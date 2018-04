Ticho před bouří? Zkušenosti s Androidem 4.3 Jelly Bean

Dlouho se spekulovalo, že by Google přesně rok po představení první verze Jelly Bean přišel s verzí Key Lime Pie, která by měla nést číselné označení 5.0. Je nutné podotknout, že název i číselné označení je stále pouhou spekulací. Google dal však přednost spíše uklidnění celé situace a dal výrobcům a vývojářům čas vypořádat se se současnou generací operačního systému Jelly Bean.

Pokud byste si pročetli stručný seznam všech vylepšení, zjistíte, že běžní uživatelé se příliš mnoha novinek nedočkají. Za povšimnutí stojí rozšířené uživatelské profily, podpora Bluetooth Smart a samozřejmě pár menších drobností v uživatelském rozhraní. Trochu lépe na tom jsou vývojáři, kteří dostali opět solidní řádku nových funkcí a jistě se je budou snažit zapracovat do svých aplikací. Ostatně podobně dopadla i nedávná konference Google I/O věnovaná opět hlavně vývojářům.

Omezené uživatelské profily

Již předchozí verze 4.2 přinesla zásadní novinku v podobě uživatelských profilů pro tablety, která se hodí především do rodin. Problémem však bylo, že si byli všichni uživatelé rovni. Nyní máte možnost vašemu dítku zakázat některou aplikaci nebo omezit její možnosti. V rámci svého administrátorského účtu máte k těmto volbám přístup a je pouze na vývojářích aplikací, jaké možnosti vám zpřístupní. Může to být například omezení in-app nákupů, zakázání obsahu pro dospělé nebo třeba znepřístupnění nastavení aplikace.

Je nutné podotknout, že alespoň nákupy přes Play Store bylo možné omezit již dříve přes PIN nebo případně vůbec nespojovat dětský Google účet s kreditní kartou. Společně s omezenými profily se rovněž rozšiřuje možnost využití platformy Android pro kiosky a podobná většinou jednoúčelová informační zařízení. Operační systém Android v nich tak uvidíme nejspíše stále častěji.

Vyšší rychlost a nové prvky uživatelského rozhraní

Samozřejmě stejně jako minule je zvýšena rychlost a plynulost uživatelského rozhraní, což platí dvojnásobně pro zařízení s vícejádrovými procesory. Preciznější je také vykreslování písma a dalších tvarů. Verzi 4.3 jsme testovali na zařízení Nexus 4 vyrobené společností LG, kde už jsme ani u verze 4.2 nezaznamenávali žádné problémy, takže pravdivost výše řečeného spíše potvrdí uživatelé Nexus 7. Ti v některých případech mluví o úplně novém uživatelském zážitku a vymizení problému s občasnými záseky.

Mezi příjemná vylepšení uživatelského rozhraní patří nové rozložení ovládacích prvků fotoaparátu a podpora pro hledání kontaktů na virtuálním číselníku telefonu pomocí metody "T9". Není snad třeba dodávat, že tuto funkci uměla již prehistorická hloupá zařízení nebo doinstalovatelné aplikace nahrazující telefonní aplikaci přímo v prostředí OS Android. Nově je již v základu předinstalovaná aplikace Google Keep pro zaznamenávání poznámek v různých formátech.

Mezi běžně méně využitelné novinky se dá zahrnout podpora technologie Bluetooth Smart (nazývané rovněž jako Bluetooth Low-Energy) pro spárování se zařízeními jako jsou různé cvočky, sportovní náčiní nebo lékařské přístroje. Pro někoho je možná užitečnější funkce, kdy mohou aplikace zjišťovat vaši polohu pouze na základě okolních wi-fi stanic bez toho, abyste do některé z nich byli připojeni nebo aby wi-fi bylo stále zapnuto.

Novinky pro vývojáře

V rámci Androidu 4.3 je rovněž řada novinek spíše pro vývojáře, ze kterých budou však v konečném důsledku čerpat samozřejmě uživatelé. Mezi tu nejdůležitější patří podpora knihovny Open GL ES 3.0 pro vykreslování 2D a 3D grafiky a můžete se těšit na hry s ještě povedenější grafikou a lepší plynulostí.

Vývojáři mají rovněž nyní větší moc nad notifikační oblastí a mohou přesněji upozorňovat na nejdůležitější události. Na zamykací obrazovku například u hudebních přehrávačů brzy přibude ovládací prvek jezdce pro rychlý přesun v rámci skladby. Vývojáři některých aplikací rovněž jistě popřemýšlí rovněž i o integraci přenesení obsahu na televizi pomocí Chromecastu.

Pokud bychom se zaměřili pouze na uživatele, tak nový android je pouze udržovací verzí a možná i předzvěstí něčeho většího, co by mohlo přijít na podzim nebo příští rok. Android 4.3 Jelly Bean by měl být dostupný postupně pro všechny zařízení Nexus 4, 7, 10 a dokonce i pro Galaxy Nexus. Za nimi v této době následují modely Samsung Galaxy S 4 a HTC One v rámci jejich varianty s čistým Androidem (tzv. Google Play edition). Nutno podotknout, že rozdíl v nasazení nové verze OS mezi Nexus a Google Play edition řadou je velmi pěkných devět dní. Ostatní telefony budou mít k dispozici update v blíže nespecifikovaných termínech a doufejme, že to bude co nejdříve.