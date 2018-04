Vyzkoušeli jsme superlevné smartphony Acer. Nejlevnější stojí dva tisíce

S celkem osmi modely v oficiální nabídce se Acer řadí k menším značkám na našem trhu. To však neznamená, že by neměl co nabídnout. Zejména model E700 je velice povedeným kouskem s hodně slušnou výbavou za velice přijatelnou cenu. Obecně se cenová politika Aceru drží v přijatelných mezích, důkazem může být i jeho nedávno představená vlajková loď Jade S, která na trh nastoupí s cenovkou osmi tisíc korun. A to je maximum, co Acer po zákazníkovi chce.

Jeho nejnižší třída obsahuje dva dostupné modely s označením Liquid Z500 a Z200. Acer Liquid Z500 je slušným kompromisem pro ty, kteří nechtějí úplně nejnižší třídu, ale přesto jim model E700 přijde stále moc drahý. Úplným základem této značky je pak model Liquid Z200, který nabízí zhruba to, co bychom v cenové kategorii pod dva tisíce korun čekali. U každého z nich se však dá nalézt několik překvapení, která rozhodně přidají pár pomyslných bodů k dobru při výběru nového levného telefonu.

Vzhled: do krasavců mají daleko, ale neurazí

Oba dva modely sdílejí celoplastovou konstrukci, což není žádným překvapením. Model Z500 se snaží na zadním krytu imitovat broušený kov, což přidává na designové atraktivitě, ale bohužel na něm poměrně viditelně zůstávají otisky prstů. Přičteme-li si tedy druhotný dojem, kdy už víme, že jsou záda z plastu, jsme z tohoto prvku spíše zklamaní. Naopak levnější model Z200 si na nic nehraje a nasazuje vroubkovaný kryt, který otisky prstů pohlcuje překvapivě na výbornou.

Oba testované acery sdílejí designový, ale zároveň i vysoce funkční prvek v podobě tlačítka Acer RAPID na zadním krytu. Opravdu chválíme Acer, že touto funkcí vybavil i nejlevnější modely, protože rozhodně jde o užitečnou funkci. U obou modelů slouží při dlouhém podržení jako zapnutí fotoaparátu (a následně spoušť) a také se dá nastavit na spouštění libovolné aplikace.

Třetí sdílený prvek patří do kategorie designových zklamání. Oba dva modely disponují prostorem nad a pod displejem, který ukrývá dvojici reproduktorů. Na ty, kteří očekávají kvalitní stereo výstup, však čeká nemilé překvapení. Reproduktor hraje vždy pouze jeden. U modelu Z500 slouží vrchní pouze jako výstup při telefonování, v případě modelu Z200 je dokonce vrchní reproduktor sdílený jak na hovory, tak na hlasitou hudbu. Spodní je zde pouze naznačen jako prvek symetrie.

Individuální předností Aceru Liquid Z500 je jeho poměrně příjemná tloušťka 8,65 mm. Vedle modelu Z200 vypadá jako obr, ale aby ne, když má o celý jeden palec větší úhlopříčku displeje. Vyčíst mu ještě můžeme nevyužitý prostor pod displejem, kde bychom rádi viděli běžnou trojici tlačítek. Ta se bohužel přesunula na displej, kde jen zbytečně ubírají místo. Jinak jde o standardně rozměrný pětipalcový model. Uživatelé s menší rukou budou pravděpodobně muset při ovládání přehmatávat, ale ve větší dlani se dá mobil ovládat vcelku dobře.

Acer Liquid Z200 je naopak poměrně drobeček, koneckonců s čtyřpalcovým displejem se dnes už setkáváme spíše zřídka. V tomto případě je pohodlí ovládání naprostou samozřejmostí. Oproti modelu Z500 se zde navíc skutečně trojice kláves nachází pod displejem a ne na něm, což při jeho nižší cenovce trochu nechápeme. Na druhou stranu klávesy nejsou podsvíceny, takže je často budete nahmatávat poslepu a je třeba si na jejich umístění zvyknout. Ale při rozměrech telefonu to není velký problém.

Displej: obrovský rozdíl mezi modely

Zde narážíme na obří propast mezi oběma modely. Různé rozlišení displejů není zas tak překvapivé, nicméně jiná zobrazovací technologie už docela ano. A opravdu nemůžeme více zdůraznit, jak tyto dva modely mají tak odlišnou kvalitu displeje, byť cenový rozdíl je zhruba třináct set korun.

Začněme u nižšího modelu. Na čtyř palcích displeje, které nejsou nijak zredukovány díky umístění kláves pod displejem, najdeme rozlišení 480 × 800 pixelů. Pravda, výsledná jemnost činí 233 pixelů na palec, na což se rozhodně nedá v této cenové kategorii stěžovat, nicméně problém je v použité technologii. Acer vybavil telefon TFT displejem, což je opravdu výrazně znát. Stačí telefon jen trochu natočit (zejména vertikálně) a kontrast displeje se okamžitě mění.

Displej modelu Z200 nelze ani při takto nízké cenovce označit za adekvátní. Nevadí nám úhlopříčka, nevadí nám ani rozlišení, ale TFT s naprosto mizernými pozorovacími úhly nás i přes takto nízké očekávání zklamalo.

Naopak větší Z500 si zaslouží pochvalu. Nejenže Acer displej osadil IPS technologií, která je dnešním standardem, ale dokonce zde použil i rozlišení 1 280 × 720 pixelů, takže pěkné podání barev a zároveň i jemnost displeje jsou zaručeny. Jedinou vadou na kráse jsou tak ovládací tlačítka na displeji, nikoliv pod ním, kde by se na ně rozhodně místo našlo.

Výbava: Z500 opět o kus napřed

Oba modely se opět výrazně rozcházejí, byť zde už rozdíl není tolik překvapivý. Společnou mají pouze 4GB interní paměť rozšiřitelnou pomocí karet microSD a dva sloty na SIM karty. Model Z500 podporuje dvě micro SIM, Z200 nabízí jeden slot na micro SIM a jeden na SIM kartu plné velikosti. Shodný je také systém Android ve verzi 4.4.2 s grafickou nástavbou od Aceru.

Model Liquid Z200 disponuje dvoujádrovým procesorem na taktu 1 GHz, doplněným o 512 MB paměti RAM. Z pohledu nenáročného uživatele je to více než dost, ostatní by radši měli zvážit spíše model Z500. Ten už totiž nabízí čtyři jádra procesoru s taktem 1,3GHz a 1 GB paměti RAM, což postačí i na video ve vyšším rozlišení či hraní her.

Co se aplikační výbavy týče, Acer má už celkem ve zvyku své telefony „zahltit“ různými doplňky, jako jsou čistič paměti, svítilna, rádio, kancelářský balíček a několik dalších aplikací vázaných na účet Acer ID. Velice se nám zamlouvá Rychlý režim, který změní grafickou nástavbu telefonu tak, aby vyhovovala například seniorům. Najdeme jej v obou modelech.

Od obou modelů můžete očekávat poměrně standardní výdrž baterie. Nižší model Z200 je vybaven baterií s kapacitou 1 300 mAh, která jde vyměnit. Není to mnoho, ale přesto si troufáme tvrdit, že výdrž telefonu rozhodně není nějak podprůměrná. Navíc vyměnitelnost baterie také kompenzuje tuto nižší kapacitu. U modelu Z500 najdeme baterii s kapacitou 2 000 mAh, kterou však vyměnit nelze. Má vcelku obvyklou výdrž pohybující se okolo dvou dnů v závislosti na zátěži telefonu.

Fotoaparát: Z500 postačí, Z200 nikoliv

Snad nikdo nečeká, že mobil pod tři a půl tisíce korun bude náhradou za digitální fotoaparát. V případě obou acerů je tomu samozřejmě přesně tak, nicméně se trochu musíme zastat modelu Z500, od kterého jsme dostali o něco více, než bychom čekali. Výrobce ho vybavil osmi megapixely a schopností natáčet full HD video. Momentky samozřejmě trpí spoustou šumu a sníženou ostrostí, ale pořád se dá mluvit o kvalitě srovnatelné s mnoha výrazně dražšími modely jiných značek. Přední fotoaparát má rozlišení dva megapixely.

Fotografie pořízené telefonem Acer Liquid Z200

U modelu Z200 je fotoaparát skutečně jen do počtu, obrazová kvalita dvoumegapixelového snímače je velice nízká. Přední čočku fotoaparátu zde nehledejte, stejně tak ani přisvětlovací diodu. Oba dva modely jsou vybaveny aplikací fotoaparátu od Aceru, která nabízí některé pokročilejší funkce jako panorama, HDR, několik režimů a fotografické filtry.

Fotografie pořízené telefonem Acer Liquid Z500

Závěr: jeden zaujal, druhý postačí nenáročným

Přesvědčili jsme se o tom, že Acer umí modely s průměrnou až lehce nadprůměrnou výbavou za poměrně lidové ceny. Určitě tak tomu bylo u modelu E700 a nyní k němu můžeme s čistým svědomím přidat i model Z500. Ale pod hranicí dvou tisíc korun se najednou tento stabilní poměr vytrácí a nastupuje vskutku nevalná kvalita, která se dá doporučit pouze pro hodně nenáročné zákazníky, popřípadě jako „nouzový“ model.

Abychom modelu Z200 zase úplně nekřivdili, uznáváme, že tlačítko Acer RAPID představuje výhodu v mnoha situacích, stejně tak i podpora dvou SIM karet. Rychlý režim navíc z telefonu udělá přijatelného společníka i pro seniory. Pokud máte na telefon rozpočet pouhé dva tisíce, tento model nebude patřit mezi špatné volby.

Naopak Acer Liquid Z500 ve své cenové kategorii hledá soupeře poměrně těžko. Za cenu pod tři a půl tisíce korun neseženete takto kvalitní displej a i zbytek výbavy patří spíše k nadprůměru. Jistě, schází mu technologie LTE, kterou u některých konkurentů (např. Huawei Y550) najdeme, vnitřní paměť by mohla být trochu větší a ovládací klávesy Acer mohl umístit pod displej, ale jinak na své poměry tento model nabízí spoustu muziky za málo peněz.