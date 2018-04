Tenká stylovka s příjemnou cenou a výbavou – recenze Sony Ericssonu T700

Retromobil Sony Ericsson T650i nebyl pro svého výrobce ani zdaleka takovým úspěchem jako telefony, na které odkazoval – legendární modely T610 a T630. Velmi pravděpodobně byla viníkem cena, která u T650i dosahovala opravdu závratných výšin. Telefon sice poměrně rychle zlevňoval, ale nakonec se vcelku v tichosti vytratil z oficiální nabídky výrobce. Možná tomu také pomohl fakt, že šlo o jeden z posledních modelů na původní technologické platformě Sony Ericssonu a kvůli tomu jako tehdy špičková novinka tak výrazně nezaujal. (čtěte - Drahý návrat legendy - recenze telefonu Sony Ericsson T650i)

Každopádně model T650i má nástupce, který přichází na trh s daleko přívětivější cenou než dříve. Telefon má přitom velmi podobnou výbavu a stojí na nové hardwarové platformě. Pravda, zákazník přijde o stylové příslušenství v podobě pouzdra a stojánku, které výrobce dodával k T650i, ale T700 jej potěší jinak. Nabídne třeba velmi tenkou konstrukci a vybírat budo zákazníci moci dokonce ze tří barevných variant.

Vzhled a konstrukce – podobnost se vytratila

Model T650i se velmi snažil dát najevo, na který telefon že to vzhledově navazuje. U T700 rovněž není z hlediska vzhledu pochyby o tom, že T650i byl jeho předchůdcem, nicméně podobnost a návaznost na legendární T610 se odtud již prakticky zcela vytratila. Jedinou připomínkou je tak dvoubarevné provedení u dvou variant – jmenují se black on silver a black on red. My jsme zkoušeli druhou variantu, která zaujme především dámy a slečny spolu s třetí, pravděpodobně nejkonzervativnější variantou – celostříbrnou verzí shining silver.

Samotné barevné varianty dokazují, jak rozdílný může být celkový vzhled telefonu. Zatímco celostříbrná varianta je jednoduše elegantní a přístroj v tomto provedení si dovedeme představit prakticky v rukou kohokoli, černo-červená verze je v podstatě určena pouze do rukou příslušnic něžného pohlaví, ale můžete si být téměř jisti, že jeho majitelka pravděpodobně nebude žádný svatoušek. Sex appeal z telefonu jen čiší. To poslední varianta se bude nejlépe vyjímat v rukou odvážných mužů – působí drsně a tajemně zároveň. Model T700 by se tak v černo-stříbrné vlastně hodil do rukou Jamese Bonda, v černo-červené pak libovolné bondgirl. A ve stříbrné komukoli dalšímu.

Model T700 patří mezi nejtenčí modely výrobce vůbec. Jeho tloušťka je pouhých 10 mm a tím se telefon řadí po bok Walkmanu W890i. Výška a šířka mají hodnotu 104 a 48 mm, hmotnost činí 78 gramů. To jsou hodnoty prakticky shodné s W890i, jen šířka je o milimetr větší. Ostatně, jak brzy zjistíme, s tímto modelem toho má novinka společného až podezřele mnoho. Po kratší obhlídce zjistíte, že se pravděpodobně pod kabátem ukrývá prakticky stejný telefon, rozdíly ve výbavě a konstrukci T700 a W890i jsou naprosto minimální. Vždyť třeba i klávesnice je naprosto shodná. (čtěte - Supertenký hudebník podruhé a lépe - recenze Sony Ericsson W890i)

Velmi podobná je i konstrukce těla telefonu. Tak třeba na vrchní části, která je u dvou variant černá, je použit kov. Kovový je rovněž i kryt baterie, který tentokrát ale zabírá jen něco přes polovinu zadní plochy. Kryt na svém místě drží dvojice posuvných zámečků na bocích telefonu – tedy opět stejné řešení jako u W890i. A musíme konstatovat, že se toto řešení osvědčilo. Kryt jde totiž po odemčení zámečků snadno sundat, čímž se neopotřebovává jeho uložení, ale se zamčenými zámečky se prakticky ani nehne. Musíme zopakovat to, co jsme již psali v recenzi W890i – i model T700 patří mezi nejlépe zpracované tenké telefony. I přesto ale v telefonu občas objevíte tendence se trochu prohýbat, to je ale daň za opravdu malou tloušťku. Rozhodně se přitom ale z těla neozývají pazvuky.

Displej a ovládání – opět ten prostor

Oproti svému předchůdci udělal model T700 jeden krok vpřed a pak zase jeden krok zpět z hlediska ergonomie ovládání. Tím krokem vpřed máme na mysli použití nové platformy, která na scénu vrátila Sony Ericssony s klasickými tlačítky pro ovládání hovoru a kontextovými klávesami. Krokem zpět je pak prostor, který klávesnice dostala. Ten je stejný jako u spřízněného modelu W890i – tedy malý.

Klávesnice je naprosto shodná s tímto telefonem, jen blok ovládacích tlačítek dostal jiný vzhled. Pro klávesnici ale platí vše, co jsme napsali u W890i – je stísněná, takže T700 rozhodně není vhodný pro uživatele s velkými prsty, její poměrně jednolité provedení povede i tak k překlepům. Oceňujeme však nízký zdvih a zdá se nám, že oproti W890i se vylepšila odezva na stisknutí a jednotlivá tlačítka kladou malinko větší odpor, což přidá na jistotě psaní. Na psaní SMS románů to ale rozhodně není, vzhled zde ustoupil praktičnosti. Ty tam jsou také světelné efekty, které nabízela klávesnice T650i. Domníváme se, že v tomto případě ale o nic nepřicházíme.

To u displeje je situace jiná. Klasika s rozlišením 240 x 320 obrazových bodů a úhlopříčkou 2 palce dnes nijak nepřekvapí, ale také neurazí. Jen čitelnost displeje na přímém slunečním světle by mohla být o něco lepší, je to ale dané také tím, jaké grafické schéma zvolíte. U tmavé varianty to bude pravděpodobně vínové schéma, s nímž je čitelnost podstatně horší, než pokud u stříbrného telefonu zvolíte schéma světlé. Některá schémata navíc dovedou své pozadí měnit s denní dobou, večer vám tmavší pozadí jistě tolik vadit nebude. Jak se již u Sony Ericssonů stalo tradicí, u některých schémat vám telefon nabídne decentní ikonky, jiná schémata mají tradiční, dle našeho názoru trochu přeplácané ikony. U schémat decentnějších telefon vibruje při procházení položek hlavního menu, tato vlastnost se nedá vypnout.

Baterie – slušné výkony

Baterie s kapacitou 950 mAh je schopna Sony Ericsson T700 vcelku bez problémů přenést přes tři dny běžného provozu. Během této doby se nemusíte nijak omezovat ve využívání funkcí přístroje. My jsme třeba často hráli vestavěné hry, používali fotoaparát a samozřejmě jsme s telefonem volali a psali SMS. Pravda je, že taková hodina hraní Java her se na ukazateli stavu nabití zcela jasně projeví, nicméně telefon vás určitě nenechá ve štychu. Ocenit také musíme to, že ukazatel stavu je přesný, a tak se vám nestane, že ačkoli baterie ještě ukazuje třeba 10 %, telefon najednou z ničeho nic odmítne fungovat.

Telefonování a zprávy – opakování matka moudrosti

Snad jediným rozdílem oproti modelu W890i v oblasti telefonování je absence čelní kamerky pro videohovory. To, co vidíte vpravo nad displejem, je totiž pouze světelný senzor. Tím bychom vlastně popis v této oblasti mohli zakončit, protože T700 se nijak neliší od drtivé většiny svých stájových kolegů. Telefonní seznam tak má třeba stále nepochopitelné, ale v praxi asi nijak limitující omezení na 1 000 vícepoložkových kontaktů s maximálně 7 000 záznamy celkem.

Editor SMS zpráv odpočítává znaky až těsně ke konci psaní zprávy a upozornění na to, že jste začali zprávu další, je, řekněme, nevýrazné. Jinak ale nemáme důvody k nářkům – T700 disponuje vším, co byste mohli potřebovat. Obdobně jako další stájoví kolegové tak třeba umí vyhledávat v telefonním seznamu přímo z pohotovostní obrazovky, nechybí vyzváněcí profily ani filtrování hovorů. Jen je škoda, že profily snadno nepřepnete nějakou zkratkovou klávesou, musíte do menu. Samozřejmě telefon tradičně umlčíte delším stiskem klávesy s křížkem a zkratku k profilům si také můžete přidat do tradičního menu zkratek.

Organizace a data – proti předchůdci pokrok

Asi největší pokrok udělal oproti svému předchůdci model T700 v oblasti datové výbavy. Může za to ona již zmiňovaná nová hardwarová platforma, která přinesla Sony Ericssonům současnou podporu technologií EDGE, UMTS i HSDPA. T700 nechybí ani Bluetooth 2.0, a tak je výbava na telefon střední třídy prakticky kompletní. Připojení přes wi-fi bychom čekali marně, stejně jako třeba vestavěný GPS modul. Nicméně pro jednoduchou navigaci telefon využít můžete – nabízí totiž tradiční Google Maps.

Mezi aplikacemi pro organizaci času nechybí opět nic důležitého, Sony Ericssony mají z tohoto hlediska tradičně výbornou výbavu. Zaujme ale třeba speciální aplikace Dictaphone, která je rozšířenou verzí standardního vestavěného diktafonu. Ta umožňuje například sloučení zvukových záznamů a spoustu nastavení, jako třeba minutové pípání, místo ukládání nebo maximální délku nahrávky. Nahraný zvuk si můžete přímo v aplikaci sestříhat do podoby, jaká se vám hodí.

Zábava – vyrobte si svůj vlastní komiks

Ani v zábavní oblasti Sony Ericsson T700 rozhodně nijak nezahálí. Sice to není walkman, ale kvalitní hudební přehrávač nabídne, nechybí ani FM rádio. Faktem ale je, že k T700 dostanete horší sluchátka než k W890i a také paměťovou kartu s kapacitou pouze 512 MB. Telefon nabídne i tři velmi zábavné vestavěné hry – JewelQuest2, Minigolf a Super Breakout, spoustu dalších her si samozřejmě můžete dohrát v Javě.

Velice nás zaujala zábavná vestavěná aplikace s názvem Comeks Strips. Pomocí ní můžete docela jednoduše vytvářet vlastní komiksové stripy až o šesti políčkách. Ty pak můžete třeba pomocí MMS zpráv posílat svým přátelům. Pokud tedy máte dostatek fantazie a vtipu, jistě dovedete své okolí pobavit. Telefon nabízí možnost sestavení scény z přednastavených obrázků a pozadí nebo můžete využít scénu vyfotografovanou fotoaparátem v telefonu.

Právě vestavěný fotoaparát pro nás byl tak trochu otazníkem. Na rozdíl od svého předchůdce, modelu T650, totiž nedisponuje fotoaparát T700 automatickým ostřením, rozlišení 3,2 megapixelu přitom zůstalo zachováno. Fotoaparát je opět stejný, jaký má model W890i, výrobce ale tentokrát doplnil přisvětlovací diodu. Jenže ani tentokrát nás fotoaparát nijak nepřesvědčil o svých kvalitách. Fotografie jsou opět neostré a už samotné pořízení snímku bez pohybového rozostření není příliš snadné. V tomto ohledu je tedy T700 oproti svému předchůdci pořádným krokem zpět.

Shrnutí – výborná stylovka za rozumné peníze