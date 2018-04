Tenký Sony Ericsson odhalen - dva zbrusu nové Walkmany

Model W880i je veřejnosti již delší dobu znám pod kódovým označením Ai. I u nás jste si mohli prohlédnout "špionážní" snímky tohoto telefonu. To uvedením W610i tak dychtivě očekávaný nebyl.

Model W610i je Walkmaním bratrem dnes představeného modelu K550i a v hierarchii výrobce tak nahrazuje úplně původní Walkman W800i. To W880i má i podle modelového označení trochu vyšší ambice. Především jde o první tenký mobil výrobce.





Oba telefony se pochopitelně chlubí především svými hudebními schopnostmi. Základem je dostatek paměti, takže v balení s W610i naleznete paměťovou kartu o kapacitě 512MB, u W880i to bude dokonce 1GB. Samozřejmostí u obou telefonů je podpora Stereo Bluetooth profilu A2DP. Stejně tak se oba přístroje chlubí podporou DRM, tedy schopností přehrávat chráněné skladby.





W880i nabídne ve svém 9,4mm tenkém kovovém těle podporu sítí třetí generace, včetně videotelefonování. Fotoaparát s rozlišením 2 megapixely ovšem postrádá automatické zaostřování. To W610i při tloušťce 14mm takové kompromisy dělat nemusí. Dvoumegapixelový fotoaparát tak umí zaostřovat a v šeru navíc scénu osvětlí dioda. V sítích třetí generace sice pracovat neumí, ale zase nabídne podporu EDGE.

S W610i si také díky jeho tradičnější konstrukci užijete více zábavy. S vypnutou telefonní částí by měl být schopen přehrávat hudbu po 25hodin. To drobnější W880i zvládne za stejných podmínek hodin 18. Zajímavé ovšem je, že podle údajů výrobce by měl déle na příjmu vydržet model W880i.

Design samotných telefonů hodně vychází z modelu K610i/V630i. Ostaně, i samotnými technickými parametry mají oba uvedené mobily k těmto modelům velmi blízko. Tento fakt dává naději, že by nové Walkmany nemusely být přehnaně drahé. Konkrétní ceny ovšem výrobce zatím nezveřejnil. Dlouho mu to ovšem asi trvat nebude, W880i se má začít prodávat již v tomto čtvrtletí. Na W610i si máme počkat až do čtvrtletí druhého, přitom jeho dvojče K550i by se mělo začít prodávat současně s W880i.

Sony Ericsson W880i parametry:

Rozměry: 103 x 46,5 x 9,4 milimetru

Hmotnost: 71 gramů

Podpora UMTS/GSM (2100 MHz/900/1800/1900 MHz) + GPRS

2 megapixelový fotoaparát

TFT displej, rozlišení QVGA, úhlopříčka 4,5 cm, 262 000 barev

Vestavěná paměť: 10 MB

Podpora paměťových karet Memory stick Micro (1 GB karta v balení)

VGA fotoaparát pro videohovory

Hudební přehrávač (MP3, AAC, AAC+, eAAC+)

Až 18 hodin přehrávání hudby

Video přehrávač

TrackID; PlayNow

Podpora A2DP

Bluetooth 2.0

HTML prohlížeč s RSS čtečkou

Podpora USB 2.0 Mass storage

Režim Letadlo

Balení obsahuje: USB kabel, stereo handsfree a software

Hovorový čas: až 6,5 hodiny v sítích GSM

Pohotovostní režim: až 425 hodin

Sony Ericsson W610i parametry: