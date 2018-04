Tenký elegán s navigací - recenze Asus P526 Pegasus

Asus P525 v loňském roce potěšil spousty uživatelů Windows Mobile. Ne snad, že by šlo o přístroj překypující výbavou, přesto měla P525ka něco, čím dokázala zaujmout. Tím magnetem pro spousty uživatelů byla numerická klávesnice přímo pod dotykovým displejem telefonu.

Ač je dnes v nabídce spousta virtuálních klávesnic, které psaní na dotykovém displeji výrazně usnadňují a urychlují, psaní na skutečné fyzicky hmatatelné klávesnici je přeci jen pohodlnější a jistější.

Nápad a konstrukční řešení se zalíbilo a tak v těchto dnech Asus piluje již čtvrtý model novodobé řady (starší tvořily modely P505 a zrušený P515). V dnešní recenzi vám nabídneme pohled na druhý model, který je přímým následovníkem modelu P525. P526 alias Pegasus se měl v ČR začít prodávat již počátkem července. ASUSu se však nevyhnuly nechvalně známé odklady, které čas od času nějaké zařízení postihnou. Oficiální prodej byl tak zahájen až v listopadu.

Předchozí model P525, vysouvací HTC Touch Dual a nový Asus P526 Pegasus.

Asus P526 je elegantní WM komunikátor, jehož největší devízou je hardwarová numerická klávesnice a vestavěná GPS. Svou roli hraje také elegantní design.

Obsah balení

Stereo headset, nabíječka, ochranné pouzdro, husí krk, držák, cigaretová nabíječka, synchronizační kabel, stručná příručkauživatelská příručka, CD Getting started (ActiveSync 4.5, Windows Mobile Device Center), CD s bonusovým softwarem (Repote Presenter, Spb Backup), záruční list.

Asus P526 je zařízení, co dokáže zaujmout. Oblé rohy, kompaktní rozměry nebo kovový lem táhnoucí se po celém horním obvodu přístroje. Čelní díl krytu je zhotoven z tmavého plastu se slušivým metalickým nástřikem. Čelo přístroje má dvě zásadní dominanty. Prvním klíčovým prvkem je samozřejmě dotykový displej úhlopříčky 2,6“.Ten je v těle přístroje dostatečně zapuštěn a tak je tato snadno zranitelná část PDA docela ochráněna. Vůbec nejlepší ochranu ale docílíte použitím vhodného pouzdra.

Asus P526 je líbivý PDA telefon s docela příjemnými rozměry. Dva hlavní (58 x 113 mm) sice nepůsobí nijak zvláštně, ovšem tloušťka necelých 15,5 milimetru je velmi příjemnou zprávou pro vaši kapsu. Ta ocení také hmotnost, která se vešla do 130 gramů včetně akumulátoru.

Nad displejem se nachází kovová krytka sluchátka telefonu, drobná dioda a nápis “GPS“ signalizující integraci satelitní navigace. Pod displejem najdeme dvě dvojitá kolébková tlačítka a blok numerické klávesnice spolu s tlačítky k ovládání aplikace telefonu. Posledními ovládacími prvky přední strany je backspace a programovatelné tlačítko aktivující Asus menu.

Pravý bok obsahuje přepínací prvek, který slouží k uzamčení displeje i klávesnice. Jde o velmi užitečný element, se kterým jsme se již setkali v případě staršího P535. Spodní třetina pravoboku je velmi pestrá. Najdeme zde tlačítko aktivující fotoaparát (následně má funkci spouště) a otvor s tlačítkem pro soft reset. Slot na microSD karty není opatřen žádnou gumovou krytkou, což ale není na závadu. Krytky se při častém vyjímání karty většinou rychle opotřebí a upadávají. Pravý spodní roh slouží k vysunutí asi deseticentimetrového stylusu. Ten je celý z plastu a působí velmi lacině, jako by Asus použil dotykové pero z nějakého plagiátu.

Plynule jsme se přemístili na spodní hranu, která obsahuje dva konektory – miniUSB a 2,5 mm jack k připojení dodávaného headsetu. V kovovém dílci je vyvrtán také otvor pro mikrofon.

Levý bok je pro potenciálního majitele velmi důležitý, neboť obsahuje velmi důležitý ovládací prvek přístroje. Tím je známé kolečko jogdial s možností stisku. Tento prvek zde plní funkcí joysticku, ke hraní her to ale nebude to pravé. Je zde ještě jedno tlačítko, jehož delším stiskem vyvoláte software regulaci hlasitosti.

Tlačítko k uspání (vypnutí, oživení) přístroje je umístěno na horní hraně, která nic dalšího nenabízí. To zadní strana je nepoměrně zajímavější.

Hlavní materiálem je plast, který je mírně světlejší než ten použitý u předního dílu krytu. Spodní dvě třetiny tvoří kryt baterie opatřený logem Windows Mobile a gumovým páskem, který má zamezit možnému poškrábání zadní strany při posouvání po stole.

Horní třetina obsahuje pogumovanou část, kde se pod krytkou ukrývá konektor k připojení antény a mřížka systémového reproduktoru. Hlavním lákadlem je však objektiv vestavěného fotoaparátu.

Tím zevní prohlídka přístroje končí, zbývá však ještě zhodnotit jeho konstrukční zpracování. Kapesní počítače ASUS se ostatně jako komunikátory vždy vyznačovaly vynikajícím dílenským zpracováním. Ani nový P526 není výjimkou. Většina skořápky komunikátoru je sice vyhotovena z plastických hmot, přesto hodnotíme jejich kvalitu i vzájemné lícování na výbornou. Nikde nic nevrže a to ani při silnějším tlaku v různých místech.

Paměť a procesor

Asus P525 je povedené zařízení a tak se často nevyhneme jeho porovnání s novinkou. To někdy vyzní ve prospěch novinky, jindy bude muset P526 před svým starším bratříčkem schovat hlavu do písku. Kdo komunikátory ASUS poctivě sleduje, jistě ví, která alternativa připadá v úvahu v případě srovnání HW vybavení. Ale nepředbíhejme.

Asus P526 pohání hojně používaný čip Texas Instruments s taktem sice kulatých, ovšem ne nijak zářných 200 MHz. Je škoda, že výrobce nesáhl po modernější verzi s pracovní frekvencí 320 MHz. Procesoru zdatně pomáhá operační paměť porce 64 MB. Řekli byste, že vzhledem ke konkurenci, která v současnosti chrlí přístroje s čipem Qualcomm 400 MHz a 128 MB SDRAM (HTC TyTN II a Touch Dual v prodeji, Touch Cruise co nevidět), působí taková konfigurace směšně, není to ale tak docela pravda. Jistě, 400 MHz mohou vypadat honosně, ovšem po zkušenostech se zmíněným Touch Dual a S730 (Wings), tomu praktické zkušenosti neodpovídají. Oba přístroje nejsou nijak přehnaně svižné.

A Asus P526? Redakcí prošly svižnější přístroje, setkali jsme se ale i s pomalejšími. Pegasus bychom přirovnali k HTC Artemis, jehož HW parametry jsou prakticky totožné.

Přístroj běží na Windows Mobile 6 Professional a byl testován s českou lokalizací. Po hardresetu je uživateli přístupno 44 MB pro uživatelská data, spuštěné aplikace si pak mezi sebou rozdělí necelých 25 megabytů. Běžnou kancelářskou práci zvládá Asus se vší elegancí, problémem není ani přehrávání videa. To ale musí být optimalizováno pro dané rozlišení displeje.

Displej

Spousta uživatelů by u nového komunikátoru ráda viděla VGA displej. A výrobci stále ne a ne tyto, i když stále ještě minoritní, hlasy vyslyšet. Na koni je v tomto směru dnes E-TEN, jehož přístroje s VGA displeji a celkově velmi dobrou výbavou trochu kazí nevyladěný systém a také nedostatek operační paměti.

VGA displej u podobných zařízení nebude standardem jen tak. Častý krok výrobců je dnes snižovat úhlopříčku s výhodou jemnějšího zobrazení, ovšem za cenu horšího ovládání prsty. Stejný scénář byl použit i u testovaného přístroje. Dotykový TFT displej s rozlišením 240 x 320 bodů se chlubí úhlopříčkou 2,6 palce, což odpovídá asi 66 milimetrům. Displej je schopen najednou zobrazit více než 65 tisíc stupňů barevného spektra.

Zobrazovač je díky vysokému kontrastu docela dobře čitelný i na přímém slunci. To ale jen za předpokladu, že nastavíte nejvyšší osmý stupeň. V interiérech a za tmy si hravě vystačíte se stupněm nejnižším. Jas lze regulovat zvlášť pro napájení akumulátorem a nabíjení (synchronizaci). To stejné platí i pro nastavení délky podsvícení. Díky bonusové aplikaci ASUSu lze přepínat orientaci displeje přímo z obrazovky dnes. Mezi stiskem a skutečným přepnutím je patrná jistá latence, nejde však o nic dramatického.

Klávesnice a ovládání

Předchůdce P525 nabídl dle ohlasů četných uživatelů klávesnici jen průměrnou. Terčem kritiky byl jednak velmi tenký poslední řádek kláves, ani joystick coby hlavní navigační prvek nesklízel jen kladné ohlasy. Co na to Asus Pegasus?

Blok kláves zabírá asi jen čtvrtinu čelní plochy zařízení a čítá celkem osmnáct (dvacet) tlačítek. Kromě dvanácti tlačítek s písmeny a čísly zbylo místo na červené a zelené sluchátko, backspace a programovatelné tlačítko, které standardně vyvolá Asus menu.

Uvedená kombinace by však na pohodlnou obsluhu WM komunikátoru asi nestačila. Dvojice dvojkláves tomu značně napomohou. Nezbytná je dvojice kontextových tlačítek, další slouží k aktivaci Start menu, poslední pak ke spuštění hlasového ovládání (programovatelné). Celkem má tedy uživatel k dispozic dvojici programovatelných kláves.

Klávesy jsou zhotoveny z pevného plastu stejného barevného tónu jako zbytek čelní plochy. Zdvih tlačítek je optimální, stisk jasný s poměrně zřetelným cvaknutím. Při potřebě diskrétní textové komunikace tedy bude nutno vytasit stylus. Nevýhodou jsou docela malé rozměry jednotlivých tlačítek, zejména klávesy druhé až čtvrté řady jsou dosti drobné.

Jak již bylo řečeno, nový Asus padne skvěle do ruky a tak je i psaní na klávesnici docela pohodlné. Svižnosti vyťukávání, kterou jsou známy konkurenční PDA telefony s QWERTY klávesnicemi, sice nedosáhnete, přesto jde o lepší a jistější způsob, než psaní na její software verzi. Nechybí ani našeptávač slov v podobě T9 slovníku, který se rád přiučí libovolný počet nových slov. Rolování i následná selekce nabízených slov je pak díky bočnímu kolečku velmi komfortní. Psaní v šeru usnadní žluté podsvícení, které je na oči docela příjemné. Bohužel však nejsou prosvíceny popisky u dvojkláves, což je problém.

Klávesnice jako celek tedy není příliš odlišná od původní P525 – tvar tlačítek, jejich rozměry i uspořádání je velmi podobné. Citelná je ale absence joysticku. Jeho úlohu u nové P526 převzal jogdial s možností stisku na levém boku přístroje. Ačkoli jsme podobné řešení u navigátoru Mio A501 velmi pokárali, zde bude přístroj po chvilce cviku plně pod vaší kontrolou. Mio totiž na boku přístroje mělo rovnou celý joystick, a to nebylo nejšťastnější rozhodnutí.

Souhra klávesnice se samotným systémem ale není úplně dokonalá a tak jí třeba v nastavení emailového účtu napíšete pouze čísla. Trochu problém je také absence možnosti úplného vypnutí predikce textu T9.

Zvuk

U modelu P526 jsme, díky předchozím zkušenostem s přístroji značky Asus, velmi dobrou kvalitu zvukové reprodukce očekávali. Recenzovaný Asus MyPal A686 nebo P535 hrál do sluchátek i na hlasový odposlech velmi pěkně. U nové P526 je situace podobná. Přednes je velmi čistý a to i na nejvyšší nastavenou hlasitost (v systému i v přehrávači), požitek z hudby lze ještě zvýšit aktivací ekvalizéru.





Svůj podíl na kvalitním přednesu mají i dodávaná stereo sluchátka, která jsou zhotovena z tmavého plastu a vypadají poměrně luxusně. Jde o pecky kladívkového tvaru s menším vývodem do uší. Ten zabraňuje vniku parazitních zvuků a tak si můžete naplno vychutnávat pouze muziku.

Možnosti nastavení audia jsou bohužel poměrně chudé a spočívají jen v regulaci hlasitosti a vyvážení. Na speciální efekty, které nabídl navigátor MyPal A686, v tomto případě zapomeňte. Tak či onak může nový Asus P526 docela klidně nahradit slušný MP3 přehrávač, zvláště pak, pokud jej obohatíte o paměťovou kartu dostatečné kapacity.

Telefonování, SMS, MMS a emaily

Dnešní nabídky WM zařízení s dotykovým displejem tvoří z drtivé většiny Pocket PC obohacené o telefonní modul. Ten v případě P526 podporuje čtyři kmitočtová pásma GSM, v síti třetí generace se však nedomluvíte.

Z datových přenosů nový Asus podporuje samozřejmé GPRS třídy 10 i EDGE. P526 tedy není nic pro příznivce rychlých dat. Konkurenční komunikátory jsou na tom povětšinou lépe - HTC Touch Dual, TyTN II nebo Touch Cruise podporují UMTS i HSDPA. Pokud byste trvali na značce Asus, připadá v úvahu jen 3G verze P535 s označením P735, které ale chybí satelitní navigace.

Během několika hovorů jsme nezaznamenali žádné větší obtíže. Reproduktor je docela hlasitý, i když při vyšším nastaveném stupni je poměrně zřetelný šum. Během hovoru se nabízí snadné přepnutí na hlasitý odposlech. Pokud telefonujete nezdravě často, pak je vhodné využít dodávaného stereoheadsetu.

Aplikace zvládá blokování hovorů, jeho přesměrování, konferenční hovory a další funkce poplatné WM 6. Možnost zavedení seznamu povolených čísel se však u každého takového přístroje neobjevuje. S jeho pomocí snadno zajistíte, že se vám ten, který v seznamu nefiguruje, jen tak nedovolá. Příjem/odmítnutí hovorů je poměrně svižné, i když jisté zpoždění asi zaznamenáte. Nejde ale o nic nesnesitelného.

Textová korespondence nedoznala žádných velkých změn, pokud tedy máte zařízení s WM 6 Professional, můžete další řádky bez výčitek vypustit – nedozvíte se nic nového.

Zprávy jsou zde členěny do tří základních kategorií – SMS, MMS a emaily, přičemž každá je dále rozdělena do známých složek (přijaté, odeslané, koncepty, k odeslání). Veškeré SMS i e-maily se přitom ukládají na FlashROM, která jich pojme prakticky nekonečně mnoho (jejich počet je samozřejmě konečný, jedná se ale o obrovské číslo, a tak je možné zaplnění paměti SMSkami prakticky vyloučeno). K psaní je namísto virtuální QWERTY klávesnice s titěrnými písmenky jistě vhodnější její numerická, ale zato skutečná a hmatatelná alternativa. Pokud jste ale zvyklí psát za pomocí našeptávače T9, nebudete mít s rychlostí problémy. Možnost přímého tisku dokumentů pomocí Bluetooth se v kontextovém menu zpráv nenachází.

Tvorba MMS je díky přehlednému klientu velmi intuitivní, do připravených kolonek jednoduše vložíte obrázek/video/hudbu a text a před odesláním si můžete prohlédnout, jak celá multimediální zpráva vypadá. Maximální velikost je přitom 300 kB.

Nastavením emailového účtu vás provede průvodce – uživatel pouze zadá jméno serveru, na němž má schránku zřízenou a dále uživatelské jméno a heslo. Samozřejmostí je podpora funkce Direct Push emailu ke snadné synchronizaci s Exchange serverem.

Konektivita

Možnosti konektivity nejsou nijak bohaté. Kromě absence infraportu, který ale nikomu chybět nemusí, není přítomno ani wi-fi. A to už je problém. Předchozímu modelu P525 přitom bezdrátový modul v nabídce nechyběl.

Bluetooth naštěstí P526 obsahuje a to ve verzi 2.0 s podporou EDR (rychlé přenosy). Jeho schopnosti jsme ověřili sérií základních testů. První byl tradičně spárování s notebookem a synchronizace via ActiveSync. Vše včetně následného transferu souboru z notebooku do zařízení proběhlo zcela korektně. Díky ne příliš vysokým rychlostem ale není tento způsob přenosu dat vhodný pro velké soubory, kdy je lepší využít čtečky karet. Modul podporuje také A2DP, což potěší všechny majitele nějakého lepšího BT headsetu.

Synchronizace s PC ale může proběhnout i použitím kabeláže, konkrétně dodávaného USB kabelu s miniUSB koncovkou. Vítaná je podpora Mass storage (Velkokapacitní paměťové zařízení), které váš Asus promění ve čtečku karet (v menu Nastavení/Připojení/Nastavení USB nutno aktivovat příslušný režim).

Satelitní navigace

Wi-fi sice Asus P526 svému potenciálnímu majiteli nenabídne, dostatečnou náplastí je ale integrovaná satelitní navigace. Její schopnosti jsme otestovali pomocí navigačního software TomTom v nejnovější verzi se sadou map pro střední Evropu.

Technologicky je integrován známý, prověřený a spolehlivý čip SiRF Star III s dvaceti kanály.

Nastavení GPS v systému:

Start/Nastavení/External GPS

Port pro programy GPS: COM0

Hardwarový port GPS: COM1

Přenosová rychlost: 9600

Nastavení v TomTomu:

Typ GPS: Jiná NMEA GPS

Baudová rychlost: 9600

GPS je připojen k: COM1

Vyhledání pozice trvalo za městem asi 30 sekund, ve středu města se jednalo o malinko vyšší časy. Celkově byla rychlost GPS plně srovnatelná s modelem P535, který jsme v této souvislosti velmi chválili. Mírnou nectností je ale menší displej – 2,6 palce se k navigaci skutečně moc nehodí. Pochvalu si ale zaslouží kvalitní příslušenství k přichycení přístroje do interiéru vozidla. Jde o bytelnou přísavku s husím krkem, druhým dílem je potom samotný držák. Navigace je, jak známo energeticky velmi náročná a tak byste se při delší cestě neobešli bez cigaretové nabíječky.

Fotoaparát

Již Asus P535 ukázal, že přístroje z této stáje jednoduše umí fotit. Na základě této zkušenosti jsme logicky očekávali, že i P526 zaznamená velmi pěkné momentky. Technicky jde o digitální fotoaparát s CMOS snímačem, který obsahuje necelé dva miliony světlocitlivých buněk. Maximální velikost snímků je tak 1600 x 1200 obrazových bodů.

Aplikace je docela dobře zpracována, bohužel se nám v ní nedařilo sejmout obrazovku. V režimu snímání okolí na displeji (krom zobrazované scény) vidíte režim (foťák, kamera), počet snímků (délku nahrávky), který dané úložiště pojme. Vidět je samozřejmě také rozlišení snímku a režim focení (noc, den, žárovka). Pro nastavení vyvážení bílé nebo jasu je třeba vklouznout do hlubšího menu.

Režim fotoaparátu:

Funkce Detail CMOS 2.0 mpx Ohnisková vzdálenost pevná Clona (max.) neuvedeno Autofocus ano Rozlišení 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120, 80 x 60 Digitální zoom až 2,5x (zoom nelze použít při maximální velikosti snímku) Kvalita normální, jemná, velmi jemná Měření expozice normal, střed Makro ne Samospoušť vypnuto, 5 s, 10 s Vyvážení bílé auto, žárovka, halogen, zářivka, přítmí, slunečno, oblačno Efekt kresby normální, ČB, negativ, sépie, přesvětlení Formát snímku JPEG Režim auto, noc, sport Dávka 4 snímky, 9 snímků, vypnuto Zvuk závěrky ano/ne Úložiště zařízení/paměťová karta

Je známo, že vestavěné fotoaparáty u PDA telefonů Asus patří k tomu nejlepšímu ve své kategorii. P526 tak trochu zklamala a nijak zvlášť povedené snímky jsme z přístroje nevytáhli. Na vině také byly špatné světelné podmínky během focení (slunečných dnů v prosinci moc nebylo).

Režim videokamery:

Funkce Detail Rozlišení 176 x 144, 128 x 96 Formát 3GP Digitální zomm 2x (možno i při QCIF nahrávce) Efekt kresby normální, ČB, negativ, sépie, přesvětlení Režim pro MMS, normální Záznam zvuku volitelně Úložiště zařízení/paměťová karta

Maximální rozlišení videosekvencí je na dnešní dobu poměrně slabé, u většiny podobných zařízení se již běžně setkáváme s CIF (352 x 288 px), proti kterému vypadá QCIF dosti archaicky. Používání fotoaparátu bylo jinak bezproblémové, potěšující je velmi rychlé překreslování snímané scény nebo stejně svižné ukládání snímků do paměti. Také ostření probíhalo velmi rychle. V tomto ohledu by se tak mohlo HTC leccos přiučit.

Bonusové aplikace

Ukazatel dálkového ovládání

Tato aplikace Asus rázem změní v dálkový ovladač spárovaného PC či notebooku. Potřebujete pouze BT modul, procedura nastavení je velmi jednoduchá a intuitivní. Ukázkovou situací, kde tento program přijde vhod, může být například velkoplošná prezentace dokumentů.

Voice Commander

Tato utilita přijde vhod tomu, kdo je zvyklý ovládat svůj komunikátor hlasem. V základním menu jsou vidět příkazy, které je možno hlasově přístroji udělit. Hlas je rozpoznán spolehlivě a nemusíte se ani moc snažit. Jen pro zajímavost doporučuji se přístroje zeptat na aktuální čas (dvaceeet, dvaceeetseeedm zní totiž opravdu kouzelně).





Spouštěč Asus

Jde o firemní řešení obrázkového menu systému. S podobným jsme se mohli setkat třeba u Mia A501 (MioMenu). Standardně menu aktivujete stiskem levé software klávesy. Graficky je prostředí vykresleno velmi pěkně, snadno se v něm také zorientujete.





U Pocket PC Asus tradičně nechybí plugin na Dnes, který slouží k rychlému přepínání orientace displeje nebo k přepínání běžících aplikací.





Tak říkajíc pod palcem budete mít i systémovou část přístroje (procentuální stav baterie, volnou RAM, FlashROM i volný prostor na paměťové kartě). Přímo na displeji lze také měnit vyzváněcí profil.

Výdrž a výkon, testy

Pokud u specifikace některého komunikátoru naleznete v kolonce procesor čip Texas Instruments, pak si můžete být jisti hned dvěma věcmi. Zaprvé nepůjde o žádného rychlíka s vysokým výpočetním výkonem ani kapesní herní konzoli.

Druhá zpráva je ale nesrovnatelně příjemnější. Komunikátory s TI OMAP jsou totiž opravdové držáky, které není problém používat celý pracovní týden. Jistě, při desítkách telefonátů denně se Pegasus o nabíječku přihlásí dříve, při volnějším tempu ale skutečně ty čtyři až pět dnů vydrží.

Velmi pěkné jsou i čísla výdrže při konkrétním zatížení – více než den přehrávání muziky do sluchátek je jednoduše hodně dobrý výsledek. Pegasus bez problémů zvládne i tři celovečerní filmy.

Konkrétní hodnoty výdrže:

Přehrávání filmu v TCPMP 5 h 40 min

Přehrávání MP3 24h 30 min

Navigace 5h 10 min

Poznámka: při přehrávání MP3 byla nastavena hlasitost sytému na polovinu, v přehrávači potom na maximum, stejně jako při přehrávání videa, kdy byl navíc jas displeje nastaven na nejvyšší stupeň. GSM modul přístroje zapnutý.

Výsledky Spb Benchmark:













Výsledky VS Benchmark 2007:

Zařízení VS Benchmark 2007 HTC Touch Dual 1424 HTC Charmer 828 Asus P526 Pegasus 870

Výsledky TCPMP benchmark:

Zařízení Výsledek (TCPMP) HTC Panda 102,83 % HTC Magician 98,54 % HTC Charmer 45,72 % Asus P526 Pegasus 42,51 % HTC Touch Dual 35,14 % HTC TyTN II 35,78 %

Konkurence

Ty tam jsou doby, kdy byl Asus P525 zcela unikátním zařízením, kterému koncepčně nemohlo nic konkurovat. Dnes PDA telefonů s numerickou klávesnicí přibývá, i když konkurence roste především v Asusu (modely P527 i P750 jsou na spadnutí).

Starší P525 nabízí především daleko rychlejší procesor a tím i pohodlnější práci. Cenově jsou obě zařízení srovnatelná. Ve prospěch staršího typu mluví integrované wi-fi, P526 ale kontruje satelitní navigací a ta může být pro velkou skupinu uživatelů pádnějším argumentem. Fyzické proporce jsou si poměrně vzdálené - nový Pegasus je menší ve všech třech dimenzích, podstatně nižší je i hmotnost. P525 má však citelně větší displej. Poslední výhodou novinky jsou novější Windows Mobile 6.

Případný kupující by mohl pokukovat také po HTC Touch Dual. Jeho klávesnice je ale vysouvací a zařízení celkové drobnější. Vyšší je i kapacita operační paměti, procesor zase běží na daleko vyšší frekvenci, byť to není na odezvě Dualu nijak zvlášť znát. Druhý Touch je také ochuzen o wi-fi, displej je pak stejně velký jako u testovaného P526. Dosti podobná je i cena, nový Asus je jen o tisícikorunu levnější.

Název HTC Touch Dual Asus P526 Pegasus Asus P525 Rozměry [mm] 55 x 107 x 15,7 58 x 110 x 15,4 59 x 116,9 x 19 Hmotnost 120 g 115 g 160 g Operační systém WM 6 Professional WM 6 Professional WM 5 PPC Phone Edition Procesor Samsung MSM7200, 400MHz TI OMAP 850, 201 MHz Intel XScale PXA270, 416 MHz RAM 128 MB 64 MB 64 MB FlashROM 256 MB 256 MB 128 MB Paměťový slot microSD microSD miniSD Sítě Quadband GSM, UMTS Quadband GSM Quadband GSM Data GPRS, EDGE, HSPDA GPRS, EDGE GPRS Displej - rozlišení 240 x 320 px 240 x 320 px 240 x 320 px Displej - barvy 65 536 65 536 65 536 Displej - úhlopříčka 2,6" (66 mm) 2,6" (66 mm) 2,8" (71 mm) Wi-Fi ne ne 802.11b/g GPS ne SiRF Star III, 20 kanálů ne Bluetooth verze 2.0 verze 2.0 verze 2.0 Infraport ne ne ano Digitální fotoaparát 2,0 MPix 2,0 MPix 2.0 MPix Autofocus ano ano ano Videotelefonie ano, 352 x 288 px ne ne FM rádio ne ne ne Baterie 1 120 mAh 1 300 mAh 1 300 mAh Cena 12 500 Kč 11 500 Kč 11 500 Kč

Suma sumárum

Oblíbenost společnosti Asus mezi uživateli Windows Mobile stoupá. Asus P526 ale patrně větší procento uživatelů nepřitáhne. Velkým pozitivem je poctivé technické zpracování a rozměry komunikátoru. Světoběžníky potěší i satelitní navigace, v kterou se může P526 s pomocí odpovídajícího softwaru velmi rychle proměnit. P526 boduje i skvělou výdrží. Při běžném použití přístroj vydržel i pět dní v provozu, i takřka šest hodin nepřetržitého přehrávání videa je výborný výsledek. Žádný WM přístroj ale není dokonalý a tak má i Asus P526 několik mušek a much. Vysoká výdrž signalizuje úsporný hardware, což v překladu znamená Texas Instruments na 200 MHz. Ten ve spolupráci s operační pamětí nepodává bůhvíjaké výsledky a mírné zpoždění čas od času pocítíte i při běžné práci. Například při psaní textů se někdy písmena nestíhají zobrazovat a přibývají na displej i v okamžiku, kdy už dávno nepíšete. A to byly předchozí P525 a P535 známy vysokým hrubým výkonem. Displej sice díky menší úhlopříčce zjemnil kresbu, hůře se ale ovládá prsty a ani k navigaci to není to pravé. Suma sumárum za cenu okolo 11 500 Kč získáte stylový Windows Mobile komunikátor s numerickou klávesnicí a vestavěnou GPS. Konkurence je však nemilosrdná a dovoluje i za nižší cenu zakoupit vybavenější přístroje.

Proč koupit? stylový vzhled

dobré konstrukční zpracování

numerická klávesnice

vestavěná GPS

rozměry a hmotnost

výborná výdrž Proč nekoupit? chybí wi-fi

menší displej

hůře přístupné tlačítko pro vypnutí

nižší výkon Kdy? V prodeji Za kolik? 11 500 korun s DPH

