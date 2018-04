Africký Android pod tři tisíce. Test Accent A500 a A420

Se značkou Accent se pravděpodobně většina z vás nikdy nesetkala. Jedná se o novinku na českém trhu, čemuž odpovídá nabídka několika modelů telefonů, v kategorii tabletů toho výrobce nabízí víc. Na domácím trhu je na tom ale podstatně lépe.

Zmíněným domácím trhem ovšem není Čína, jak by si mnozí, soudě dle stavu dnešního trhu s málo známými značkami, mohli myslet. Firma Accent sídlí v africkém Maroku, a jejich domácí stránky jsou z větší části psány francouzským jazykem. Accent tedy dodává mobily převážně na africký trh, ale nyní expanduje i do Evropy. Česko a Slovensko jsou po Francii druhou oblastí, ve které své telefony a tablety oficiálně prodává.

Telefony Accent A500 a A420 jsou vedle modelu Coolphone, který je vázán na televizní stanici Prima Cool, levné androidy, které převážně nabízí celou řadu kompromisů, odpovídajících jejich nízké ceně. Co tedy v rozmezí dvou až necelých třech tisíc korun s telefonem Accent získáte?

Design – A500 v „retro“ duchu Samsungu S3

Z dvojice testovaných telefonů rozhodně na první pohled vzhledem zaujme model A500. Jako bychom totiž jeho vzhled už někde viděli. Telefon jako by z oka vypadl tři roky starému Samsungu Galaxy S3. Zaoblené rohy, poměrně výrazné rámečky okolo displeje a vystouplý zadní fotoaparát dává jasně najevo, kde se Accent nechal inspirovat. Bohužel pro něj, zejména ony poměrně tlusté rámečky jsou už nějaký ten rok „z módy“ a telefon tak esteticky zrovna dvakrát neohromí.

Co se ovládacích prvků týče, nenacházíme výhrady. Rozsvícení displeje na palci po pravé straně, dvojice ovládacích tlačítek vlevo, a trojice senzorových kláves pod displejem, které jsou celkem výrazně podsvíceny. Zejména tento prvek chválíme, podsvícení senzorových tlačítek je stále funkce, na kterou zejména čínští výrobci mnohdy zapomínají i u daleko dražších modelů. Konektory také nalezneme tam, kde bychom je očekávali, tedy sluchátkový jack nahoře a microUSB vespod.

Smartphone Accent A420

Ještě levnější model A420 se už ani o žádné designové veledílo nesnaží, a přináší tak naprosto tuctové provedení, o kterém se ovšem nedá říci, že by nebylo funkční. Nalezneme zde stejné rozložení ovládacích prvků jako u modelu A500, včetně podsvícených senzorových kláves, takže opět pochvala. Pouze microUSB konektor se přesunul na horní stranu těla.

Kdo by za rozpočet pod dva a půl tisíce korun čekal jakýkoliv kovový prvek, bude zklamaný. Oba telefony jsou kompletně pokryty plasty. Model A500 se snaží alespoň simulovat kovový rámeček, na dotyk je ale jasné, že se jedná jen o klamavý designový prvek. Záda z lesklého plastu navíc u modelu A500 působí po pár dotycích poměrně hodně upatlaně, což do jisté míry kryje bílé provedení. Černý A420 má sice matný povrch, před viditelnými otisky jej to ale také moc neochránilo.

Smartphone Accent A500

Oba dva modely pod zadním krytem ukrývají vyměnitelné baterie, dva sloty na SIM karty a paměťovou kartu. Dnes se můžeme v některých případech setkat s tím, že jeden slot na SIM kartu umí rychlá data (LTE), a druhý pouze „standardní“ rychlost WCDMA. Zde je to také tak, ale s rozdílem, že jedna SIM má onu standardní rychlost, tj. podporující WCDMA sítě a druhá pouze pomalé GSM sítě. V nejnižší cenové kategorii to ale není nic neobvyklého. LTE smartphony jsou zatím stále o něco dražší zboží.

Displej – očekávaný podprůměr

Co se displeje týče, žádné oslavy zobrazovací schopnosti se nekonají. Zcela pochopitelně (s ohledem na cenu) se u obou modelů setkáváme s už zastarávajícím rozlišením 480 x 800 pixelů v případě čtyřpalcového modelu A420 a 480 x 854 u modelu A500. Musíme ale rovněž zmínit, že za dané ceny se stále ještě nedá HD rozlišení moc očekávat. Přesto minimálně v případě modelu A500 by se nabízelo použití alespoň qHD (960 x 540 pixelů), ale výrobce zkrátka šetřil.

Smartphone Accent A500 Smartphone Accent A420

I tak se ale nedá říci, že by byly oba displeje nějak špatné, naopak máme pocit, že svému účelu zcela postačí. Oba při maximálním jasu dokáží svítit dostatečně silně a podání barev u modelu A500 s IPS displejem je naprosto adekvátní. TFT TN panel u nižšího modelu samozřejmě nese celou řadu neduhů této technologie, včetně horších pozorovacích úhlů a vybledlejších barev.

Výkon, výdrž, software – málo paměti

Výkonnější z dvojice telefonů Accent, model A500, si co do technické výbavy nevede tak úplně špatně. V jeho útrobách najdeme čtyřjádrový procesor o taktu 1.2 GHz a 1GB paměti RAM. Nese však stejný neduh jako slabší model, tedy že disponuje pouze 4 GB vnitřní paměti, ze kterých navíc po ukrojení systémového prostoru zbývá jen okolo 2,5 GB. Paměťová karta je tak na větší množství multimediálního obsahu v mobilu téměř povinnost.

Model A420 nabídne dvoujádrový procesor o taktu 1 GHz a pouze 512 MB operační paměti. V cenovém rozdílu pěti set korun je to poměrně hodně velký krok zpět. 2,5 GB volného místa ve vnitřní paměti situaci nijak nevylepšuje.

Svižnosti prostředí samozřejmě prospívá zcela čistý Android, který je v obou telefonech ve verzi 4.4.2. Telefony tak nejsou vyjma základního balíčku Google aplikací nijak zaneseny zbytečnostmi navíc a absence grafické nástavby také pomůže k lepšímu výkonu obou modelů.

Vzhledem k poměrně slabým parametrům se baterie o kapacitě 2 000 mAh u modelu A500, potažmo 1 950 mAh u modelu A420, jeví jako dostačující. Telefon jsou schopny udržet v provozu při standardní zátěži okolo dvou dnů, při menší i déle. Stále však platí, že při vyšší zátěži budete muset mít po ruce nabíječku každý den.

Fotoaparát – obří rozdíl mezi modely

Pětimegapixelový snímač nižšího modelu můžeme s čistým svědomím pojmenovat jako naprostou nouzovku. Fotoaparát v tomto případě nemá ani automatické ostření a na výsledných snímcích skutečně není co ocenit. Jedná se opravdu pouze o funkci do počtu, která dnes sice nesmí zcela chybět, nicméně šetření výrobce je zde natolik výrazné, že s jakoukoliv obrazovou kvalitou zkrátka počítat nemůžete.

Ukázkové fotografie telefonem Accent A420

Naopak model A500 už nabídne kvalitu, kterou v dané cenové kategorii hodnotíme jako nadprůměrnou. Výsledné fotografie pořízené tímto telefonem bychom očekávali od kdejaké dnešní střední třídy, ale u modelu pod tři tisíce se stále jedná o nadstandard. S Accentem A500 bychom se rozhodně nebáli sem tam pořídit nějakou momentku – barvy a kontrast jsou poměrně živé, a ostrost snímků také leckdy (na poměry levného telefonu) překvapí.

Ukázkové fotografie telefonem Accent A500

Oba modely mají přisvětlovací diodu vedle hlavní čočky fotoaparátu a také disponují i přední optikou, bohužel jen s velice slabým rozlišením 0,3 MPx.

Závěr – exotika na trhu

Accent A500 se prokázal jako v rámci možností celkem schopný fotograf, a všeobecně nabídl poměrně adekvátní porci výkonu. Jeho největším neduhem je malá vnitřní paměť a displej by si nejspíše zasloužil lepší rozlišení, jinak se ale telefonu nedá moc dalších věcí vyčítat. Accent A500 se dá pořídit za cenu okolo 2,5 tisíce korun.

Oproti tomu Accent A420 je skutečně synonymem dnešního naprostého základu na poli dotykových telefonů a s parametry jde tak nízko, jak jen to jde. Pokud vám telefon stále slouží primárně na SMS a hovory s občasným nahlédnutím na internet či využívání několika základních aplikací, tento model poslouží. Víc ale od něj za cenu dvou tisíc korun nečekejte.

Ačkoliv zejména model A500 nedopadl v testu vyloženě špatně, najde se v kategorii 2 až 3 tisíc celá řada alternativ, které se pravděpodobně vyplatí více. Ať už je to Samsung Galaxy Grand Prime, Xiaomi Redmi 1S, či Lumia 535, pokaždé dostanete za podobný peníz o něco málo lepší parametry. Je tedy jen na vás, zda dáte africkému Accentu šanci, či dáte přednost tradičnějším značkám na našem trhu.