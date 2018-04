Ten pravý styl pro kravaťáky - Samsung D800

Samsung D800 byl představen společně s další čtveřicí modelů již v listopadu loňského roku.

Tato nová pětka mobilů se inspirovala módou tenkých telefonů, z nichž nejzajímavěji působil velmi zvláštní model P300. Samsung tak vsadil na styl, který Motorole přinesl nemalý úspěch. - více zde

Ačkoli byl Samsung D800 považován již od počátku za nástupce modelu D600e, skutečnost je zcela jiná. Výrobce jím totiž nahrazuje oblíbený model E800, oproti kterému je novinka po všech stránkách lepší. Navíc přidává notnou dávku stylu nejen svou temně černou barvou, ale i jednoduchým a především uhlazeným designem.



D800 je opravdový elegán

Vzhled - telefon pro Bonda

Není na trhu jiného telefonu, který bychom ihned po prvním spatření zařadili do rukou slavných elegánů. V rukou Jamese Bonda by tenhle Samsung nejen vypadal skvěle, ale navíc by dokonale podtrhl jeho styl. Pierce Brosnan tak možná bude současnému Bondovi Danielu Craigovi jen tiše závidět.

Elegance ale má i své háčky. Lesklý černý povrch, který je bezesporu efektní, si totiž velmi rád osvojuje otisky prstů svých majitelů. Nejinak je tomu s chromovým rámečkem a ostatními doplňky. Celek vypadá ale natolik přitažlivě, že občasné otření upatlaného mobilu ještě velmi rádi absolvujete. Bílé provedení na tom bude jistě lépe.

Samsung D800 je klasický vysouvací telefon. Po vzoru poslední módy ale prošel přísnou dietou a jeho rozměry dosáhly na hodnoty 97 × 52 × 14,9 mm. Je placatý, ale nezvykle široký. Tento nepoměr má jak své kouzlo, tak i nedostatky. Váha přístroje je rozumných 98 gramů a kvalita konstrukce výborná.

Celý přístroj je velmi uhlazený a prostý jakýchkoli designových výstřelků. Vše má svůj řád a pevně dané místo. Systémový konektor je na pravé straně telefonu zakryt černou plastovou záslepkou přichycenou k tělu přístroje, pod ním se nachází kolébková klávesa pro úpravu hlasitosti.

Čelní straně dominuje výborný displej s rozlišením 240 × 320 bodů a podporou 262 tisíc barev. Svými parametry i velkorysými rozměry 32 × 44 mm se tak řadí mezi elitu na trhu. Samozřejmě je aktivní a lze u něj regulovat jas. Problém však spočívá v jeho úplném pohasínání a s tím spojenou ztrátou přehledu o zmeškaných událostech.

Protější, tedy pravá strana, ukrývá jen hardwarovou klávesu pro spuštění fotoaparátu. Ten našel své místo vzadu na vysouvací části telefonu. Při zasunutí přístroje se tak schovává a je chráněn proti poškrábání. Zadní část je pak tvořena především krytem Li-Ion baterie, která by měla přístroj udržet při hovoru celých 210 minut či téměř deset dní v pohotovosti (230 hodin).

Klávesnice a ovládání - nic pro pisálky

Pokud bychom měli tomuto Samsungu něco vytknout, bude to bezesporu klávesnice. Funkční blok dostupný i při zavřeném telefonu postrádá nejen dostatečně citelnou odezvu, ale především hmatatelné přechody mezi jednotlivými klávesami. Kurzorový kříž se navíc netiskne příjemně a potvrzovací tlačítko vás z pohotovostního stavu přesměrovává přímo na wap.

Ani po vysunutí přístroje se netěšte na nápravu. Horní řada alfanumerických kláves trpí klasickým nedostatkem vysouváků, kterým je hrana vysunuté části přístroje. Palec se k ní tak obtížně dostává. Ve spojení s dalšími nectnostmi klávesnice se s přístrojem píše opravdu příšerně. Jediné plus je automatické zamykání klávesnice při uzavření telefonu. V nabídce jej ale nevypnete.

Za nepříjemné ovládání klávesnice může jak její jednolitost, tak miniaturní zdvih jednotlivých kláves. Připočteme-li ke kritice i šířku telefonu, která při psaní způsobuje nepřirozené kroucení používaného palce, je ergonomie telefonu pro psaní zpráv naprosto odstrašující. Po několika dnech jsme sice přišli na malý fígl, jak s klávesnicí obstojně pracovat, nic to ale nemění na její mizerné komfortnosti.

Hlavní nabídka je tvořena maticí devíti ikon, při pohybu se právě vybraná viditelně zvýrazní. V menu lze nastavit i styl zobrazení, který nedodržuje pevné velikosti ikon a přizpůsobuje mřížku právě vybrané položce. Ostatní úrovně jsou ale již vždy pouze textové, na začátku řádku se zobrazuje číslo pro rychlou volbu. Z pohotovostního stavu se lze k oblíbeným funkcím dostat pomocí směrů kurzorového kříže, které si můžete libovolně přenastavit.

Přizpůsobit si můžete jak barevné schéma nabídky, tak tapetu na pozadí displeje. Zvláštně působí možnost výběru stylu zadávání čísla pro volání, při kterém vám po displeji může běhat například brkové pero. Cílová skupina ale tuto funkci nejspíše nevyužije, naštěstí Samsung nabídl i běžný způsob zadávání.

Telefonování a zprávy - ověřený standard

Samsung D800 patří mezi třípásmové telefony. Do telefonního seznamu uložíte až tisíc kontaktů, přičemž ke každému z nich lze přiřadit až pět telefonních čísel, e-mail či textovou poznámku. Kontakty můžete odlišit jak fotografií zobrazující se při příchozím hovoru, tak specifickou melodií.

Ta může být z portfolia polyfonních vyzváněcích tónů (64 hlasů) či z nahraných MP3 skladeb. K odlišení vyzváněním lze použít i skupiny volajících, pomocí kterých však nelze filtrovat hovory. Vyzváněcí profily též chybí, spolehnout se tak budete muset jen na tichý režim. Zapnete jej dlouhým podržením křížku.

Ve zprávách se nic nového neudálo. Po vzoru vybavených Samsungů nabízí i D800 celé portfolio formátů od SMS až po e-mail. Při psaní vám pomůže slovník T9, který se chová velmi zvláštně. U textovek, kde je diakritika nevítaná ji nepoužívá, u ostatních formátů (MMS i e-mailu) ji doplní. Praktická je i možnost jeho stálého vypnutí.

Eiditory zpráv jsou velmi povedené a informují o všech údajích, které uživatel požaduje. U textovek tak zjistíte nejen počet napsaných znaků, ale i počet výsledných zpráv, do kterých bude text rozdělen. MMSky zas informují o své velikosti, stejně jako e-mail.

E-mailový klient je vůbec povedený a umožňuje spravování až pěti účtů. V jeho nastavení naleznete i mnoho nezvyklých položek jako je seznam nepovolených odesílatelů. Poradí si s protokoly POP3 i IMAP4, SMTP je standardem.

Organizace a data - modrý zub to zachrání

Organizační schopnosti tohoto přístroje jsou překvapivě velice dobré. Může za to především velice povedený kalendář, který lze pomocí volně stažitelného softwaru Samsung PC Studio 3 synchronizovat s počítačem, tedy s Outlookem. Nabízí všechny druhy pohledu a poradí si i s překrývajícími se událostmi. Krom kalendáře lze synchronizovat samozřejmě i kontakty.

K počítači připojíte telefon nejlépe pomocí bezdrátové technologie Bluetooth, spolehnout se můžete i na datový kabel. Zda bude součástí balení je ve hvězdách, k dispozici jsme měli jen samotný přístroj. Telefon lze použít i jako hardwarový modem, poslouží vám k tomu technologie GPRS a EDGE - obě v nejvyšší třídě 10. Webové stránky můžete prohlížet i v připraveném webovém prohlížeči, kde oceníte kvalitní displej.

Z ostatních funkcí jmenujme především opakovaný budík. Nastavit lze tři nezávislé časy, budit se můžete nechat i svou oblíbenou melodií či skladbou MP3. K dispozici jsou i stopky, odpočítávání času, kalkulačka, převodník či aplikace k přehledu o světovém čase. Přístroj dostatečně poslouží i jako digitální záznamník.

Zábava - paměťovko, kde jsi?

Model D800 by mohl být velkým konkurentem pro mnohé špičkové multimediální telefony na českém trhu. Jeho schopnosti ale bohužel potápí omezená paměť o velikosti 80 MB. Co naplat, že si pak poradí telefon jak s MP3, tak s videem ve formátu MP4. Aplikace jsou přitom poměrně povedené, ač na pozadí je nespustíte a také neumí přetáčení spuštěných souborů. Playlisty, ekvalizér či režimy přehrávání však nechybí.

Paměť tak namísto hudbou či filmy zaplníte spíše fotografiemi. Ty lze pořizovat pomocí optiky 1,3Mpix fotoaparátu na zadní straně přístroje. Výsledkem jsou pak snímky o velikosti 1280 × 1024 bodů. S telefonem se fotí na výšku, při zobrazení scény přes celý displej ale vidíte jen část z výsledné fotografie. Lze se ale přepnout i do plnohodnotného náhledu.

Při samotném focení můžete vertikálními směry kurzorové klávesy ovládat dvojnásobný digitální zoom, směry horizontální upravují jas. Každá operace je přitom doprovázena vtíravými zvuky, které lze naštěstí zcela vypnout. Fotoaparát si poradí i s nahráváním videa se zvukem, k čemuž je vedle optiky fotoapraátu vyhrazen i speciální citlivější mikrofon. Maximální rozlišení videa je 352 × 288 obrazových bodů.

Nastavení aplikace jsou bohaté a kromě standardních funkcí jako je samospoušť či nastavení kvality snímku lze zvolit i citlivost ISO, sekvenční fotografování včetně speciálních mozaikových funkcí, vyvážení bílé, rámeček či vizuální efekty. Veškeré funkce můžete přenastavit i během fotografování pomocí alfanumerické klávesnice. Ke každé z nich je přiřazeno jedno nastavení, nápovědu pak získáte v nabídce aplikace.

Výsledné fotografie zapadají do čistého průměru dnešních megapixelů. Oproti starším telefonům se dokáže Samsung mnohem lépe poprat s přímým slunečním světlem. A pokud vás ani hrátky s obrázky nezabaví, můžete si zahrát i pár Javových her. Jednu střílečku a jednu logickou. Díky podpoře Javy MIDP 2.0 navíc nebude problém dohrát další.



Ukázka speciálních režimů

Suma sumárum

Proč ho koupit? šarmantní vzhled

výborný displej

kvalitní konstrukce

paměť Proč ho nekoupit? slabší výbava

nedostatečná paměť pro multimedia

povrchová úprava

cena Kdy? březen 2006 Za kolik? Telefon je dostupný jen u operátora Vodafone: 9 977 Kč s Vodafone kartou

3 977 Kč s 500 Naplno Ceny včetně DPH

Samsung D800 je vzhledově velmi přitažlivý telefon, po jehož bližším prozkoumání možná budete zklamáni stejně jako my. Nepříliš povedená klávesnice či paměťové omezení degraduje telefon tam, kde jej uživatelé mít skutečně nechtějí. Na stranu druhou jeho sexy vzhled může oslovit mnoho mládenců i mužů v nejlepším věku. A dámy nám snad prominou, že si tento přístroj s dovolením přivlastníme - ve vašich něžných rukou by totiž nevypadal tak dobře.

Jak jsme psali na začátku, telefon si představujeme v rukou čtyřicetiletého šviháka s oblekem od Hugo Bosse a košilí od Versaceho. Přístroj je k takovéto cílové skupině natolik nakloněn, že mu lze jeho nedostatky prominout. Takový muž totiž bude mít v kapse minimálně iPOD a zkratce SMS se jen potutelně vysměje. A k jeho nedbale zarostlé opálené tváři se Samsung D800 hodí stejně tak, jako osobní řidič k luxusní limuzíně.