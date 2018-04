Tenký ocelový elegán, kterého znáte z televize – Samsung U800 Soulb recenze

Samsung v minulých letech nabízel svoji řadu Ultra, která byla vyhrazena ultratenkým mobilům. Některé z nich byly tak tenké, až se jejich minimální tloušťka podepsala na špatné ergonomii. Samsung letos přišel z novou řadou Soul, která na předchozí řadu navazuje. To dokazuje plný název označení Soul, což je zkratka sloganu Spirit of Ultra.

Mobily z řady Soul již tak extrémně tenké nejsou. Přesto se jedná o tenké telefony s důrazem na stylový design. Do řady Soul patří vlajková loď celé výrobní řady Samsungu mezi telefony bez otevřeného operačního systému – vysouvací model U900 Soul. Dalším členem rodiny Soul je véčko s dotykovým vnějším displejem G400 Soulf.

Soulb je momentálně nejpropagovanějším přístrojem značky. I na našich televizních stanicích ho můžete v reklamním bloku vidět každý den a pozadu nezůstávají i další reklamní kanály. Je tedy jasné, že Samsung právě do tohoto modelu vkládá velké naděje.

Katalog mobilů:



Konkurenti testovaného Samsungu U800 Soulb v Katalogu mobilů: Nokia 6500 classic a Sony Ericsson K770i.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Tenký elegantní mobil s kovovým krytem patřící do vyšší střední třídy.

Další novinkou z řady Soul je klasicky konstruovaný model U800 Soulb. Ten má opět atributy této nové řady, což znamená tenké tělo a kovový kryt. Svojí výbavou za vysouvacím modelem U900 Soul však zaostává. Klasická novinka od Samsungu své síly na trhu změří především s Nokií 6500 classic a Sony Ericssonem K770i.

Vzhled – kovová elegance

Design nového samsungu můžeme označit za nejelegantnější ve své třídě. Záda i čelo telefonu jsou vyrobené z nerezavějící oceli, a to včetně klávesnice vyvedené v jedné rovině. Hranatý vzhled zjemňuje zaoblení na vrchu telefonu a ve spodní části přístroje. Zaoblení zasahuje i do alfanumerické klávesnice.

Boky jsou vyrobené z černého plastu. Plastová obruba je i na horní a na spodní části telefonu. Zpracování je špičkové, stejně jako použité materiály. Rozměrný kovový kryt baterie je jištěný pojistkou, a tak na svém místě drží bez jakékoliv vůle.

Oproti vysouvacímu Soulu U900 postrádá klasicky tvarovaný Soulb dotykový displej Magical Touch sloužící jako navigační klávesa. U testovaného telefonu nalezneme klasickou mechanickou čtyřsměrnou navigační klávesu s potvrzovacím tlačítkem uprostřed. Na zádech telefonu zaujme vystouplá obruba čočky fotoaparátu.

Samsung se drží tradice řady Ultra a i nový Samsung U800 Soulb je tenký. Nejedná se však o žádného rekordmana, u něhož by se uživatel bál, že ho zlomí. S rozměry 111 x 46 x 9,9 milimetrů se jedná o štíhlého elegána. Přes kovový kryt je hmotnost telefonu nízká – 90 gramů. Samsung U800 Soulb se bude prodávat v šesti barevných verzích. Vedle základní testované varianty Soul Grey bude k dostání i v černé, červené, stříbrné, fialové a dámské růžové.

Displej – velmi dobrá kvalita

Displej klasické novinky je o něco menší než displej u vysouvacího Soulu U900 – 2 palce oproti 2,2 palce. Ostatní parametry jsou však shodné. Displej je aktivní TFT, dokáže zobrazit 16 milionů barev a nabízí rozlišení QVGA. Zobrazovací možnosti displeje jsou na velmi dobré úrovni, displej je dobře čitelný i na přímém slunečním světle.

Stejně jako Soul U900 i klasická novinka Soulb nabízí vytvoření vlastního grafického prostředí. Editor pro tvorbu vlastního zobrazení menu je podrobný a umožňuje uživateli zcela upravit telefon ke svému obrazu. V základu je telefon vybaven třemi grafickými tématy, která se liší i zobrazením v pohotovostním stavu.

Samozřejmě nechybí možnost zvolit si libovolnou tapetu, na výběr je i takzvaný Živý svět, který zobrazuje pozadí podle přihlášení do sítě. V České republice se zobrazuje motiv Staroměstského náměstí. K dispozici je i možnost zobrazení několika tapet za sebou, při jejichž výměně se zobrazí efektní animace.

Baterie - slušná výdrž

Testovaný samsung používá baterii s kapacitou 880 mAh. Podle údajů výroby by měl telefon vydržet v pohotovostním stavu až 400 hodin nebo by mělo být možné nepřetržitě volat až tři hodiny 20 minut. V našem testu Samsung U800 Soulb vydržel na jedno nabití baterie v provozu čtyři dny. Telefon jsme normálně používali (20 minut volání, 30 minut poslechu hudby atd.) a nevypínali jsme ho na noc.

Ovládání – intuitivní a přehledné

Ovládání nového samsungu se nijak neliší od dalších mobilů výrobce, které spadají do vyšších tříd. Jak již bylo napsáno, chybí dotykový displej nahrazující navigační klávesu. Místo něj je telefon vybaven tradiční čtyřsměrnou navigační klávesou. Ve středu navigační klávesy je samostatné tlačítko pro potvrzování.

Ovládací prvky doplňují dvě kontextové klávesy a tradiční tlačítka pro přijetí a ukončení hovoru. Na levém boku nalezneme dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti, na pravém boku se potom nachází tlačítko sloužící jako spoušť fotoaparátu. K jinak perfektně zpracovanému telefonu si neodpustíme malou výtku – odezva by mohla být o něco rychlejší.

Do hlavního menu se vstupuje stiskem středového tlačítka. Kontextové klávesy mají napevno přiřazené funkce – levá klávesa opět slouží pro vstup do menu, pravá slouží pro vstup do telefonního seznamu. Jednotlivým směrům navigační klávesy v klidovém stavu můžeme přiřadit zkratky k nejpoužívanějším funkcím.

Hlavní menu je zobrazeno v matici 3 x 4 ikony, nastavení v textovém seznamu není možné. Jednotlivé položky menu jsou zobrazeny v řádkovém seznamu, využít můžeme logicky přidělených klávesových zkratek. Stejně jako další nové samsungy i model Soulb ponechá aktivní naposledy označenou položku po opuštění a následném navrácení.

Telefonování – 1 000 kontaktů

Telefonní seznam testovaného samsungu dokáže uložit rovnou tisícovku kontaktů. K jednomu kontaktu lze přidat vedle jména a příjmení sedm telefonních čísel, faxové číslo, číslo pro videohovor, tři e-mailové adresy, dvě internetové adresy, přezdívku, narozeniny, zaměstnání, funkci a dvě poštovní adresy.

Ke kontaktu lze přidat i poznámku a vlastní vyzvánění a obrázek. Vyzvánění ve formátu MP3 může mít každý kontakt i jako upozornění na textovou zprávu. Kontakty můžeme třídit do skupin volajících. Každá skupina, kterou můžeme i vytvořit, má vlastní vyzvánění a obrázek.

V telefonním seznamu se vyhledává postupným zadáváním znaků. Zobrazeny mohou být kontakty zvlášť ze SIM karty a z paměti telefonu nebo oboje současně. K dispozici je rychlá volba pro osm čísel. Šikovná je funkce, která při vytáčení nabízí všechny kontakty se zadanou sekvencí čísel.

Nechybí vyzváněcí profily, které lze detailně editovat. Samsung U800 Soulb pracuje ve třech pásmech GSM, v sítích třetí generace jsou podporovány videohovory díky fotoaparátu s rozlišením CIF umístěného nad displejem.

Zprávy – SMS, MMS i e-mail

Nový samsung píše textové zprávy se zapnutým slovníkem T9 bez diakritiky. Telefon zobrazuje počet zbývajících znaků z celkového počtu 2 295 znaků a nechybí ani zobrazení pořadí právě psané vícenásobné textovky. Testovaný telefon dokáže uložit až 500 textových zpráv. Nechybí doručenky a rozesílání více kontaktům najednou.

Editor multimediálních zpráv MMS je shodný s editorem klasických SMS zpráv. Přímo z editoru můžeme pořizovat fotografie, videa i hlasové poznámky. Samsung U800 Soulb je vybaven i e-mailovým klientem s podporou protokolů SMTP, POP3, IMAP4 a SSL.

Stahovat se mohou jenom hlavičky nebo celý mail. Maximální velikost stahovaného e-mailu je 500 kB. K dispozici je automatické stahování v zadaných intervalech a blokování vybraných adres a předmětů. Nechybí vyžádání zprávy o doručení a přečtení, stejně jako automatické vkládání podpisu a vizitky.

Na klávesnici nového samsungu se píše pohodlně. I když je klávesnice vyvedena v jedné rovině, díky třem podélným lištičkám se na klávesnici zorientujete i poslepu. Klávesnice má optimální zdvih a je kvalitně podsvícená jasným bílým světlem.

Další funkce – povedená hudba

Samsung U800 Soulb disponuje přehledným kalendářem s měsíčním, týdenním a denním náhledem. Nastavit lze den, kterým začíná týden, a nastavit můžeme i základní zobrazení kalendáře. Nechybí budík, který nabízí pět časů buzení. Nechybí hlasový záznamník, délka záznamu může být až jedna hodina.

Dále testovaný telefon nabízí poznámkový blok (poznámka může mít pouze 100 znaků), úkolovník pro 20 úkolů, světové hodiny (mohou být zobrazeny v pohotovostním stavu), kalkulačku s pokročilými funkcemi, převodník měn a fyzikálních jednotek, časovač a stopky. Telefon nabízí i prohlížeč kancelářských dokumentů.

V sítích třetí generace podporuje nový Samsung U800 Soulb, stejně jako vysouvací model U900 Soul, rychlé datové přenosy HSDPA. Jestliže vysouvací samsung podporuje HSDPA až rychlostí 7,2 Mbps, testovaný klasik podporuje stahování pouze rychlostí 3,6 Mbps. Nechybí podpora datových přenosů EDGE.

Datové přenosy lze využít pro vestavěný internetový prohlížeč. K dispozici je i RSS čtečka. Složka Google obsahuje internetový vyhledávač a rychlý přístup na Gmail. Připojit telefon k počítači je možné přes Bluetooth 2.0 EDR nebo pomocí datového kabelu (podpora USB 2.0).

Testovaný samsung disponuje i slušnou multimediální výbavou. Ve výbavě najdeme povedený hudební přehrávač. Ten zobrazí i obal alba a k dispozici je tvorba playlistů, opakování a náhodný výběr skladeb. Hudební skladby lze vyhledávat podle interpretů, alba, žánrů a skladatelů. K dispozici je i FM rádio s RDS. Hudební přehrávač i rádio může hrát na pozadí.

Hudbu můžeme poslouchat přes stereofonní bluetooth sluchátka, nebo přes klasická. Telefon nedisponuje audio konektorem 3,5 milimetru, pouze proprietárním konektorem. V balení však najdeme redukci. Standardně dodávaná sluchátka nehrají špatně, v uších však příliš nedrží.

Stejně jako Nokia 6500 classic i testovaný samsung disponuje štědrou vestavěnou pamětí s kapacitou 1 GB. Na rozdíl od nokie ale paměť samsungu můžeme dále rozšířit pomocí paměťových karet microSD. Při připojení k počítači přes datový kabel však není bez použití obslužného software vestavěná paměť k dispozici, pouze se dostaneme k paměťové kartě.

Fotoaparát – slušná kvalita

Nový tenký samsung má třímegapixelový fotoaparát, který je vybaven Power LED bleskem. Automatické ostření však chybí. Fotografuje se v horizontální poloze. Telefon nabízí pořízení vícenásobného nebo mozaikového snímku, samospoušť, nastavení bílé, několik efektů, nastavení jasu, kontrastu, saturace a ostrosti. Snímky můžeme pořizovat ve třech stupních kvality.

Kvalita pořízených fotografií je na slušné úrovni, snímky jsou dostatečně ostré a podání barev je věrné. Nahrávání videa je možné ve formátech 3GP nebo MPEG4, maximální rozlišení videa však může být pouze 176 x 144 obrazových bodů. V telefonu najdeme jak editor fotografií, tak i videa. Ve výbavě je i aplikace ShoZu pro nahrávání fotografií a videí na komunitní servery.

Sečteno podtrženo