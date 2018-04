Tenkrát na západě - americké véčko Nokie v New Yorku

Nokia minulý týden představila v New Yorku velkou porci novinek. O některých jsme vás již podrobně informovali: první dojmy ze supermobilu N95 včetně fotografií funkčního vzorku jsme vám nabídli v tomto článku. V dalším pak fotografie a komentáře k trojici hudebních mobilů 5300, 5200 a 3250 Express Music. Nyní se do New Yorku vrátíme naposled a představíme vám podrobně trojici mobilů řady Music Edition a také nové chytré véčko N95.

Sony Ericsson má hudební řadu mobilů Walkman, Motorola své hudební ROKRy a Nokia si vymyslela hned dvě hudební řady: Express Music pro telefony řady 40 a levnější smartphony. Druhá hudební modelová řada představuje dobře známé telefony ovšem s dodatkem Music Edition. Patří do ní ryzí hudební mobil N91 a dva populární chytré telefony N70 a N73.



Nokia a armáda: Akce se odehrávala v budově 7th Regiment Armory. Ta sice stále patří armádě, ale velká hala dnes slouží již společenským akcím. Nokia zvolila jako dekoraci třeba tyto gumáky - možná vzpomínka na dávnou minulost firmy.

Novinky spojuje černá barva krytu. To sice není žádná zásadní inovace, jen drobná kosmetická změna, ale dle našeho názoru to v černé telefonům sluší. Především hodně velká Nokia N91 se v černém kabátku cítí mnohem lépe, černá totiž zeštíhluje.



Ford Mustang v úpravě Nokia. Nejvíce nás zaujal tablet N770 v opěrkách předních sedadel.

Odlišnost hudebních Nokií enkové série od běžných verzí není nikterak zásadní. Hardware byl změněn jen u modelu N91. Ten totiž dostal do vínku pevný disk s dvojnásobnou kapacitou, než jakou se pyšní běžná verze telefonu. Místo 4 GB hardisku má tak hudební verze Nokie N91 harddisk 8 GB.



Na hudební akci nemůže chybět jak autorádio, tak hned několik dýdžejů.

Druhé dvě Nokie řady Music Edition hardisk nemají a tak si musí vystačit s paměťovými kartami. Výrobce bude k modelu N70 přibalovat kartu s kapacitou 1 GB. Model N73 se pak ve standardním balení bude moci pochlubit kartou s dvojnásobnou kapacitou - 2 GB. Ke všem telefonům bude přibaleno dálkové ovládání na sluchátka a u obou nižších modelů s redukcí na konektor Jack 3,5 mm. Více k této trojici novinek najdete v tomto článku.



Matná černá a stříbrný kloub. Nokii N75 to sluší. Přední části dominuje rozměrný barevný displej a ovládací prvky MP3 přehrávače.

Další zajímavou newyorskou novinkou Nokie bylo véčko N75. S tím Nokia počítá především pro americký trh. Místním novinářům to ani nebylo nutné připomínat, zamířili k vystaveným vzorkům tohoto mobilu zcela automaticky. Zde je nutné vysvětlit, že v USA má největší tržní podíl s velkým náskokem Motorola a Nokia se pere stěží o druhé místo. Na první příčku si zatím musí nechat zajít chuť.



Otevřenému telefonu již dominuje stříbrná barva.

Proč? Protože američané milují véčka a krátká procházka po New Yorku vám napoví, že navíc milují žiletku od Motoroly. Véčka převažují i v nabídkách prodejen s mobily. Vedle Motoroly hrají prim asijské značky. Nám dobře známé Samsungy a LG a také mnohé exotické modely pro standard CDMA od těchto výrobců a třeba i od Sanya a dalších asijských značek.



Klávesnice telefonu se povedla. Nabízí velká a dobře tvarovaná tlačítka.

Mimochodem, každý druhý telefonující Američan používá osobní HF, ale ne bluetoothové, jen běžné kabelové sluchátko. A zhruba každý čtvrtý s mobilem hovoří jako s vysílačkou. Tento způsob je v USA velmi oblíbený a mnoho let jej nabízí síť iDen. Dnes stejný systém nabízí i standard GSM pod názvem Push To Talk. Vzpomínáte si na něj? I u nás ho operátoři nabízí a dříve se o něm hodně mluvilo.

Ale zpět k novému véčku. Design se povedl, kombinace černého matného povrchu se stříbrnou barvou telefonu sluší. Na chytrý mobil má i poměrně tenké tělo, ač dva centimetry rozhodně žádné velké vzrušení v sále nepřinesou. Zavřenému telefonu dominuje poměrně velký vnější displej, který doplňují tlačítka pro ovládání hudebního přehrávače.



Monstrózní Nokii N91 nový černý kabát prospěl. Další změnou je dvojnásob veliký harddisk.

Vnější displej má rozlišení 160 x 128 obrazových bodů a dokáže zobrazit 262 000 barev. Díky tomu je displej výborně čitelný a dobře poslouží i jako hledáček fotoaparátu. V případě MP3 přehrávače pak dokáže displej zobrazit všechny potřebné informace. Hlavní displej, s QVGA rozlišením a podporou 16 milionů barev, je ještě výrazně lepší.

Musíme pochválit povedenou klávesnici. Má velká a dobře tvarovaná tlačítka. Bytelný se nám zdál i mechanismus telefonu, stejně tak nemáme výhrady ke kvalitě zpracování a použitým materiálům. Dál není k telefonu příliš co dodávat - jedná se o běžný mobil řady S60, kterých Nokia nabízí velké množství. V tomto případě jen s novým véčkovým kabátem.

Nokia N75 je primárně určena pro americký trh. Je však plně použitelná i v Evropě díky podpoře všech používaných pásem GSM (pouze podpora pro sítě třetí generace UMTS využívá americkou frekvenci 1900 MHz). V Evropě se možná bude prodávat upravená verze telefonu. Bude prý záležet na zájmu velkých zákazníků - operátorů a velkoobchodů s mobily. Cena se bude pohybovat v přepočtu okolo 13 500 Kč. - více o tomto telefonu zde

Další informace o všech novinkách Nokie z New Yorku vám přineseme, jakmile je výrobce uvolní k testování.