Ten umí to a ten zas tohle... (1)

Rozhovor s autorem Že jsem ještě neprozradil, že PTab je "Made in Czech"? Tak to dělám teď a připojuji pár odpovědí Petra Blažíčka ze Z4Softu na naše otázky: Čím chcete konkurovat v obtížné kategorii PocketPC spreadsheetů? No, ta kategorie je svrchovaně obtížná, to je pravda. PocketExcel (který není špatný) zadarmo předinstalovaný v počítači je poměrně náročný konkurent ;-). Verze 2.0 PTabu má oproti Excelu dvě základní vlastnosti navíc: grafy a makra. Grafy jsme udělali co nejjednodušší a kupodivu s nimi celkem vládne spokojenost. Pro další verzi plánujeme některá jejich zlepšení podle přání zákazníků. Makra poslouží spíše zkušenějším uživatelům, dobré ohlasy máme zejména na to, že lze makra jednoduše spustit kliknutím na buňku. Slabinou je málo příkladů v dokumentaci, to musíme napravit. Jinak nám část uživatelů píše, že užívají PTab, protože je uživatelsky přívětivější (což bych si já tvrdit nedovolil, ale jsme rádi, že si to myslí) a že ho proto chtějí používat a Excel ne, případně oceňují nějaké drobnosti (že to vypadá na první pohled jako velký Excel - uši se jmény sheetu, že je na toolbaru Cut/Copy/Paste, atd.). Poslední věc, kterou nám zatím naštěstí zákazníci hodně chválí, je uživatelská podpora. Minimálně jednou týdně dostaneme e-mail hovořící o excelentní uživatelské podpoře, exceletní zrovna asi není, ale snažíme se odpovídat na všechny maily do jednoho dne. Nebo např. viz Download.com na CNetu. Co se týče SpreadCE, je to sice shareware, je (v případě zaregistrování) levnější a má neuvěřitelné množství funkcí, ale naštěstí pro nás, uživatelé, kteří chtějí vyzrálý produkt (což přece jen SpreadCE přes veškerou úctu zatím není) s dotaženými detaily, sáhnou po PTabu. Jaké jsou vaše další plány s PTabem? Verze 2.1 přináší tzv. In-Cell makra a jejich prostřednictvím podporu zobrazování obrázků a přehrávání zvuku. Vývojovou verzi verze 2.1 vám pošlu co nevidět. Jinak obchodně bychom rádi pokračovali v bundlování s hardwarem některých výrobců, teď PTab prodává jedna menší firma (HarvestMaster) se svým počítačem (předinstalovaným v ROMce, viz stránky výrobce, - PTab je na obrázku na displeji). Jednání s dalšími firmami probíhají. Uvažujete o české verzi programu ? Je to asi trochu ostuda, ale ne. Po české verzi není poptávka, uživatelé jsou spokojeni s anglickou. Vzhledem k této skutečnosti by nás česká verze zbytečně zatěžovala - lokalizace PTabu (už teď musíme udržovat čtyři verze - HPC, PPC, PocketPC, FPC), helpu, ReadMe), také bychom museli řešit problém s českými názvy funkcí, tak jak je zavedl Excel (což nám moc dobré nepřipadá). Raději se věnujeme vývoji a zákaznické podpoře. Nevíte náhodou o někom znalém, kdo by schopen napsat/upravit podrobný anglický manuál k PTabu? Dále také sháníme někoho, kdo by udělal nějaké vzorové tabulky a to jak bez maker, tak s nimi. Díky za rozhovor.