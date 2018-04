TennisAddict - recenze hry

Bylo jen otázkou času, kdy se slušný tenis objeví na displejích PDA, a PocketPC platforma s rychlými procesory, realistickým zvukem a vesměs barevnými displeji byla pro příchod pořádného tenisu jako stvořená...

Příchod TennisAdict jsme zaregistrovali hned zčerstva v našem březnovém preview a protože jsme mohli díky firmě Hexacto hru důkladně testovat, přichází čas na podrobnější recenzi. (Nedávno jsme rovněž přinesli obdobnou recenzi parádního fotbalu od stejné firmy SoccerAdict)

Nastavujeme, vybíráme, trénujeme...

Každý fanoušek tohoto žánru dobře ví, že dobře zpracovaný tenis není jen sebelépe zpracovaný zápas. Fanoušek očekává nějakou porci přípravných obrazovek navíc, které nám umožní přizpůsobit si zápas, vybrat si povrch kurtu, vzhled i vlastnosti hráče, typ rakety, omrknout si zálibně "síň slávy", prostě přidat si několik slastných pocitů a nabudit se tak maximálně na vlastní hru (kde je třeba, jak každý hráč dobře ví, vydat se ze všeho, tedy alespoň u dobře zpracované hry...).

Trénink...

K silným stránkám sportovních simulátorů Hexacta patří dobré vysvětlení ovládání a nácviky. Ani zde nechybějí dobré help obrazovky - poté si můžete nacvičit servisy a returny až do aleluja; je dobré této části věnovat dostatek času (viz dál).

Preference utkání

Po náročném tréninku přichází čas na malý oddech - ten strávíme vyplňováním předstartovních nabídek a konfiguračních obrazovek. Hrát můžete na vámi oblíbeném povrchu - k dispozici je umělá i opravdová tráva, antuka a jakýsi neidentifikovatelný modrý umělý povrch.

Pak si vyberete hráče - svého a protivníka - zde je k mání kompletní škála vlastností a schopností - ty vaše se, pochopitelně, během hry mohou zlepšovat... Je třeba ovšem určit, zda chcete hrát jen přátelský zápas, nebo rovnou celý náročný turnaj... Můžete rovněž vybírat jeden ze tří typů raket.

Ještě probereme v kostce všechny možnosti nastavení, ať už se můžeme v klidu věnovat vlastní hře:

Průvodce nastavením

První položkou je nová hra (New game). Po jejím stisknutím se vás program zeptá na režim hry - to je exhibice (Quick match) a turnaj (Tournament). Po jejím zvolení si vyberete hráče (máte k dispozici 4 tenisty). Každý sportovec má svoje parametry - rychlost, výdrž, přesnost, sílu (forhand i backhand). Pak máte na výběr ze tří raket. Pokud máte všechno nastaveno, zvolte položku „Choose“. Jestliže máte zvolenou exhibici, musíte vybrat ještě tenistu protivníka. Znovu zvolte choose a vyberte ještě kurt (Montreal, Oslo, Rio a New Delhi) a můžete hrát. Pokud máte nastavený turnaj, objeví se stromová struktura turnaje.

Druhou položkou je pokračování rozehráté hry (Resume). Další funkce zastupuje statistiku (Statistics), kde máte přehled o kontě vašich vyhraných peněz, zápasů a počtu pohárů.

Nastavení (Options)

- Sound: jsou to všechny zvuky ve hře

- Sound Effects: po její aktivaci zapne zvuky

- Game Speed: k výběru máte tři možnosti (pomalé – slow – doporučuji, průměrné – normal, rychlé – fast)

- Quickmatch Set Count – nastaví počet setů v exhibici (při turnaji je nastaveno 2 a 3 sety)

Trénink (Training) je dalším tlačítkem. Vřele doporučuji pro toho, kdo tuhle hru spustí úplně poprvé. Naučíte se základy (Basics), podání (Service), returny (Returns) a pravidla (Tennis Rules). Posledními položkami jsou výrobci (Credits) a konec programu (Quit).

A hrajeme...

Takže máme nastaveno, něco jsme už natrénovali a můžeme se pustit do hry.

Stejně jako fotbal SoccerAddict i tenis používá k ovládání unikátní ovládací systém Hexacta PSI (Precise Stylus Input). Kliknutím na určité místo na kurtu tam našeho tenisty pošleme a čára stylusem po kurtu určuje směr úderu (směr), jeho délku (délka čáry) a rychlost odpalu (rychlost napsání čáry). Celý systém je geniálně jednoduchý a parádně se s ním hraje. Vím, že řada lidí dává přednost joysticku či kurzorům, ale ovládání TennisAddict je tak dobře vymyšlené, že se vám určitě zalíbí!

Postavičky jsou nádherně veliké a animované - nečekejte nějaké kompromisy v podobě nějakých čáreček či pár rozpohybovaných pixelů. Utkání díky tomu získává na autentičnosti, kterou podtrhují i zcela autentické zvuky odpalů míčku či hlas publika.

Podání (servis)...

patří k elementárním úderům. Dobře mířeným podáním můžeme protivníka vyhnat z kurtu a s následným útokem na síti hrát vítězný úder! Útok na síti...

patří k nejúčinnějším zbraním - protivník na náš křižný prohoz většinou nestačí reagovat a přemístit se na druhou stranu kurtu. Účinný je tento útok po dobrém podání Chybně připravený útok...

Na útok je nutno se ale dobře připravit, protivník nás jinak snadno prohodí Rybička...

patří k nejhezčím momentům zápasu - pozor, váš hráč se po ní těžko zvedá a soupeř returnuje na opačnou stranu kurtu...

Závěr

Hecacto se svojí "Addict" sérií Soccer a Tennis výborně trefilo do mezer na trhu a vytvořilo fantastické hry. Osobně bych tenis postavil ještě nad fotbal, u kterého můžou vadit trošku titěrné postavičky. Tenisu Tennis Addict prakticky nelze nic vytknout a kdo jste ještě neprozkoušel demoverzi (umožní vám zahrát si jeden zápas a trénovat), tak ji rychle zkuste!

Tennis Adict Sportovní simulátor - tenis. Autor: Hexacto Verze: 1.0.1 Jazyk: anglicky Podporované počítače: PocketPC, 4MB storage memory Cena: $29,95 Hodnocení Palmare.cz + hratelnost, zpracování, animace, konfigurace, zvuky - nic Hratelnost: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zpracování a uživatelská přívětivost: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rychlost a stabilita: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dokumentace a nápověda: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poměr cena/výkon: 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 Celkové hodnocení:

(c) Palmare.cz 2001

Videoukázky z programu najdete zde.