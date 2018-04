Tendr o DCS-1800 je již na spadnutí

Licenční tendr o třetího mobilního operátora pomaličku nabírá na rychlosti. ČTÚ již ohlásilo, že 29. června 1999 zveřejní první závěry ze zasedání řídícího výboru, tedy že budou i známy první nástiny licenčních podmínek. Zároveň ČTÚ jasně ohlásilo, že médiím ani nikomu jinému nebudou poskytovány žádné další informace mimo oficiálních údajů publikovaných na stránkách ČTÚ.

Odebítejte DCS-1800 novinky emailem: Do konference budou zasílány články o DCS-1800 tendru, takže vám v žádném případě neuniknou!

Nám se ale podařilo zjistit a ověřit, že ČTÚ již má rezervovaný inzertní prostor v některých velkých celostátních médiích na pátek 9. července - zajímavou otázkou je, k čemu ČTÚ tento inzertní prostor potřebuje. Lze očekávat, že na personální inzerci asi těžko. Z významných událostí se očekává pouze faktické vyhlášení zahájení tendru, alespoň pokud budeme považovat možnost, že by ČTÚ nyní povolil Paegas Internet Call a hodlal to dát na vědomí inzercí v celostátních médiích.

S největší pravděpodobností tedy dojde kolem 9. července 1999 k samotnému vyhlášení tendru, kdy zájemci budou moci skládat svoje milionové jistiny a na oplátku dostanou znění licenčních podmínek.

Velmi důležité bude, kolik času dostanou zájemci o třetí licenci na zpracování nabídek. ČTÚ původně předpokládalo měsíční lhůtu, zatímco v zemích Evropské unie je obvyklá lhůta dvojletá. Již dříve jsme upozorňovali na to, že zkrácení této lhůty by bylo nebezpečné, protože velké firmy by neměly dostatek času sestavit a schválit svoji nabídku. Podle informací, na nichž se schodují významné konzultační agentury pracující pro uchazeče o licenci, trvá jeden měsíc pouze marketingový průzkum, na jehož základě jsou sestavovány cenové rozvahy a marketingové plány.

Proto také existují ohlasy, které již nyní přisuzují měsíčnímu limitu na zpracování nabídky postranní úmysly. Jeden z potenciálních zájemců o licenci, jenž si nepřál být jmenován, nám k tomu přímo řekl: „Měsíc je na sestavení nabídky zoufale málo a pokud ČTÚ poskytne jen měsíc, bude to znamenat, že o výsledku tendru je rozhodnuto. Jen firma, která měla na přípravu čas předem, bude moci předložit smysluplnou nabídku." Právě ve spojitosti s firmou, která "měla čas na přípravu předem" je zmiňován Aliatel - dnes nejaktivnější a nejhlasitější tuzemský zájemce o účast na telekomunikačním trhu. Aliatel na druhou stranu měl dosti problémů sám se sebou - postihlo jej několik personálních změn a tak se nezdá, že právě Aliatel by měl být jakýmkoliv krátkým termínem být zvýhodněn oproti ostatním.

ČTÚ také ještě zatím oficiálně nejednal se zástupci stávajících operátorů, což Mobil serveru potvrdila i tisková mluvčí RadioMobilu Tereza Kakosová. S operátory ovšem ČTÚ bude muset dohodnout podmínky vnitrostátního roamingu a přístupu na stožáry. Již v minulosti na neoficiálních jednáních mezi ČTÚ a operátory nedošlo ke shodě: jak šéf EuroTelu Kingmann tak ředitel RadioMobilu Tebbe svorně odmítli možnost poskytnout vnitrostátní roaming novému operátorovi výměnou za omezené frekvenční spektrum v pásmu 1800 MHz. Tehdy ČTÚ operátorům nabízel pásmo 2x4MHz (nový operátor má dostat cca. 14 MHz podle původního záměru). Podle některých zpráv ze zdrojů blízkých ČTÚ je v jednáni varianta poskytnout novému operátoru také pásmo GSM v mimoměstských a příměstských oblastech, což by ve spojení s duálními telefony představovalo lákavou variantu, jak se vyhnout nepříjemným a zdlouhavým jednáním se stávajícími operátory o vnitrostátním roamingu.

Navíc někteří zahraniční partneři - jmenovitě kupříkladu Orange - vůbec vnitrostátní roaming nepožadují. Pro ně je naprosto nepřijatelné, aby se na jejich mobilním telefonu objevovalo logo cizí sítě a také, aby neměli možnost kompletně kontrolovat kvalitu sítě, kterou v zemi jejich zákazníci používají. I to by mohl být rozhodující moment pro změnu vnitrostátního roamingu za přidělení frekvencí v pásmu 900 MHz mimo městské oblasti, tedy tam, kde nejsou takové problémy s volným frekvenčním pásmem.

Další komplikovaná situace je právě kolem přístupu na stožáry. Zatím mi není zcela jasná, zda a jakým způsobem je sdílení stožárů vynutitelné - podle některých informací se ale do tohoto problému hodlají rázně vložit ekologičtí aktivisté, jimž se výrazně nelíbí hyzdění krajiny hromadou kovových stožárů.

Co tedy ČTÚ zvolí za lhůtu? Bude souhlasit s douměsíční lhůtou, nebo proti přání všech prosadí lhůtu kratší, která se ihned stane terčem napadání? Zdá se, že ČTÚ zvolí kompromic - termín do podání nabídek by tak mohl být do konce srpna, tedy necelé dva měsíce. Rozhodnutí o udělení licence by pak mohlo padnout do konce září - v polovině září by byly nabídky porovnány a je pravděpodobné, že narozdíl od maďarské dražby zde bude uplatněna varianta výběru tří firem s nejlepší nabídku, přičemž o pořadí těchto tří firem rozhodne nabídnutá cena.

Zdá se tedy pravděpodobné, že vítěze tendru budeme znát již v říjnu a to i přes to, že existují silné tlaky zvolit „slovenskou cestu", tedy rozdat 1800 MHz frekvence stávajícím operátorům. Je ale třeba si uvědomit, že Slovensko vzdalo tendr po druhém neúspěšném pokusu a po nulových výhledech na úspěch třetího kola, to vše navíc po několika skandlálech a s pachutí toho, že „někdo za to něco dostal".

Doufejme, že český tendr se vydaří podstatně lépe...