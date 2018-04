Tendr FWA 26GHz pokračuje. Jak?

Do své nejzajímavější fáze se právě dostává tendr na radiové pevné sítě v pásmu 26 GHZ, čili takzvaný FWA 26 GHz tendr. Již jsme zdůrazňovali, že jde o patrně nejdůležitější telekomunikační tendr letošního roku, jenž se svým významem plně vyrovná GSM tendru z loňského roku.

Právě FWA26 GHz tendr totiž značně ovlivní telekomunikační scénu v české republice, kdy spolurozhodne o tom, kdo bude mít nejlepší výchozí pozici stát se konkurentem Českého Telecomu. Právě radiový bezdrátový přístup má totiž šanci nahradit jak metalické vedení pro telefony, tak pevné linky pro přenos dat a to i o vysokých rychlostech 2-8 MBps.

Shrňme si zatím výchozí fakta. Tendru se může účastnit jakákoliv firma, která nemá přímou i nepřímou účast v mobilním či pevném operátorovi vyšší než 10% - to vylučuje Český Telecom, RadioMobil, EuroTel a Český Mobil, zřejmě to ale nevylučuje České RadioKomunikace i Contactel, protože Čra podíl v RadioMobilu prodali díky opci Deutsche Telekomu. Naopak problémy by tato klausule mohla způsobit PragoNetu, kde má Deutsche Telekom účast 51%, bez problémů je UPC, které má účast v Oskarovi minimální.

V celé hře jde o tři licence se stejným frekvenčním přídělem, za každou licenci zaplatí její nabyvatel do státní kasy 150 milionů Kč. Držitel licence je ovšem povinen rozchodit síť do šesti měsíců od získání licence, schéma výstavby sítě je součástí licence a tedy harmonogram prací je nutno dodržet.

Důležité také je, že je požadováno pokrytí měst nad 50 000 obyvatel, tedy 24 měst - původně se očekával závazek pokrytí pro cca polovinu měst.

Velmi důležitý pro vývoj celého tendru je zvolený systém bodování. Polovinu bodů lze získat za zkušenosti, přičemž 20 bodů lze získat za zkušenosti s operováním radiových sítí (3,5 GHz) v ČR, dalších 30 bodů může uchazeč získat v případě, když má zkušenosti s operováním FWA sítí v zahraničí. To je ale jasný tlak na vznik konsorcií, protože zkušenosti s FWA v ČR má jen velmi málo firem, jež mohou zároveň dokladovat zkušenost s provozem v zahraničí.

Právě v těchto okamžicích mnoho jednání o spojenectvích, konsorciích a aliancích probíhá, faktem ale také je, že komise zřejmě hodlá snižovat bodové hodnocení adekvátně k podílu partnera v bodovaném konsorciu.

Podívejme se nyní na uchazeče o licenci - vstupní poplatek zaplatilo celkem 28 firem, ve hře je ale díky konsorciím a aliancím firem o něco více, některé z nich do tendru nejdou samy. Následující informace berte tak jak jsou s tím, že jsou bez záruk, oficiálně nepotvrzené a samozřejmě jsou subjektem častých změn.

Seznam firem, které patrně půjdou do FWA 26GHz tendru:

CzechOnLine + Telecom Austria (TA je 100% majitel COL)

Nextra (vlastněno Telenorem, nedávná 100% akvizice PVT.Net)

JSCO Holding

Aliatel (momentálně na prodej, horcí kandidáti Callino a British Telecom)

PragoNet (51% podíl Deutsche Telekom, metropolitní síť v Praze, zatím příliš lokální firma)

Contactel (Čra + TeleDanmark)

Suptel a.s. (dodavatel infrastruktury)

InWay (spoluvlastněna TMP, spojenectví s Telia)

TransgasNet, a.s. (operátor vznikl počátkem roku, disponuje přenosou trasou podél plynovodů)

In2Loop / Tele2 (švédské kořeny, FWA licence v Evropě)

Terms (zatím nepříliš výrazná firma)

BroadNet

GTS

2Tel Group

UPC/Priority Wireless (zainsterestovanost IPB, podobně jako v případě Oskara)

Globix (černý kůň tendru! má v ČR přes 600 korporativních klientů především v bankovní sféře)

Callahan Broadband Wireless (zájem měli již i o třetí GSM licenci)

CEZTel (právě 66% získalo Vivendi, primární telekomunikační operátor ČEZu)

SkyNet a.s.

České Radiokomunikace (právně prý mohou do tendru, hovoří se o tom, že FWA licence by mohla zvýšit cenu ČRa, což by se vládě líbilo)

RWI a.s.

Crowley Data Czech

GES Electronics

Callino/Formus (momentálně se snaží koupit Aliatel, evropský FWA operátor)

FirstMark (evropský FWA operátor)

Tes Media (mají licenci a provozují 3,5 GHz, optická síť, pokusy se 42 GHz pásmem v Lounech)

GiTy a.s. (zájem o třetí licenci GSM)

Tady vidíte, že firem je opravdu hodně a u některých z nich by se ani nedalo říci, že představují nějak známou veličinu byť na českém telekomunikačním trhu.

Již jsme mluvili o aliancích - například pro Callino je důležité, zda se mu podaří odkoupit Aliatel, čímž by bylo o alianci vystaráno. O dalších velkých aliancích se hovoří mezi UPC/Priority Wireless a brněnskou GiTy, o GiTy se spekuluje také ve spojitosti s BroadNetem - partnerem takového konsorcia by se ale mohl stát i Contactel.

Naopak FirstMark prý jedná o alianci s InWay a SkyNet, ve hře jsou ale i další partneři.

Momentálně je velmi těžké trefit vítěze tendru - ona třicítka firem dá dohromady minimálně desítku velmi vyrovnaných uchazečů, mezi nimiž budou rozhodovat z takovéhoto makropohledu těžko postřehnutelné argumenty. Například schopnost aktivního lobbyngu, u českých tendrů vlastnost k nezaplacení. Na hodnocení šancí a nadějí si počkejme do doby, kdy bude známo více seriosních informací o aliancích a konsorciích.