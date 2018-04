Tesla uvádí hands free

Čas divokého ručního telefonování při řízení se pomalu nachyluje. Možná i to je jedním z důvodů, který přiměl naši starou známou Teslu k tomu, že začala vyrábět sadu hands free do auta (HF).

Tesla, která se po změně režimu z trhu téměř vytratila, se tak po dlouhé době hlásí o slovo. A rovnou v tak perspektivní oblasti jakou je mobilní telefonie. Její produkt nepoužívá dováženou elektroniku a pochází kompletně z vlastní dílny. Podle distributora, jímž je společnost Adart, má HF sada velmi dobré zvukové vlastnosti a v ničem si nezadá s výrobky renomovaných značek ( potlačení šumů, ozvěn a nežádoucích zpětných vazeb ). Design držáku, umístěného na pohyblivém kloubu, je solidní a opět v ničem nezaostává za současnými trendy.

K upevnění sady ve voze slouží šrouby, což může odradit příznivce lepených HF, na druhou stranu, když je něco přišroubované, tak je to přišroubované. Lepí se pouze mikrofon. Pro poslech hovoru není potřeba instalovat žádné reproduktory. Sada se totiž spojuje s autorádiem a využívá jeho repro soustavu. Hlas volaného či volajícího pak slyšíte stereo,což při nemilých hovorech nebo telefonních hádkách může být hodně nepříjemné. Sada automaticky při telefonním hovoru automaticky odpojí rádio či přehrávač, přitom však nepotřebuje funkci "mute". Po skončení hovoru se audio zařízení opět automaticky zapne.

HF od Tesly se zatím dodává pro telefony Nokia 5110; 6110 a 7110, dále pro Ericssony řady 6xx; 7xx; 8xx; 1018, T10 a T18 a také pro Siemense C25 a S25. Jejich maloobchodní cena by se měla pohybovat okolo 4000 korun. Pravděpodobně na podzim by se mělo objevit i hands free pro Nokii 8210 a Ericsson T28.

Pozor na certifikát

Na výrobku Tesly je pozoruhodná ještě jedna skutečnost. HF sada je certifikována Ministerstvem dopravy a spojů pro použití v automobilech (atest 8SD 2994) v ČR. Podle zástupce distributora není tento certifikát v našich zemích příliš rozšířen. U zboží pocházejícího z Asie jsou prý dokonce certifikáty spíš bílou vránou. Povinnost certifikace se při tom vztahuje na všechny pevné instalace ve voze. Přestože je možná nepochopitelné, co je na HF sadě potřeba certifikovat k provozu v autech, skrývá se zde potenciální problém. Pokud byste například přijeli s autem na technickou kontrolu a policisté by zjistili, že vaše jinak předpisová sada zmíněný certifikát nemá, mohou vám odepřít osvědčení o technickém stavu vozidla... Možná, že si to zatím jen neuvědomili, možná to někteří z nich ani nevědí nebo si toho prostě nevšímají. Ve chvíli, kdy se stane používání HF povinným, lze předpokládat, že policie předpis o certifikaci znovu opráší.

Výrobek, který certifikát má, je označen nálepkou podobně, jako fixní telefonní přístroje homologované pro provoz v ČR. Nálepka je stříbrná a je na ní text "Atest 8 SD 2994".

Šipka ukazuje, kde je na skříňce elektroniky HF sady umístěna nálepka potvrzující udělení certifikátu.

Nevíme, zda si budete chtít pořídit HF právě od Tesly, ale určitě raději kupujte hands free označené nálekou o udělení certifikátu.