Test akumulátorů AccuCell

Tak se konečně dostávám ke článku, který jsem Vám skoro před dvěma měsíci slíbil. Když jsem poprvé napsal o článcích AccuCell, měl tento článek obrovský ohlas, který jsem po pravdě řečeno ani nečekal. Mnoho lidí mi napsalo své dotazy, připomínali mi, že tato technologie není úplná novinka, psali mi tipy a odkazy na jiné WWW stránky týkající se nabíjecích akumulátorů s napětím 1.5V atd. Za to jim samozřejmě patří velký dík.



Rovněž jsem dostal maily, ve kterých mi čtenáři tvrdili, že tyto baterie moc dlouho nevydrží, že nemají tolik nabíjecích cyklů jak výrobce slibuje. Skrátka mě od nich odrazovali. Nejlepší zkušenost je na vlastní kůži a tak jsem se rozhodl tyto akumulátory vyzkoušet přímo na mém PalmPilotovi. Co mne k tomu vedlo?



Mně se AccuCelly na první pohled zalíbily v tom směru, že se svými technickými parametry a charakteristikami přímo nabízely jako ideální zdroj pro PalmPilota:



Disponují napětím 1.5V





Jejich vybíjecí charakteristika je výhodnější než jakou mají NiCd články.





PalmPilot má malý odběr na rozdíl od některých jiných PDA nebo HPC. Je tedy větší pravděpodobnost, že akumulátory vydrží déle než mi psali někteří majitelé HPC





PalmPilot je schopen ukázat s určitou přesností napětí na akumulátorech, čímž máte neustále kontrolu nad stavem nabití akumulátorů, jejichž napětí nesmí "spadnout" v součtu pod 1,8V (2x0.9V)



S čím a na čem:



Nejprve jsem dostal na testování AccuCelly 500mAh. Po cca 14 dnech se mi dovozce ozval, ze se pětistovky už nedělají a jsou nahrazeny novým modelem AccuCell 750mAh. Tak jsem začal znovu, tentokrát "na ostro" s novým modelem.





Testované baterie: 2x AccuCell 750mAh 1.5V (AAA) Nabíječka: Standardní nabíječka AccuCell ----- ----- Model Pilota Nepodsvětlený PalmPilot Pro s 1MB RAM Modem: ext. Well Comm Voice 33.6 ----- ----- Práce: běžná práce, psaní textů kontaktů hraní her, vyhledávání, HotSync s PC Komunikace přes Internet

Proces testování:

Co říci závěrem:

Uvažujete o používání nabíjecích akumulátorů?: