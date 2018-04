Ten nejmenší s navigací - recenze komunikátoru Mio A501

Mio A501 z našeho redakčního testu rozhodně neodchází se vztyčenou hlavou, na to má totiž až příliš mnoho nedostatků. Ano, designéři sice odvedli hezký kus práce a vytvořili opravdu kompaktní kapesní počítač, který schováte v každé kapse. Miniaturizace a roztomilý vzhled zařízení se ale doslova krvavým písmem podepsaly na ergonomii ovládání. Hlavní ovládací prvek na levém boku přístroje, to Miu prostě neodpustíme. Situace, kdy budete mít pocit,že si joystick dělá co chce, nebudou vůbec vzácné – udělit kýžený povel je bez delšího tréninku docela obtížné.Dalším aspektem, který se podílí na zdaleka ne pohodlném ovládání, je dotykový displej. Vadou samozřejmě není přítomnost dotykové vrstvy, ale jeho přílišné zapuštění v těle zařízení. Bez dotykového pera si prakticky neškrtnete, pokud tedy nemáte alespoň centimetrové nehty vybroušené do špičky.

Pochvalu si naopak zaslouží nadstandardní dávka příslušenství, která čítá třeba adaptéry pro několik světových sítí (zástrček). Poměrně slušná je také odezva telefonu na většinu běžných pokynů, s náročnými aplikacemi si však neporadí. Nižší výkon je ale do jisté míry vykompenzován vyšší výdrží na jedno nabití, což je pro spousty uživatelů důležitější než hraní náročnějších her. Nebezpečně naostřenou zbraní měla být integrovaná satelitní navigace. Ani ta však rozhodně není dotažená do konce a pomineme-li menší displej, jsou strašákem také velké prodlevy při zjišťování polohy. Sečteno podtrženo má Mio A501 velmi dobré předpoklady, aby uživatele, který se rozhodne poprvé ochutnat svět Windows Mobile, dokázalo jednou provždy od podobných zařízení odradit. A to rozhodně není dobře.