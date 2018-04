Terorismus brzy zničí anonymní předplacené karty

Singapur je další zemí, která chce omezit anonymitu předplacených karet. Důvodem jsou bombové atentáty, které v dubnu zasáhly thajskou provincii Songkhla. Všechny tři bomby byly tehdy odpáleny mobilními telefony s anonymními předplacenými kartami.

Od prvního listopadu tak v Singapuru musí všichni prodejci mobilních telefonů ověřovat identitu zájemců o předplacené karty. Ke kontrole zákazníků budou v Singapuru využívat elektronický systém, do něhož se budou muset zaregistrovat i všichni stávající uživatelé předplacenek.

Už také nebude tak jednoduché si takovou SIM kartu koupit. Prodávat se budou jen zájemcům starším patnácti let a jeden zákazník bude moci mít maximálně deset SIM karet.

"Kriminalita se rozjíždí hlavně díky anonymitě předplacených karet, které unikají veškerým pokusům o kontrolu," řekl zástupce premiéra Wong Kan Seng. Singapur by měl podle Senga problém vyřešit co nejdříve, protože v oběhu je necelý jeden a půl milionu předplacených karet, a to je celých pětatřicet procent mobilních čísel.

Předplacené karty přitom vždycky rozjížděly mobilní trh ve všech zemích, ve kterých operátoři rozjeli své kampaně. Asie a Afrika jsou díky předplaceným kartám nejrychleji rostoucí telekomunikační trhy. Podíl předplacenek v Číně dosahuje 60 procent. V Indonésii a na Filipínách je číslo ještě větší, a to 90 procent. - více zde...

Anonymní teroristé útočí mobilem

Anonymním mobilním telefonem byly odpáleny bomby na madridském nádraží v loňském dubnu. Bomby odpalované mobilem jsou také vždy jednou z prvních vyšetřovacích teorií policistů, kteří řeší teroristické útoky. - více zde...

Konec anonymity předplacených karet je často označován jako jeden z důležitých bodů v boji proti terorismu. Již dnes není možné v některých evropských zemích předplacenky anonymně koupit. Jde například o Německo, Velkou Británii, nebo Švýcarsko, které je zakázalo, protože přes tamní operátory údajně komunikovali členové teroristické sítě Al-Káida.

Evropská unie ve svém programu s bojem proti terorismu navíc plánuje i novou povinnost pro operátory, kteří by měli archivovat záznamy o hovorech celý rok zpětně. - více zde...