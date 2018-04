Tesco recykluje mobily

Síť supermarketů Tesco na britských ostrovech organizuje velkou akci na recyklování mobilních telefonů. Výsledkem by měl být milion starých mobilů, které se recyklují, a výdělek z prodeje získaných surovin půjde na dobročinné účely. Zákazníky Tesca může motivovat nejen dobrý pocit peněz, které vlastně darují charitě, ale také představa, že šetří životní prostředí.

Tento rok se v Británii vyřadily z provozu asi čtyři miliony mobilních telefonů, v příštím roce to bude spíš více než méně. Společnost Tesco si dala za cíl z tohoto počtu plnou čtvrtinu vybrat a recyklovat. Pomoci ve splnění předsevzetí by mělo 700 obchodů Tesco po celé zemi, ve kterých budou moci lidé svůj starý mobil vložit do obálky a odevzdat ho na sběrném místě. Z každého telefonu pak půjde na charitu buď pět liber, nebo, bude-li si zákazník přát, jen 2,5 libry, zbytek dostane v podobě bodů na svou věrnostní zákaznickou Tesco kartu. Pokud se skutečně podaří sebrat milion přístrojů, bude to znamenat, že Tesco předá dobročinným organizacím 2,5 milionu liber.

V současné době se recykluje jen necelých pět procent mobilů, které již lidé nepoužívají. Ostatní nepoužívané přístroje často leží ve skříni a padá na ně prach, jindy zase končí v popelnici. Přitom z každého mobilního telefonu lze získat nezanedbatelné množství drahých kovů, jako zlato nebo paladium. Zároveň lze recyklací zabránit šíření nebezpečných látek do životního prostředí. Jde především o kadmium, olovo, lithium a rtuť. Nejnebezpečnější jsou přitom baterie, jejichž recyklaci se již snaží podporovat vlády a nejrůznější organizace na ochranu přírody v mnoha zemích světa. Například v Austrálii nebo Japonsku již dávno probíhají kampaně za recyklaci mobilů, nebo alespoň jejich baterií. Jinak se o sběr vysloužilých baterií starají také výrobci, zvláště v případě, pokud jim to vláda v některém státě nařídí.

Zdaleka ne všechny telefony, které se vyberou, půjdou přímo na recyklaci. Ty, které ještě fungují, budou odeslány do rozvojových zemí, kde si jistě tyto staré přístroje za nízkou cenu někdo koupí a bude používat, i když už dávno nejsou nejmodernější.

Tony Manwaring ze Severolondýnské dětské charity (jedna z organizací, které dostanou příděl z vybraných peněz) je projektem nadšen: „Lidé podporou této iniciativy pomohou životnímu prostředí i lidem. Dnes ve Velké Británii vyhazujeme obrovská množství materiálu jen tak do děr v zemi.“

Již několik iniciativ se pokoušelo zpopularizovat recyklaci mobilních telefonů v Británii, ovšem s minimálním úspěchem. Pod záštitou velkého řetězce obchodů, jakým je Tesco, by snad mohl být úspěch větší. Sběr vysloužilých věcí a využití surovin z nich brzo podpoří i připravované legislativní změny v rámci Evropské unie, které budou recyklaci nařizovat. V tu chvíli se budou muset mnohem víc otáčet i sami výrobci.