TESmedia zrychluje internet po kabelu; reakce UPC

TESmedia vylepšuje parametry vysokorychlostního internetu po kabelu: zvyšuje rychlosti, garantuje vrácení peněz Takto TESmedia soupeří s nabídkou ADSL internetu. Hlavním cenovým tahákem je vysokorychlostní internet za 999 Kč s rychlostí 200/100 kbps, společně se Základní programovou nabídkou (přes 30 TV kanálů) za 1.199 Kč. Podle TESmedia je kabelový Internet V porovnání s ADSL internetem o třetinu levnější, technologicky vyspělejší a plně funkční.

Telekomunikační společnost TESmedia vylepšuje od 1. dubna 2003 parametry vysokorychlostního internetu po kabelu. U všech tarifů TESnet, vysokorychlostního internetu pro domácnosti, je navýšena odchozí rychlost připojení ze 64 kbps na 100 kbps. Například měsíční poplatek za připojení rychlostí 200/100 kbps (příchozí/odchozí směr) stojí 999 Kč, připojení rychlostí 350/100 kbps přijde na 1.299 Kč. Současně se zvyšuje i prostor pro bezplatné umístění klientských webových prezentací na 30 MB, zvyšuje se i počet e-mailových schránek na dvě a každý klient může využívat dvě pevné neveřejné IP adresy. Ke všem těmto vylepšením dochází při zachování současných cen služby TESnet. Připojovací poplatek pro všechny služby TESnet i TESprofinet činí 1495 Kč. Pouze pro služby TESnet platí, že "společnost TESmedia je oprávněna snížit max. přístupovou rychlost na 64/32 kbps po přenesení 5 GB dat v daném měsíci". Detailní ceník naleznete zde.

Nejvíce se změny dotkly tarifů TESprofinet určených zejména pro firmy a náročné uživatele v domácnostech (snížení cen a výrazné zvýšení rychlosti). V současnosti nejrychlejší komerční tarif TESprofinet 1000/350 kbps stojí měsíčně 9.900 Kč. U všech tarifů služby TESprofinet byl zvýšen bezplatný počet e-mailových schránek na šest, navýšen byl také prostor pro vlastní webové prezentace a e-maily. Detailní ceník naleznete zde.

TESmedia garantuje vrácení peněz, pokud není zákazník se službou spokojen. Rozhodne-li se zákazník během 30 dnů, že služba nesplňuje jeho očekávání, jsou mu vráceny peníze za instalaci a společnost neúčtuje dobu, po kterou byl připojen.

Podle TESmedia je domácí vysokorychlostní připojení k internetu o třetinu nižší než u ADSL, kde základní rychlost 192/64 kbps stojí přes 1.500 Kč měsíčně. Připojení k internetu je navíc možné kombinovat s dodávkou programové nabídky kabelové televize. Tisíc korun je také maximální cena, kterou je 90% domácností ochotno za nepřetržité vysokorychlostní připojení platit. Vyplývá to z březnového průzkumu trhu agentury Network Media Service. Podle Marcela Procházky, ředitele telekomunikačních služeb TESmedia, "má kabelový internet obrovský potenciál díky technologii DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification), která je na míru ušitá infrastruktuře kabelových sítí, které slouží i pro přenos kabelové televize a vždy nám umožní nabídnout vyšší rychlost a lepší kvalitu služeb. DOCSIS dosahuje maximální rychlosti dostupné pro jednoho klienta až 38Mbps/10Mbps, kdežto technologie ADSL je limitována maximálně na 7Mbps/0.640 Mbps.“ Po ADSL se nedají hrát síťové hry a rychlost značně kolísá.

Overbooking v sítích TESmedia je 1:1, to znamená, že klient má přístup k internetu rychlostí garantovanou v rámci sítě TESmedia. Oproti tomu ADSL dosahuje hodnoty 1:50 u domácích služeb a u firemních to činí 1:20. Overbooking je parametr, který určuje poměr celkové klientům prodané internetové konektivity k maximální rychlosti nadřazeného datového okruhu směrem do internetu. Při overbookingu 1:50 i 1:20 může docházet k výraznému snížení rychlostí, hlavně během špiček, které pak nedosahují deklarovaných hodnot. Hlavní nevýhody overbookingu jsou negarantovaná rychlost, která se může projevovat výrazným snižováním rychlosti v závislosti na aktivitách dalších uživatelů služby ADSL. Dalším negativem může být výrazné kolísání času odezev přenášených paketů, což je nepoužitelné pro hraní síťových her, telefonování po internetu a další on-line aplikace s citlivostí na zpoždění paketů.

Oslovili jsme ředitele UPC Františka Malinu a zeptali se ho, jak bude na novou cenovou nabídku konkurence UPC reagovat. Zde je jeho odpověď.

Průkopníkem vyskorychlostního kabelového internetu a vedoucí firmou v tomto oboru je UPC. Společnost je samozřejmě ráda, že další "kabelovky" vysokorychlostním internetem připojují další zákazníky, a snaží se tak konkurovat kvalitou a cenou. To nás žene k vylepšování technické kvality a rozsahu služeb a ke zlepšování zázemí pro zákazníky. Naše odpověď na výzvu ADSL a ostatních kabelovek je zatím plánována na letošní podzim. Kromě jiného půjde o úpravu rychlostí a vylepšení poměru rychlost /cena.



TES Média má jistě pravdu: kabelový vysokorychlostní internet, alespoň tak, jak je v ČR dělán, má oproti ADSL řadu výhod. Počínaje finančními a konče technickými. Oceňujeme pokroky našich konkurentů, pokud však porovnáme jejich nabídku s naší z hlediska poměru rychlost/cena, vycházíme z tohoto „souboje“ přinejmenším více než srovnatelně. Na start ADSL, na cenovou strategii společnosti TESmedia a dalších provozovatelů internetu ostatně reagujeme dílčí cenovou akcí, která vstoupí v platnost zítra 1. 4. 2003.