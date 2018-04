Teroristi mají smůlu. Mobily upozorní na radiaci v okolí

Vědci z Purdue University ve spolupráci s americkým státem Indiana vyvíjejí unikátní technologii, která by mohla zmařit potenciální teroristické útoky. Základem celé technologie je čip, který dokáže na dálku až pěti metrů rozpoznat přítomnost radiace.

Systém, který by fungoval prostřednictvím sítě mobilních operátorů, by sdružoval informace o možném nebezpečí ze strany teroristů v případě, že budou mít v úmyslu zaútočit takzvanými "špinavými bombami", či dokonce atomovou bombou. "Špinavé bomby" se liší tím, že na rozdíl od ostatních nemají za primární cíl zničit své okolí, ale rozpustit co nejvíce radioaktivního materiálu.

Protiteroristický čip do každého mobilu

Pokud by byly čipy instalovány do každého mobilního telefonu, mohla by tak vzniknout unikátní síť senzorů radiace. Vlády zemí, které by mohly být teroristickými útoky postiženy, by tak měly prostřednictvím milionů uživatelů mobilů dokonalou kontrolu nad případným nebezpečím.

Senzory radiace jsou samozřejmě v současné době k dostání i pro běžné lidi. "Námi vyvíjený čip však bude mít malé rozměry, velice nízké výrobní náklady. Implementovat by ho tak výrobci mohli nejen do mobilních telefonů, ale například i kapesních počítačů, notebooků či MP3 přehrávačů," říká Ephraim Fischbach, profesor fyziky z Purdue University.

Kdy bude technologie představena, dosud nevíme. Zatím je testována v síti amerického mobilního operátora AT&T. Otázkou také zůstává, zda bude funkce měření radiace v okolí dostupná i pro koncové uživatele mobilních telefonů. To by podle našeho názoru mohlo v řadě situací způsobit nemalé problémy. Poruchy mobilních telefonů jsou totiž více než časté a v případě, kdy by zvuk začal omylem ohlašovat radiaci například při jízdě v metru, by mohla vzniknout panika.

Otázkou je také právní podstata hromadného odběru dat z mobilů. Ne každému by se to líbilo.