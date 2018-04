Hello

NEBOJTE SE INTERNETU! DELEJTE TO VEREJNE!

6.6.99 V TERMINAL BARU INTERNET ZDARMA PO CELY DEN.

od 12 hod: promitani pro rodice s detmi i bez deti

- Baron Prasil a Wizard of Oz

od 18 hod: party s Djs Quadrant, Cubik, Kuba a Quadrant

Akce na podporu stavky 13 evropskych zemi proti dominantnim telekomunikacnim spolecnostem. Take cesti uzivatele nejsou spokojeni se sluzbami SPT Telecom. Cenik Internet 99 je nuti vyuzivat internet co nejkratsi dobu v nocni dobe mimo spicku. S internetem neni treba se schovavat!

Prihlaste se k nemu verejne! V magicke datum 6.6.99 nechte i vy sve domaci modemy mlcet a prijdte internet sdilet s ostatnimi v Terminal Baru, ktery vyuziva nezavisleho pripojeni pres satelit. Podporte bojkot Kampane za nemerene telekomunikace, pozadujici pruhledne a odpovidajici ceny telekomunikacnich poplatku, nemerene lokalni hovory za pausal a rychle zavedeni kvalitnich technologii pro rozvoj internetu.

Blizsi informace o celoevropskem bojkotu na adrese:

Campaign for Unmetered Telecommunications http://www.unmetered.org.uk

Ceske informace budou zpristupneny na znovuozivle strance:

Fair4all http://fair4all.cz

Porada Terminal Bar ve spolupraci se skupinou

www.4introVISION.cz