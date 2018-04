Tenká klasika dostala chromový kabátek - recenze Motorola MOTOSLVR L9

Mobily klasické konstrukce se značkou Motorola nebyly v poslední době tak úspěšné jako véčka se stejným logem na krytu. Důvodů je více. Určitě jedním z nich je fakt, že Motorola véčka prakticky vynalezla a velmi dobře jejich potenciál využívá. Dalším důvodem může být skutečnost, že Motoroly klasické konstrukce prozatím nenabídly nic převratného, ať již se jedná o design nebo jde o výbavu.

Motorola jako jeden z prvních výrobců mobilních telefonů vsadil na telefon s co nejmenší tloušťkou. V případě véčka RAZR se tato vlastnost setkala s obrovským úspěchem a RAZRů se po světě prodalo více než 100 milionů kusů. Z tenkých mobilů se stala móda a každý velký výrobce mobilních telefonů se snaží nějaký takový telefon mít ve svém portfoliu.



Předchůdci testované Motoroly: SLVR L7 a L7e. Zcela vpravo odkaz na Motorolu MOTOSLVR L9 do katalogu mobilů.

Stručná charakteristika:

Dobře vybavený mobil střední třídy s kovovým krytem.

Úspěch ultratenkého RAZRu se snažila Motorola zopakovat i s mobily klasické konstrukce. V této kategorii ale nebyla tak úspěšná. Nejdříve představila model SLVR L7 posléze doplněný o levnější variantu L6. Ani jeden z těchto mobilů se nesetkal s výrazným komerčním úspěchem. Mezi tím Motorolu v honbě za co nejtenčím mobilem předběhl Samsung, který má ve své nabídce ultratenké mobily opravdu s minimální tloušťkou. Posléze se přidali i další výrobci z velké pětky, tedy Nokia, Sony Ericsson a LG. Průkopník tenkých mobilů - americká Motorola - paradoxně v současné době nestačí na konkurenci, která zpočátku nástup tenkých mobilů zaspala. Mezi ultratenkými véčky má Motorola svého nového koně, RAZR 2, v kategorii klasických mobilů ale hraje až druhé housle. Americký výrobce se tento trend snaží zvrátit novými modely MOTOFONE F3, L7e a zejména dnes testovanou novinkou MOTOSLVR L9. Nakolik se snaha Motoroly o úspěšný tenký model klasické konstrukce povedla, se můžete dočíst v dnešní recenzi. Design - okoukaný vzhled Nová Motorola MOTOSLVR L9 vsází na osvědčené designové postupy svých předchůdců. Ty však působí již okoukaně. Poznávacím znakem tenkých Motorol klasické konstrukce je zcela rovná klávesnice rozdělená plastickými výstupky. Kulatý středový ovladač také nic nového nepřináší. Logo umístěné na vrchu přední části telefonu již také známe. Zezadu je novinka MOTOSLVR L9 téměř k nerozeznání od původního modelu L7.



Design nové Motoroly MOTOSLVR L9 tak můžeme označit pouze za evoluci již známých designových postupů. Novinka se snaží od předchůdců odlišit zejména pochromovaným rámečkem, který obepíná celou přední část telefonu. To působí v kontrastu s černou klávesnicí i obrubou displeje efektně.

Čím nová tenká Motorola boduje, jsou použité materiály a kvalita zpracování. Celý kryt telefonu je kovový, na zadní části navíc pogumovaný, takže je příjemný na omak. Zpracování je precizní, nic nepovrzavá a jednotlivé části jsou k sobě kvalitně slícované. Zamrzí pouze viditelné otisky prstů na lesklé klávesnici a sklíčku, které kryje displej.

S rozměry 113,5 x 49 x 11,5 již nová Motorola nemůže soupeřit s ultratenkými soupeři od Samsungu. Nejtenčí Samsung s tloušťkou 5,9 milimetru má téměř poloviční tloušťku. Ta ale u testované Motoroly alespoň není na překážku dobré ergonomii. Motorola SLVR L9 váží 96 gramů, na čemž má jistě podíl kovový kryt telefonu. Nová Motorola by se měla prodávat v jediném barevném provedení. Na vrchu nechybí očko pro připoutání poutka.

Displej - špatně čitelný na slunci

Aktivní (TFT) displej s rozlišením 176 x 220 obrazových bodů nabízí v přítmí uzavřené místnosti dobré zobrazovací schopnosti. Na přímém slunečním světle je však displej, který zobrazí 262 000 barev, velmi špatně čitelný. Displej má jemný rastr, není však příliš velký (úhlopříčka 1,9 palce).

Jelikož je MOTOSLVR L9 nejlépe vybavenou Motorolou klasické konstrukce, je jeho displej s nízkým rozlišením zklamáním. Testovaný telefon má tři předinstalovaná grafická témata a samozřejmě nechybí možnost zvolit libovolnou tapetu a spořič displeje. Jas lze nastavit v šesti krocích.

Baterie - slabá výdrž

Motorola MOTOSLVR používá Li-Ion baterii neznámé kapacity, která by měla podle údajů výrobce zaručit výdrž v pohotovostním stavu až 350 hodin. Hovorový čas by měl dosáhnout 400 minut. V našem testu telefon vydržel k našemu překvapení pouze necelé dva dny. To může být zapříčiněno tím, že námi testovaná Motorola pocházela z předprodukční série. Telefon jsme příliš nevyužívali, pouze jsme zhruba dvacet minut poslouchali hudbu a rádio. Telefon jsme nevypínali na noc.

Ovládání - čas na změnu

Testovaná Motorola používá již letité uživatelské prostředí, které se pouze mírně liší od menu použitého v původní Motorole SLVR L7. Pro uživatele, který se s Motorolou setká poprvé, může uživatelské prostředí testovaného telefonu působit méně přívětivě. Výrobce u tohoto modelu nesáhnul po o poznání zdařilejším a modernějším uživatelském prostředí, které používá například ROKR E2 nebo nový RAZR 2. To je však postavené na úplně jiném operačním systému.

Hlavní menu telefonu je zobrazováno v matici 3 x 3 ikony, na výběr však je i zobrazení jako klasický seznam. Jednotlivé ikony můžeme přeskupit podle vlastních potřeb. Níže položené položky jsou seřazeny v řádcích. V menu se nelze pohybovat pomocí klávesových zkratek a chybí také hlasové ovládání.

Hlavním ovládacím prvkem testovaného telefonu je čtyřsměrná navigační klávesa s potvrzováním uprostřed. Klasické kontextové klávesy a tlačítka pro příjem a ukončení hovoru doplňují tlačítka pro aktivaci rádia a korekční klávesa C. Ke kontextovým klávesám a jednotlivým směrům stisku navigační klávesy můžete přiřadit vlastní funkce. Nechybí pro Motorolu tradiční možnost zobrazení jednotlivých funkcí navigační klávesy v pohotovostním stavu.

Ovládací prvky doplňuje na levém boku umístěné dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti a pod ním umístěné tlačítko pro hlasové vytáčení. To při podržení slouží pro aktivaci hlasového záznamníku. Na pravém boku najdeme takzvané chytré tlačítko, k němuž lze navolit libovolnou funkci. Nejlépe se hodí asi jako aktivátor fotoaparátu, kdy zároveň slouží jako spoušť.

Zcela plochá alfanumerická klávesnice má sice minimální zdvih, přesto na ní není psaní problémem. Jednotlivá tlačítka jsou jasně ohraničena a jsou i dostatečně velká. Klávesnice má kvalitní modré podsvícení. Odezva telefonu je na slušné úrovni, pouze fotoaparát by se mohl aktivovat rychleji.

Telefonování - slušný standard

S Motorolou MOTOSLVR L9 se dovoláte i za oceánem, jelikož podporuje všechna čtyři pásma GSM. Ke kontaktu může přiřadit pět telefonních čísel, dvě e-mailové adresy, internetovou adresu, adresu bydliště a datum narození. Nechybí možnost zvolit specifické vyzvánění ve formátu MP3 a obrázek nebo fotografii. Telefon neudává, kolik pojme kontaktů.

V telefonním seznamu můžeme vyhledávat pomocí postupného zadávaní znaků. Podporované je i hlasové vytáčení, jednotlivé povely je však nutné telefon naučit. Vyhledávání v seznamu pomáhá přehrání hlasového povelu při najetí na položku kontaktu.

Nechybí zrychlená volba pro klávesy dvě až devět. Skupiny volajících taktéž nechybí, kontakty můžeme filtrovat podle některých kritérií. Zobrazeny mohou být pouze kontakty uložené na SIM kartě nebo v telefonu, případně obě dvě možnosti naráz. Na kvalitu reprodukce hovoru si nemůžeme stěžovat, potěší kvalitní hlasitý odposlech. K dispozici jsou vyzváněcí profily.

Zprávy - iTap s diakritikou

Telefon píše textové zprávy se zapnutým prediktivním slovníkem primárně s diakritikou a tak je i odesílá. V použitém prediktivním vkládání iTap však lze vybrat konkrétní slovo i bez diakritiky. U některých slov však nepochodíte. Telefon se automaticky učí nová slova a načaté psaní doplňuje. Nechybí doručenky a zobrazení počtu napsaných znaků.

Podporovány jsou i multimediální zprávy MMS. Editor ememesek není příliš přehledný, lze však přímo z něj pořizovat fotografie, videa a zvukové záznamy. K dispozici má nová Motorola i e-mailový klient s podporou protokolů POP3, IMAP4 a SMTP. E-maily mohou mít maximálně 1000 KB.

Další funkce - hudba v Javě

Kalendář dokáže přehledně zobrazit měsíční, týdenní i denní rozvrh. Události mohou být opakované. K dispozici je budík, ve kterém můžete nastavit k buzení libovolnou MP3 skladbu, kalkulačka, světový čas a zvukový záznamník, který může využít pro uložení záznamu paměťovou kartu.

Testovaná Motorola slouží i jako hudební přehrávač. Telefon však využívá jako přehrávač javovou aplikaci. U té vádí, že se delší dobu aktivuje. Hudbu můžeme poslouchat i přímo ze složky zvukových souborů, kde lze vytvářet i playlisty. Tímto způsobem však nemůžeme využít náhodný výběr skladeb. Oba dva přehrávače hrají na pozadí.

Reprodukovaná hudba do dodávaných sluchátek je na docela slušné úrovni, chybí však výraznější výšky. Hudbu můžeme poslouchat i přes stereofonní Bluetooth sluchátka. Hudbu si uživatel užije i z vestavěného FM rádia, které dokáže uložit až devět stanic. I rádio lze poslouchat na pozadí při práci s jinými funkcemi telefonu.

Když jsme zmínili v souvislosti s hudebním přehrávačem Javu, je nutné dodat, že Motorola MOTOSLVR L9 má v sobě předinstalovány ještě dvě hry (Sudoku a Fotbal), aplikaci pro uložení telefonního seznamu na server Motoroly, který můžete editovat pomocí počítače, podobnou aplikaci tentokrát pro uložení textových zpráv a aplikaci pro nastavení internetové připojení v telefonu a pro nastavení MMS zpráv.

Vestavěná paměť testovaného telefonu má kapacitu 22,8 MB a můžeme ji rozšířit o 2 GB pomocí paměťových karet microSD. Pro připojení telefonu k počítači je připraveno Bluetooth 1.2 a použít lze i datový kabel. Při připojení přes datový kabel je dostupná vložená paměťová karta.

Telefon má miniUSB konektor, který slouží i pro připojení sluchátek, a podporuje USB ve specifikaci 1.1. Ve výbavě nechybí wapový prohlížeč 2.0, který využívá datové připojení GPRS třídy 10 a EDGE třídy 10.

Fotoaparát - špatná kvalita

Testovaná Motorola MOTOSLVR L9 má dvoumegapixelový fotoaparát s osminásobným digitálním přiblížením. Ten však postrádá automatické ostření. Chybí i přisvětlovací dioda a na telefonu nenajdeme ani zrcátko pro pořizování autoportrétů. Fotografie můžeme pořizovat jak ve vertikálním, tak i v horizontálním zobrazení.

Při fotografování je k dispozici samospoušť a tři úrovně kvality snímků. Pořízené fotografie vykazují různé deformace a jsou neostré. Místy jsou přepálené a mají podivný nádech. Videonahrávky lze pořizovat v maximálním rozlišení 352 x 288 obrazových bodů. Videa můžeme přehrávat přes celou plochu displeje.

