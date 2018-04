Tenhle editorial píšu později, než je obvyklé. Současně poslouchám Simona a Garfunkela a jejich písničku "The Boxer". Většina z vás ji zřejmě zná. Krom toho, že je tahle písnička hezká, se v ní zpívá o tom, že má člověk být čestný a slušný. Není lehké se tak chovat, ale zdá se mi, že to stojí za to. Jestli si někdo myslíte, že nemám pravdu, napište.