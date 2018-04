Test AccuCellů podruhé

Až doposud byly na trhu nejznámější pouze nabíjecí NiCd baterie. Jejich hlavním nedostatkem kromě napětí 1.2V je přítomnost paměťového efektu. NicCd baterie je nutno před jejich opětovným nabitím úplně vybít, a to provozem nebo nabíječky s vybíjením. Pokud tak neučiníte, počet nabíjecích cyklů a schopnost baterie udržet své napětí se snižuje.



S tímto efektem se setkávají např. i uživatelé mobilních telefonů s NiCd bateriemi. kteří nechtějí, aby je vybitá baterka potkala v nejnevhodnější chvíli a tak jak je to jen možné, "posadí" svůj mobil do nabíječky. Pak se diví, že jim baterie nevydrží ani 3 měsíce. U některých mých známých jsem se setkal i s tím, že odepsali baterii cca do 1 měsíce.



Princip AccuCellů je ale odlišný. Z technologie vyplývá, že netrpí paměťovým efektem. Touto svojí vlastností udělaly radost určitě všem těm, kteří na předchozí neustálé dobíjení dopláceli. AccuCelly můžete dát i třikrát denně do nabíječky a neuškodí jím to. Bohužel s výhodami přichází i nevýhody. Avšak za určitých okolností se dají tyto nevýhody eliminovat důsledným dodržováním některých zásad.



Nesnažte se prokázat, že AccuCelly vydrží, či nevydrží déle než ostatní nabíjecí akumulátorm tím, že budete AccuCelly testovat doslova co vydrží. Může se stát, že klesne jejich napětí pod 0.9V nebo dokonce úplně na 0V. V lepším případě se snižuje počet nabíjecích cyklů, v tom horším případě dojde k chemické reakci a k "vytečení" článku. Článek se pokryje bílou krystalickou hmotou a Vám nezbude nic jiného, než si koupit nový. Vytečení článků je totiž jednoznačným důkazem toho, že byl článek totálně vybit a nepodléhá tudíž reklamaci.