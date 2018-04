Tendr na české UMTS vyhlášen

(ČIA, red) - Výběrové řízení na udělení licencí ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí třetí generace (UMTS) dnes oficiálně vyhlásil Český telekomunikační úřad (ČTÚ).konstatoval předseda ČTÚ David Stádník.

Podle očekávání je výběrové řízení rozděleno na dvě kola: V prvním budou licence nabídnuty stávajícím operátorům Eurotelu, RadioMobilu a Českému Mobilu. Ve druhém kole pak budou formou dražby prodány licence, o kterých se nerozhodne v prvním kole. Přímo z podmínek výběrového řízení tedy jednoznačně nevyplývá, zda ČTÚ udělí původně plánované čtyři licence, nebo zda budou nakonec uděleny pouze tři. "ČTÚ si vyhrazuje právo z důvodů hodných zřetele omezit výběrové řízení pouze na jeden stupeň," uvádí se dále v podmínkách.

Příslušná dokumentace bude k dispozici od 16. července, kdy bude zahájeno první kolo tendru. Uzávěrka pro příjem nabídek od zájemců je 7. srpna. Zveřejnění výzvy k účasti ve druhém kole (aukci) ČTÚ předpokládá na konci srpna, přičemž aukce by měla být ukončena do konce září. Všechny udělené licence budou vydány po skončení celého výběrového řízení, ke kterému má dojít 30. září letošního roku.

Podle ministra dopravy a spojů Jaromíra Schlinga má o licence zájem přibližně desítka firem včetně tří stávajících operátorů. Všichni se podle něj budou snažit zaplatit co nejmenší částku, vláda však bude trvat na svých původních představách. Sám ministr by rád, aby každý provozovatel zaplatil státu za licenci přibližně sedm miliard korun. Celkové výnosy, které vláda již zahrnula i do státního rozpočtu na rok 2001, by se podle něj měly pohybovat kolem 20 miliard korun.

Představitelé stávajících operátorů se však vyjádřili, že za přijatelnou cenu za jednu licenci považují maximálně tři až čtyři miliardy korun, a to vzhledem k současné nepříznivé situaci na světových telekomunikačních trzích i vzhledem k nutnosti následných investic do samotné výstavby sítě a služeb třetí generace. Neoficiálně ale zároveň naznačili, že v případě nevpuštění nového, tj. čtvrtého operátora na český trh by byli ochotni částku za jednu licenci zvýšit. "Pro čtyři operátory na zdejším omezeném trhu nebude místo. O UMTS budou mít pravděpodobně stejně zájem jen tři operátoři," domnívá se však generální ředitel RadioMobilu Roland Mahler.

Současný vývoj na telekomunikačním trhu však mluví proti optimistickým představám ministra Schlinga. Reálných zájemců o poměrně drahé české licence na provozování sítí 3G není v žádném případě deset. Ani zájem světového giganta Vodafone není zdaleka potvrzený. Za cenu, kterou požaduje vláda, nechtějí naše licence ani současní operátoři GSM.