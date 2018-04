Terminal.cz je prodán!

Společnost29. září oficiálně oznámila na tiskové konferenci konané v Terminalu Baru v Soukenické ulici to co v kuloárech probleskuje již pár měsíců a to, že byla prodána za blíže nespecifikovanou částku norské firmě Telenor Nextel. Po obdobném prodeji, který se nedávno uskutečnil s českým providerem Video On Line (VOL), je to další vstup zahraničního subjektu na český internetový trh. Terminal.cz pojal svůj konec opravdu velkolepě, neboť uspořádal večer v Terminal Baru party na rozloučenou pro všechny, kdo se dostavili.

Telenor Internet (tak se bude nový provider jmenovat) se hodlá do roku 2000 zařadit mezi tři největší české poskytovatele internetu, a to nejen v oblasti dial-upových připojení. Tento plán je opravdu smělý a bude vyžadovat značné investice do infrastruktury o jejichž výši nebylo zatím rozhodnuto. Uvidíme zda se podaří tento cíl splnit.

Zároveň bylo zaručeno, že všem stávajícím klientům zůstane i po změně oficiálního názvu providera zachována stávající e-mailová adresa @terminal.cz. Nejpravděpodobnějším kandidátem na novou oficiální doménu pro Telenor Internet je ti.cz, z čehož plyne příjemně krátká a snadno zapamatovatelná e-mailová adresa pro zákazníky.

Při příležitosti nadcházejícího Invexu se Telenor Internet rozhodl prosadit až s téměř dumpingovou cenou pevné linky o rychlosti 64 kbps ve výši 17 900 Kč (bez DPH). Tuto cenu zdůvodňuje snahou o zreálnění cen na českém trhu ve srovnání s celoevropským standardem.

Další informace o tomto prodeji můžete nalézt v následující tiskové zprávě:

Telenor Nextel, internetová pobočka norského telekomunikačního provozovatele Telenor, získala pražského poskytovatele internetových služeb, Terminal.cz se dvěma tisíci zákazníky. Tato akce je pokládána za první krok k vytvoření významného regionálního subjektu. Společnost s novým názvem Telenor Internet hodlá využít svých zkušeností na domácím trhu s více než 200 000 zákazníky a nabídnout kvalitní služby za konkurenceschopné ceny.

Společnost Telenor, provozovatel norské telekomunikační sítě, dosahující s více než 20 000 zaměstnanci obratu 3 miliardy USD, získala prostřednictvím své dceřinné společnosti Telenor Nextel českého poskytovatele internetu Terminal.cz.

Terminal.cz byl založen především pro poskytování internetových služeb kavárně Terminal Bar a zaměřil se na prodej produktů s nadstandardním servisem pro Prahu. Kvůli úspěchu tohoto podniku a samotné povaze podnikání v oblasti Internetu jsme se na jaře 1998 museli rozhodnout, zda budeme investovat více kapitálu a rozšíříme úspěch našich služeb na celou Českou Republiku, nebo zda budeme hledat možnosti prodeje firmy Terminal.cz zájemci, který chce investovat v našem regionu. Před prodejem měl Terminal.cz 2 000 zákazníků typu Dial-up, 40 pevných linek a 20 zaměstnanců. Všichni stávající zaměstnanci přestupují do nové firmy.

Všechny zbývající aktivity společnosti The Terminal Bar Internet Café Prague zůstávájí beze změny, včetně vlastníků. Hlavní aktivitou i nadále zůstává provozování nejznámější internetové kavárny v Praze. Tento prodej zajistí do budoucna finanční stabilitu Terminal Baru a umožní rozšíření stávajících aktivit, které jsou zaměřeny zejména na alternativní kulturu. Budoucí úzká spolupráce mezi Terminal Barem a "Telenorem" umožní rozšíření těchto aktivit i do dalších oblastí, zejména využití nových technologií v umění.

Nové jméno společnosti bude Telenor Internet a mezinárodní připojení k Internetu jí bude zajišťovat Telenor Česká republika, s.r.o., sesterská firma, která své služby v České republice poskytuje již několik let. Obě společnosti budou fungovat jako dvě nezávislé obchodní jednotky.

Na základě silné pozice na norském trhu s více než 200 000 internetových zákazníků (což odpovídá 70 % podílu trhu) použije Telenor své zkušenosti k expanzi na českém trhu. Společnost plánuje rozšíření činnosti ze své základny v Praze do dalších oblastí v České republice během tohoto roku. První tři uzly POP ( Point of Presence, připojovací místo poskytovatele) budou pravděpodobně uvedeny do provozu v Brně, Ostravě a Plzni. Nedílnou součást tohoto plánu tvoří modernizace místních i mezinárodních spojů.

Telenor Internet se soustředí na poskytování služeb nejvyšší kvality s nadstandardní podporou uživatelů a zaváděním nových technologií a produktů. Společnost přispěje ke sladění evropských standardů kvality a cenové hladiny prostřednictvím své mezinárodní sítě s konektivitou v mnoha evropských zemích. Proto příští týden v rámci Invexu společnost nabídne připojení pevnou linkou po Praze a to na cenové úrovni dosud v České republice za linku 64 kbs nedosažené: 17 900,- Kč měsíčně (bez DPH).

Telenor Internet pokládá expanzi v České republice za první krok ve směru k vybudování silné pozice v oblasti. Společnost Telenor jako celek věří, že služby založené na IP budou v 21. století dominovat informační společnosti a je rozhodnuta rozvinout je na takovou úroveň, aby se mohly vedle mobilní komunikace a satelitních služeb stát třetím základním kamenem v její mezinárodní strategii.