Tenká Nokia 6500 classic nově ve stříbrné variantě

Elegantní Nokia 6500 classic se prozatím nabízí v černé a bronzové verzi. Zanedlouho tyto barevné varianty doplní stříbrné provedení. Tenkému mobilu to ve stříbrné opravdu sluší. Do prodeje by se měla stříbrná Nokia 6500 classic dostat v nejbližších dnech.

Nokia 6500 classic je mobil klasické konstrukce, jehož tělo má tloušťku pouze 9,5 milimetru. Telefon je vybaven QVGA displejem, dvoumegapixelovým fotoaparátem, hudebním přehrávačem a Bluetooth. Vestavěnou paměť s kapacitou 1 GB není možné zvětšit pomocí paměťových karet.

Recenzi Nokie 6500 classic, která se prodává za zhruba 9000 korun, si můžete přečíst zde.