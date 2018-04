Honba za nejtenčím smartphonem: Oppo avizuje tloušťku 6,13 milimetru

Tloušťka telefonu s kódovým označením R809T by měla být pouhých 6,13 milimetru. Podle portálu Engadget by měl novinku pohánět čtyřjádrový procesor, konkrétně MediaTek MT6589, a operační paměť by měla mít kapacitu 1 GB. Displej blíže neurčeného typu by měl mít úhlopříčku 4,5 palce a HD rozlišení (720 × 1 080 pixelů).

Informace o dostupnosti ani o ceně nejsou v tuto chvíli známy. Podle čínského portálu Anqu by však její cena na domácím trhu neměla přesáhnout 2 500 jüanů, v přepočtu tedy necelých osm tisíc korun. Společnost Oppo by měla nový smartphone oficiálně představit již 26. dubna.

Dosud je nejtenčím smartphonem Alcatel. Firma počátkem letošního roku představila na veletrhu CES model One Touch Idol Ultra. Špičkově vybavený přístroj zaujal tenkým tělem s tloušťkou pouhých 6,45 milimetru po celé jeho délce. Jeho displej má úhlopříčku 4,7 palce a rovněž HD rozlišení, takže chystané Oppo bude mít jemnější zobrazení.

Před tím byl nejtenčím smartphonem model Oppo Finder s tělem tenkým 6,65 milimetru. V závodě o nejtenčí chytrý telefon tak podle všeho již brzy bude na tahu zase Alcatel.