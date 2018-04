Vyzkoušeli jsme low-endové chytré hodinky. Kompromis za tři a půl tisíce

Firma Alcatel si před nedávnem prošla svým znovuzrozením na mobilním trhu, a nyní opět zdatně zásobuje své zákazníky nejrůznějšími telefony, od základních modelů až po slušně vybavené kusy. Mimo to však také zkouší nakouknout na trh s chytrými hodinkami se svým modelem Alcatel OneTouch Watch.

I když se e-shopy očividně nemohou shodnout, jak se hodinky od Alcatelu vlastně jmenují (tu najdeme Alcatel Smartwatch, tam zase Alcatel OneTouch SM02 a jinde Alcatel Watch), jedno je jisté. Pokud hledáte cenově dostupné hodinky, které se hodí jak pro fitness účely, tak „na parádu“, Alcatel se rozhodně nabízí jako jeden z velice zajímavých zástupců levné třídy chytrých hodinek. Ale je třeba se mít na pozoru před několika kompromisy.



Vzhled a Design

Hodinky na první pohled upoutají svým „sportovním“ provedením. Pouzdro displeje má kovovou objímku, přední strana je chráněna tvrzených sklem, na zadní straně nalezneme pouze plast. Řemínek je kompletně z gumy, pouze upevňovací mechanismus je kovový. Rozhodně se nedá říci, že by hodinky působily nějak levným dojmem, naopak vypadají poměrně stylově a zajímavě.

Co se konstrukce týče, máme výhradu pouze k USB konektoru. Ten je na jednu stranu vcelku šikovně schovaný na konci řemínku pod plastovou příklopkou, takže si může zachovat rozměry „velkého“ USB a zároveň být většinu času ukrytý. Podle nás ale není krytka úplně nejlépe řešena, u řemínku drží jen na tenkém kusu gumy. Máme obavy, že se velice rychle „ochodí“ a mohla by se sama uvolnit či úplně upadnout. Rozhodně doporučujeme krytku uvolňovat jen za účelem nabíjení hodinek a jinak se snažit s ní manipulovat co nejméně.

Co se odolnosti proti vodě a prachu týče, mají hodinky certifikaci IP67, což znamená úplnou odolnost proti prachu a ponoření do vody metr pod hladinu po dobu 30 minut. Hodinky jsme zkoušeli v plaveckém bazénu a můžeme potvrdit, že jim takováto aktivita vůbec nevadí. Celkově však nemáme přehnaná očekávání, že by hodinky snesly větší nárazy či poškrábání, zkrátka na ně budete muset dávat stejný pozor, jako na váš mobil.

Displej

Displej trochu klame vzhledem. Ačkoliv se ciferník roztahuje až téměř k okrajům pouzdra, samotný displej je ohraničen poměrně značnými okraji. Při klasickém zobrazení analogových hodin, kdy ciferník kopíruje designové prvky na rámečku okolo displeje, to ničemu nevadí. Jakmile však vstoupíte do menu či seznamu notifikací, zjistíte, že displej je o poznání menší, než se na první pohled zdá.

Jeho skutečné rozměry činí 1,22 palce a je osazen rozlišením 240 × 204 pixelů a zobrazovací technologií TFT. Není zcela kulatý, ve spodní části má useklou malou část, jejíž plocha slouží jako dotyková plocha pro funkci návratu z nabídky. O jemnosti displeje se rozhodně nedá mluvit v superlativech, ale pro účely hodinek zcela postačí. Alcatel Watch navíc neběží na Android Wear, nýbrž na vlastním systému. Možností vlastního přizpůsobení je tak naprosté minimum, což také hraje do karet výrobcům, aby se displej nesnažili připravit na jiné výkony, než na jaké byl předem navržený.

Výbava a funkce

Předpřipravených funkcí rozhodně není málo. Mimo samozřejmého zobrazování času hodinky ukrývají v menu například aktuální přehled počasí, kompas, ovladač spouště fotoaparátu mobilu a přehrávače hudby a také několik přepínačů, ladění jasu, bluetooth připojení a podobně. Přes Bluetooth hodinky spolupracují se zařízeními Android a iOS pomocí aplikace v mobilu, fungují ale rovněž i bez připojení. Vedle Bluetooth také disponují technologií NFC.

Část fitness funkcí je také poměrně obsáhlá. Hodinky sledují vaši denní aktivitu a umožní vám nastavit si cíl na každý den. Skládá se z počítadla kroků, spálených kalorií, ujité vzdálenosti a doby pohybu. Rovněž vám jsou hodinky schopny měřit i dobu a fáze spánku. Dále jsou k dispozici i klasické stopky a také měřič srdeční frekvence. Ten bohužel sleduje srdeční aktivitu pouze po fyzické aktivaci funkce, neumí to dělat automaticky například v průběhu sportování.

Propojení s mobilem přinese výhodu v podobě notifikací přímo v hodinkách pomocí vibrací. Maily, zprávy z Facebooku, Skype či jiných messengerů, vše se vám přenese na vaše zápěstí. Opravdu se ale jedná spíše o informační funkci, než abyste si zprávy či maily na hodinkách četli. Zprávy z Facebooku se zobrazí celé, u mailu ale uvidíte pouze odesílatele.

Hodinky obsahují baterii s kapacitou 210 mAh. Oproti jiným hodinkám, je to poměrně málo, například Samsung Gear nebo Moto 360 mají kapacity okolo 300 mAh. Musíte však brát v potaz, že Alacatel Watch nejsou zatíženy platformou Android Wear a místo toho běží na vlastním, jednoduchém a úsporném systému. Zatímco jiné hodinky tak potřebují nabíjet denně, Alcatel Watch budete nabíjet zhruba každý třetí až čtvrtý den.

K úspoře energie také přispívá fakt, že displej hodinek svítí pouze po otočení zápěstí do správné polohy nebo po ruční aktivaci tlačítkem. Jinak je displej zhasnutý. A zde máme opět jednu výhradu. Gesto otočení zápěstí sice dokážete poměrně rychle nacvičit, ale občas si můžete ruku vykroutit a displej bude pořád tmavý. Důležitý je totiž nejen úhel natočení, ale také rychlost a výchozí poloha hodinek. Ano, jedná se o zvyk na konkrétní gesto, zejména ze začátku se nevyhnete situacím, kdy budete muset rukou otočit několikrát po sobě, aby se displej probudil.

Ovládání hodinek se sice člověk naučí za pár minut, přesto máme pocit, že je poněkud neohrabané. Zejména při ovládání přehrávače hudby se pravidelně stává, že místo přepnutí další skladby se posunul ovladač hlasitosti nebo se hudba pozastavila. Toto ale není nutně kritika samotných Alcatel Watch, jakožto spíše všech hodinkových displejů obecně. Na takto malé plošce se zkrátka stává, že se gesto na dotykovém displeji zaznamená jinak, než jste chtěli, a uživatel by s tím měl počítat.

Závěr

Alcatel Onetouch Watch hodnotíme jako vcelku povedený model, u kterého se ovšem musí počítat s celou řadou kompromisů. Ať už jde o fakt, že hodinky vlastně oproti jiným zas tak „chytré“ nejsou, že se jejich uživatelské přizpůsobení limituje na tapetu na pozadí a tři druhy ciferníků (dva ručičkové, jeden digitální), nebo že se občas jejich ovládání trochu zkomplikuje, přednosti tohoto modelu jsou také velmi podstatné.

Rozhodně se dá říci, že hodinky působí slušivě, a stejně tak máme pocit, že funkcí nabídnou více než dost. Jejich baterie vydrží o poznání déle, než značková konkurence. Dalším kladem je nepochybně jejich cena, která se pohybuje mezi třemi až třemi a půl tisíci korun. Chytré hodinky se dnes samozřejmě dají nakoupit daleko levněji, jedná se však zpravidla o neznámé čínské značky, jejichž kvalita bude silně diskutabilní. Ze známějších značek právě Alcatel dokázal, že to jde i celkem levně. Nicméně kompromisy tu zkrátka jsou a je jich poměrně hodně.