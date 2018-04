Tequila versus Eurotel aneb Kdo vyrábí Benefit?

Eurotel Benefit – Více ze hry. Zasílejte správné odpovědi a jeďte do Las Vegas. Tak zní motto SMSkové soutěže, kterou vyhlásil operátor Eurotel pro své zákazníky. Princip je jednoduchý: odpovídáte na otázky a sázíte prostřednictvím SMS. Otázky jsou vědomostní a většinou koncipovány tak, aby na ně mohl odpovědět opravdu každý. Rozčarování přinesla dnešní otázka, ve které se operátor ptá:

Mexická tequila se vyrábí z:

A) brambor

B) avokáda

C) kaktusu

Na zákeřnost otázky nás upozornil náš věrný čtenář, který píše:

Vzhledem k renomé jak Eurotelu, tak agentury soutěž připravující věřím, že odpovědní správnou odpověď znají. Panák pravé tequilly není levné pití. :-) A odpověď? Ani z jednoho! Což je poněkud zákeřné :-) a znervózňující, když máte vsadit na výhru! Po dotazu na infolince, jestli má vůbec smysl toto nějak reklamovat, mi bylo sděleno, že soutěž je koncipována "nesložitě", tak aby na ni každý mohl odpovědět. To je sice hezké, nejsem cimprlich, ale agáve skutečně není kaktus ani brambora, natož avokádo. Člověk na infolince dokonce řekl, že "když to nebude kaktus C), mohl by to byt překlep v B)"AVOKÁDO vs. AGÁVE ?!? Takto "poučen" jsem nakonec volil C) a vsadil dosavadní výhru téměř pět miliard "benefitek". Přeci jen tam je trochu vizuální podobnost. :-) Špatné bude, jestli to je překlep a hrací automat v ET má nastavenou správnou otázku B).

A co na to organizátor? Na dotaz v agentuře Ogilvy One, která soutěž pro Eurotel pořádá, nám odpověděli, že právě prošetřují správnost odpovědi. Vycházeli prý z knižního zdroje, který to tak uvádí. Jaký knižní zdroj to byl, se nám zjistit nepodařilo. V případě, že agentura zjistí, že z nabídnutých odpovědí nebylo možné vybrat tu správnou, budou se muset s Eurotelem domluvit na dalším postupu. V úvahu připadá možnost anulace celého kola soutěže, nesnižování počtu Benefitek, v žádném případě prý nehrozí jakékoliv restrikce pro soutěžící v případě chyby organizátora.

Pozn. editorky: Mexický destilát z agáve se navíc podle Akademického slovníku cizích slov píše tequilla.