Tento týden věnujeme publikování chystaných výstřelků a inovací na veletrhu CeBIT, jenž je koncem února (byl posunut dopředů kvůli Expu). Navíc počátkem února bude GSM kongres v Cannes, což mi připomíná, že začíná být nanejvýše aktuální si na obě podujatia vyřídit akreditaci. První novinkou, kterou vám představíme, je nový Siemens, zítra se podíváme do kuchyně firmy Sony a později přijde na přetřes Motorola a další. Také se podíváme na to, co se děje okolo GSM šifrování hovorů a jak to je se zákazem jízdy bez hands-free ve voze v našich končinách. Příjemný start do nového týdne.