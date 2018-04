Android dotahuje rychlostí iOS a nabízí vlastní Siri. Test Jelly Beans

Většina novinek se týká uživatelského rozhraní. Předně je to rychlost uživatelského prostředí, která dotáhla náskok iOS. O další úroveň byla vylepšena notifikační lišta, která nabízí bohatší informace o všech událostech. Několik novinek se týká widgetů, fotoaparátu a dalších integrovaných aplikací.

Nová asistentka má dvě podoby. Tou první je systém Google Now, který na několika kartách ukáže aktuální informace. Druhou je již samotná hlasová asistentka, znající odpovědi na nejrůznější dotazy. Zatím funguje pouze v anglickém jazyce.

Jelly Beans ušel velký kus cesty a ve srovnání s nedávno představeným iOS 6 odchází jako vítěz, pokud by se započítávaly nově představené vlastnosti. Nejnovější operační systém Android jsme vyzkoušeli na telefonu Galaxy Nexus ve verzi 4.1.1.

Pekelná rychlost

Ve společnosti Google si byli vědomi toho, že pohyb v operačním systému není úplně plynulý a přestože jsou nejlepší telefony označovány jako dostatečně rychlé, stále jim něco k dokonalosti chybělo. Právě ujít tento kus cesty si vzal za úkol tým inženýrů, kteří založili takzvaný projekt Butter (v překladu máslo).

Výsledky jsou vidět na první pohled: přechod z ICS na Galaxy Nexus byl znatelný. I předtím byl telefon dostatečně rychlý, ale až nyní se dá říci, že vše jde opravdu jako po másle. Nejenže byla zlepšena týmová souhra procesoru (CPU) a grafického jádra (GPU), ale rovněž systém nyní předpovídá podle počátečního dotyku, kam s obrazem pohnete a na tuto akci se rovnou připraví.

Rozdíl poznáte nejenom v základních systémových aplikacích, ale celkově ve všech aplikacích třetích stran, a to včetně rychlosti jejich spuštění. Navíc byla zvýšena vzorkovací frekvence na 60 snímků za vteřinu, což je o mnoho více, než nabízel ICS. Pozměněny byly rovněž i některé animace při různých přechodech, což dodává ještě větší dynamičnosti při běžném používání. Animace jsou velmi rychlé a příliš nezdržují.

Bohatší informace

Velké změny se dočkala notifikační lišta a každá z položek nabízí větší množství informací. Mimo jiné můžete některé akce, pro které byste normálně museli vstoupit do aplikace, zvládnout přímo z notifikační lišty. Týká se to například ovládání MP3 přehrávače, odložení upomínek z kalendáře nebo náhledů e-mailů. Notifikace totiž mohou být nyní roztažené i na více řádků. Takže k tomu, abyste se dozvěděli úvodních několik vět v emailu, stačí stáhnout dvěma prsty dolu danou notifikaci. V takto rozšířeném stavu se ukazuje pouze nejnovější zpráva.

Nově se v notifikační oblasti objevují náhledy snímků displeje, které můžete na Galaxy Nexus vytvořit stiskem vypínacího tlačítka a dolní klávesy pro regulaci hlasitosti. Takový obrázek můžete rovnou sdílet nebo ho upravit v některém z vašich programů. Nutno podotknout, že pravou sílu rozšířených notifikací odhalí až samotní vývojáři, kteří dostávají další nástroj ke své práci.

Co si právě počít?

Drobnou změnou prošla i odemykací obrazovka, která má lehce pozměněnou grafickou podobu, ale zejména zde přibylo jedno nenápadné tlačítko s logem Google. Toto tlačítko se objeví také kdykoliv při krátkém podržení jakéhokoliv ze softwarových tlačítek pod displejem a přejetím vzhůru. Skrývá se za ním nová funkce Google Now. Ta prozradí informace, které by vás právě mohly zajímat.

Informace jsou na kartách a zobrazují informace o nadcházející schůzce, dopravní situaci, sportovních událostech či zajímavých místech ve vašem okolí, která byste mohli navštívit. Vše je propojeno s událostmi v kalendáři a vaši aktuální polohou. K dispozici jsou i takové maličkosti jako aktuální jízdní řády, pokud právě dojdete na zastávku hromadné dopravy. Musíme si však postěžovat, že druhů karet by mohlo být daleko více. A jak už bývá zvykem, velkou část funkcí si v plné míře nevyzkoušíte v České republice.

Siri v příjemnějším podání

Velkou novinkou je přítomnost hlasového asistenta, který by se dal srovnat s tím, který nabízí Apple ve svých novějších zařízeních. Přestože jsou výsledky hledání a jeho úspěšnost spíše nerozhodná, asistentce na androidu se nedá upřít příjemnější syntetizovaný hlas, který se více podobá tomu lidskému. Zní tak mnohem lépe než výrazně strojová Siri.

Velkým plusem je možnost stáhnout slovník pro rozpoznání hlasu přímo do zařízení. Není nutné se jako v případě Siri neustále připojovat na internet například při diktování textu nebo zadávání dalších podobných povelů v rámci telefonu. Vše díky tomu navíc probíhá daleko rychleji a Google asistentka ve většině testů Siri v tomto ohledu poráží.

Podobný pomocník byl ve zjednodušené podobě dostupný i na předchozích verzích systému, kdy obstarával ty jednodušší funkce jako vytočení čísla nebo přímého diktování SMS na hlasem určené číslo. Nyní se k tomu přidávají akce, jako je nastavování připomenutí a především široká znalostní databáze, kterou asistentka čerpá z nejrůznějších zdrojů.

Potřebujete vědět, v jakých filmech hrál Tom Hanks, kdy bude příští olympiáda, jak je vysoký Everest nebo chcete zobrazit obrázky londýnského Big Benu? Vše se zobrazí v podobě karet, kdy vám asistentka předříká nejdůležitější fakta. K dispozici je i výkladový slovník, kalkulačka všemožných měn či délek a ve velmi povedené podobě i významový slovník s napojením na Wikipedii či obdobné znalostní databáze. Pokud chcete zjistit, kde je nejbližší metro nebo máte zrovna chuť na pizzu, stačí se zeptat, telefon zobrazí vaši polohu a nejkratší cestu k danému místu.

Vše je zobrazeno v nativní podobě ve formě zmiňovaných karet, a pokud asistentka nezná konkrétní odpověď, zadaný dotaz nechá vyhledat přímo ve vyhledávači Google. Tyto výsledky jsou k dispozici samozřejmě i v prvním případě hned pod úhlednou kartičkou. Výtečná je rovněž přesnost rozpoznání hlasu.

Drobnosti na závěr

Řady vylepšení se dočkaly prakticky všechny předinstalované aplikace. Za zmínku stojí třeba vylepšené uživatelské prostředí kalendáře, zrychlení nativního prohlížeče včetně HTML5 videa a přidání několika užitečných zkratek do telefonní aplikace pro rychlejší vytáčení kontaktů nebo možnost přímo z notifikační oblasti zvolit volání či poslání SMS jako odpověď na nepřijatý hovor.

Původně měl být Google Chrome náhradou za nativní prohlížeč, ale stalo se tak pouze u modelu Nexus 7. Očekáváme, že tento trend se však postupně rozšíří i na další zařízení. Tento relativně nový prohlížeč opustil stádium betaverze a nabízí mimo jiného například kompletní synchronizaci s právě otevřenými záložkami ze stolního počítače nebo úplně jiného zařízení.

Prakticky nulovou prodlevu mezi jednotlivými snímky nabídl model Galaxy Nexus již ve verzi ICS. Google nyní přidal do androidu i rychlý náhled na poslední snímky, které získáte pouhým posunutím do strany. Novou fotografii si lze okamžitě prohlédnout, upravit nebo odeslat. Pokud navíc použijete gesto dvou prstů pro přiblížení, získáte o něco menší náhledy, kdy lze snadným pohybem nahoru nebo dolu vybraný snímek smazat. To samé platí samozřejmě i pro video. Konečně tak odpadá nutnost trefovat se na malé ikony a potvrzovat nejrůznější dialogy. Vše je navíc krásně plynulé.

Drobností, která rozhodně potěší, je nový způsob umisťování widgetů na plochu. Nemusíte vyhledávat prázdné místo na jednotlivých obrazovkách nebo pracně přeskupovat ikony, protože widget si místo pro sebe vytváří sám a ostatní ikony nebo dokonce widgety posune podle potřeby na prázdné místo.

Čekání na velký třesk

Spousta novinek se samozřejmě týká i tradičních Google aplikací typu YouTube, Mapy nebo Google+. Předinstalovaná je nyní aplikace Google Currents představená na sklonku loňského roku, která je sociálním magazínem spojujícím do sebe několik různých zdrojů. Značně vylepšeny byly aplikace z řady Google Play, z nichž je u nás dostupný prozatím pouze Play Store.

Jelly Beans je našlápnutý nejenom po stránce rychlosti, ale i nejrůznějšími novinkami a zlepšováky, které oceníte při každodenním používání. Přesto: některé vlastnosti je nutné ještě znatelně dotáhnout, což se týká například funkce Google Now, která nenabízí tolik možností, jaké by člověk očekával. Stejně tak fungování hlasového asistenta v češtině patří prozatím do říše těch nejbujnějších fantazií.