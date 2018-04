Ten-kdo-odblokuje-mobilní-telefon. Rozhovor s odblokovávačem.

K dalšímu online rozhovoru jsme si vybrali člověka, který odblokovává mobilní telefony zamčené operátorem pro jeho síť. Stanislav Hruška přijal naše pozvání a ani on, ani my jsme tolik dotazů nečekali. Vymezená hodina času byla o další půlhodinu přetáhnuta a debatovalo by se ještě hlouběji do noci, kdyby bylo více času. Téměř sto třicet otázek zaměstnalo dva písaře, kteří přepisovali odpovědi Stanislava Hrušky do počítače. Současně se v jednom okamžiku v největší špičce dívalo na chat přes 1100 lidí, do hovoru jich ale přispěla jen třicítka.

A ještě poslední slíbená věc: Stanislava Hrušku můžete kontaktovat pomocí kontaktů uvedených na jeho stránkách.

(19:00) Tatranka se ptá: Nazdarek...

Stanislav Hruška odpovídá: Ahoj..

Ahoj, chtěl jsem se zeptat, jestli jste měl nějaké problémy s firmami nebo operátory kteří telefony dováží a prodávají.Jaké problémy máte přesně na mysli?kdo odblokovava mobili na S.moravěJaké město máte přesně na mysli?Umíte už odblokovat i nejnovější verze Alcatel Club DB-16F?Pracuje se na tom, zatím to nejde...Kdy bude fungovat (spolehlive) odblokovani na SONY CD5 verze 8.5?Už se nevyplácí kupovat odblokování na tento telefon, stojí to 1500 USD a majitelů těchto telefonů je u nás málo.Okolí Ostravy ???V Ostravě je firma Mobilshop, anebo v Havířově je jistý pan Beran a umí toho hodně!Jak jste se k této "profesi" dostal? A jak dlouho vám trvalo než jste se stal špičkou ve svém oboru? Dík PřemekDřív jsem odblokovával rádia a když EuroTel zablokoval Dancally, tak šla nahoru poptávka pro odblokování na Paegas. A tak jsem se vrhnul i na mobily...měl jsi članek v mobilitach ???Ano, částečně jsem se podílel na jeho vzniku.Umíte odblokovat Alcatel Club DB verzi 16F?Zatím neumím, pracuje se na tom.Jesti měl někdo výhrady a chtěl podniknout nějaké akce proti tomu, že odblokováváte.Zatím jsem s tím nikdy neměl žádný problém.Jaká je v současné době poptávka odbl a samozřejmě s tím související konkurence?Poptávka je dostačující, ale konkurence je velká.cauves. Kdyz jsi ten nejznamejsi, urcite mas hromadu prace. Nezanedbavas kamose ? Nebo rodinu ? :))Rodinu nezanedbávám, právě jsem se stal štastným otcem dcery Zuzanky. A velmi často mne bolí hlava,jsem hodně unavený, jak nic nestíhám :(Uvažujete zřízení své webové stránky na internetu - kde budete popisovat jak odblokovávat jednotlivé typy modelů telefonů a tak podobně?Mám sice dvě stránky, na jedné stránce je napsáno, co lze nebo co umím odblokovat, druhá stránka je v přípravě. Tam budou triky na mobily, ale ne přímo odblokování. Přeci jen se nechci připravit o práci.Na serveru odblokovani.cz jsem cetl, ze nelze do tel. znacky DANCALL, vlozit go-kartu. Telefon je na sit eurotel blokovan. Chtel bych ho pro go-kartu odblokovat. Je to mozne?Není, protože Dancall je starý telefon a nepodporuje GSM Phase II, jež jsou nutné pro funkčnost Go. Takže s tím nic nenaděláte.Umíte i češtiny do Nokií?Jasně, do všech typů cena stejná, 500 Kč.Jak si zacinal ??Už jsem říkal, že jsem začínal odblokováním rádií. Mobily přišly s vývojem trhu.Sony cd5/8.5: vite o nekom, kdo by odblokoval asi 20 ks.? Nejlepe Znojmo/Brno.Už jsem psal, že tyhle telefony nelze u nás odblokovávat. Důvodem je velká finanční náročnost na tenhle soft, stojí hodně peněz a poptávka je malá.Ahoj, chtěl bych se zeptat co si myslite o odblokovavani pomoci NCK kodu z hlediska obtiznosti! Rusi se odblokovanim NCK kodem zaruka na telefon?Některé verze ze začátku nebyly zablokovány, a tak záruku to neovlivní, ale u těch nových zablokovaných verzí záruku ztratíte. Je to ale nejčistší způsob odblokování.Jak dlouho obvykle trva najit trik na odblokovani u modelu co prichazeji na trh? Umite Alcatel 301? dikAlcatel 301 umíme a než jsme na to přišli, trvalo to asi tři měsíce. Podle toho si můžete udělat představu, co to obnáší času.Stalo se že by někdo chtěl telefon zablokovat ???A proč by to chtěl?Kdo dela unlock v Brne? Koho znas treba i osobne.Ano, znám je to firma Alfamobil.Kolik ti vubec je? Jestli muzu vedet?Je mi 26 let. Můžeš to vědět :)ODBLOKOVAVATE SAM pomoci NCK kodu? Kde se NCK kody daji sehnat? Konkretne na erikson t10Ericsson lze odblokovat jen pomocí kabelu. NCK používám jen velmi zřídka.Jaký telefon používáte a jaký by jste si nejraději koupil (nekoupil)Mám Nokii 9110 Communicator a Ericsson T28 a nejraději bych si koupil Nokia 9210, ale ta zatím není na trhu...zminil jste se o "kupovani odblokovani" kdo to vyrabi a kede se to kupuje a kolik to stoji:))[staci obecna odpoved] Zvladate Alcatel 301? dikVětšina softu přichází ze zahraničí a nákupy se dělají prostřednictvím internetu. Alcatel 301 umím.jakym zpus se odbl A 30X?Přes kabel s použitím příslušného softwaru.A co hackovani Go/Twist karet. Nebo nejaky kody na volani zdarma atd. Urcite neco takovyho existuje.Existuje, ale nezlobte se, neřeknu.Funguje jiz odblokovani Mot. Timeport 250?Ano, funguje. Jsme již schopni do něj dohrát i češtinu.1)Za jak dlouho po příchodu nového typu MT jste schopen jej odblokovat? 2) Můžete prozradit jakou technologii používáte? Kabel, servisní "krabičky" nebo pájení?Záleží na tom, jak je složitý zámek na telefon, zhruba to trvá tři měsíce, než nový telefon rozlouskneme a odblokováváme. K druhé části otázky, používám všechny technologie, podle toho, co je k dispozici nebo lepší.Nabizite sam nejake kabely, nebo CD s odblokovacim softwarem?Kabely nabízíme, software neprodáváme, pouze ho vyměňujeme.Proc odpovidas na tak malo otazek ?Protože nestíhám.Dobry večer, kdo přišel na to že jste nejznámější český odblokovávač? Umíte toho nejvíc, nebo máte jen "přehnaně vysoké ambice" - srozumitelněji - hodně prořízlá ústa??Přišel na to Patrick Zandl z Mobil.cz, když tvrdil, že nezná nikoho vychcanějšího. Ale moc mu to nevěřte :)Jakym zpusobem telefony odblokovavate?Pomocí kabelu, klávesnice a přehrání paměti Eeprom.Byl by jste ochotnej naučit odblokovávat?Samozřejmě né zadara.Jsem z Brna,takže bych pro Vás nebyl konkurencí.Lidí, kteří odblokovávají, je už příliš mnoho, zvětšoval bych si konkurenci, proto odblokovávání neučím.Tve webove stranky se me zdaji docela uboze zpracovane to mas tak malo casu ?Vím, že nejsou nejkvalitnější, ale protože všechno dělám sám, nemám na to čas. Jestli umíš dělat web stránky, tak mi můžeš pomoci.Dobrý večer. Jaké je Vaše vybavení? "Technologii" odblokování hledáte sám, nebo kupujete hotová řešení? MilošPůl na půl.Je mozno aktivovat servisni menu C35?Nezkoušel jsem to.Jakou adresu mají ty tvoje stránky?www.sf2.czumíte češtinu do A30X?Pracuje se na češtině do těhlech Alcatelů a bude to v dohledné době.Podle cen odblokovani a poctu lidi co chcou odblokovavat telefony bych rekl, ze musis byt v baliku. Je tomu opravdu tak?Opravdu to není pravda. Náklady na nákup a vývoj odblokovávacích technologií jsou dost vysoké...Jak jsi spjaty s prazskou firmou GSM Asfix? Treba i finance jakkoliv.Nejsem spjatý s firmou Asfix, ale známe se a spolupracujeme spolu. Jen musím dodat, že jsou na velmi vysoké profesionální urovni! Proč se ptáte?Jde nejak spravit telefon AOT VIEW WAP se smazanou flash.Jestli jde napis nekoho kdo to umi.DikNikdy jsem to nezkoušel, ale lze zkusit přehrání flashe.máte henzulea pro A30x?Máme...Na myslim, ze na Twist a Go nic neexistuje, jenom pokud nahodou nemate znamyho na ustredne , ktery vam blokne kredit pokud vim :-))Kdo ví, tohle jsou věci, které se nepublikují ani na internetu...Neocekavas, ze by operatori mohli tlacit na vyrobce aby blokovani bylo dokonalejsi ? Je to mozne?Ano, je tomu tak, ale vždy se na to časem přijde.Kolik u vas stoji odbloknout ALCATEL301! Date mi kontaktni mail! Děkuji!Kontaktní informace budou v chatu později. Odblokování A301 stojí 500,- Kč.existuji viry na mobily?Ne.jdou přihrát hry do motorol ??? vim že tam jdou dat hodiny atd.Ano, umím přidat hry a článek o tom, jak to vypadá a co všechno umíme aktivovat v nových lowend Motorolách bude na Mobil.cz v tomto týdnu, spolupracovali jsme na něm.máte eraser 1.4?Ano, máme.Je to tvoje hlavni zaměstnání? Myslim odblokovavani?Není to můj hlavní zdroj příjmu.Příjem z této činosti není tak velký, jak si asi každý myslí.Kdyz delate na novem modelu odblokovani, kolik zrusite(uvedete mimo provoz) nez jste si jisty, ze jste nasel spravny system odblokovani.Většinou žádný, když se něco pokazí, zpravidla je oživím. Ale stalo se, že jsem už zrušil najednou tři mobily, než jsem na to přišel. To bylo smutné. Hlavně finančně.Kolik mesicne cca investujes do unlock softu i hardu ??Věřte tomu, že hodně.Bude Vase dcera taky odblokovavac? (mikrovlnek s LCDckem:)Jestli budu do té doby v balíku, tak odblokovávat nebude, když se balík nedostaví, tak je odblokovávat bude, jen když bude problém s operátorem.Dá se do Nokie 6210 bez češtiny dohrát čeština spolu s nejnovější verzí softwaru kde by byla i česká T9?Ano, je to možné a cena je 500,- Kč.Cau Stando Mam na tebe mensi dotaz. Kde prosimte muzu sehnat nejnovejsi firmware pro nokie abych si ho mohl sam nahrat do telefonu. Mam kabel ale bohuzel nevim kde sehnat novy verze firmware. Diky za odpoved.V servisu nebo u mě, jinde to zatím není možné.Nakupujes soft od Andromedy ?Ano, také.Ahoj Stando! Blahopreji k dceri a novemu EMMI boxu! Milos z LiberceTy seš tu taky, ty uličníku? Já vím, kabely dodám, zatím nejsou...Chtěl jsem se zeptat, jak to vypadá např. s Nokia 5110 fw.5.30 a jejím odblokování pouze s kabelem?Ano, lze ji odblokovat za pomoci kabelu a malé přídavné krabičky.Umite kromě odbloku take nahrat cestinu do Alcatelu OT 30x ? Kde na Vas najdu kontakt ? dikyZatím ne.Cau, jak se mohlo paegasu stat, ze zapomel zablokovat telefony BOSCH 909 DUAL S, ktery rozdavala GE Capital Bank ke sluzbe GSB banking? Dik Jumperr (toho casu v Clevelandu, USA)Stane se...Unlock si jen kupujes nebo jsi i neco sam splichtil co se treba i ujalo ?Většinou se unlock kupuje, vlastní vývoj je minimální, spolupráce s firmou www.volny.cz/gsmnokia a Asfix www.060x.czDostal jste uz nekdy do (hmm jak to rict slusne) drzky kvuli nejakemu nekvalitnimu unlocku?Zatím ne a doufám, že se to nestane. Kladu na svojí práci velký důraz.Tento chat je uplne na hov*o. Pojdte radsi na http://www.xko.cz mistnost MOBIL !! MOBILOdpověď redakce: Xko nám nevyhovuje, děláme si vlastní chat a máme možnost ho dělat tak, jak si myslíme, že se nám hodí. Nezapomínejte, že je to první ostrých chat a chybami se učíme...co takhle d-boxy/karty?Zatím ne.Jakého operatorá použivaš a proč ???Mám Oskara pro telefonování celou hodinu a mám i Paegas pro normální hovory - prostě jsem ho měl už na začátku a změnit není zase tak moc proč... a dva mi stačí.No nekdo ten unlock musi vymyslet ze jo ? Kolik te stalio zarizeni na ty nove Nokie ?Bylo to skoro 10 000 USD, ale už je to před půl rokem.Odblokovat Alcatel 30x je jednoduche, ale co 50x ? :-))Zatím s nimi nemáme žádné zkušenosti.To je v pohode. Technicky dotaz: nezkousel jsi Alc3xx pres "Univerzal"? Celkem by mne zajimalo, jestli nahazuji "handshakingy" a je nebo neni treba ext.napajeni.Nezkoušel jsem, používám na to jiný soft a podle informací to asi ani nejde.Jakou spolupraci myslis s www.volnycz/gsmnokia ??Řešení nových softwarů a výměna informací.Ahoj Stando. Gratulujem este raz k Zuzanke ;-))) Martina z dalekeho SlovenskaDíky Marti, kdy přijedeš do Prahy?DAl by se od Vás koupit softwer?Ne, software neprodávám, pouze výměna.Který mobil se odblokovává nejsnadněji. Předpokládám že asi Nokie. Nebo kecam?Když máte dobré náčiní, jdou všechny dobře.Pohybujes se casto na inetu, mas doma pevnou linku ?Doma ne, není to technicky možné, ale v práci jsem si ji chtel pořídit, ale také to není možné, zatím...Muzes mi rict svuj nazor na 6250 ?Hrozně velký telefon, hodící se pro horolezce a kaskadéry.kolik lží si během týhlo hodiny řek - minimálně 10?Bylo jich víc :)Cau Stando, jak se mas? Tak co uz jsi hejbl s AOT 30x ?Čau, už to mám vyřešený... jinak je tu frmol.Dobre a proc teda na Gsm NOkia jsou ty odkzazy na stranky kde ty softy treba i jsou, nekazí ti to kseft ???Vůbec mi to nevadí, s GSM Nokia pracujeme na nových věcech. Proč tedy nedat odkaz na software, který je vyřešen.Bajecny, 301 dorucim ASAP:) (zenklova?)Tak se mi ted pekne kourilo z hlavy, kdyz sem premyslel ve ktery dobe se to blokoval prijem radiovych stanic (blokovana radia) no ale pak sem se probral :)))Jojo, já jsem odblokovával zablokovaný rádia, ale ne vysílače, rádia :)Hm a co mas teda vubec za praci? To delas i neco jineho krome unlocku?Prodávám telefony.Dobry vecer, nevite prosim zda je mozno dohrat do neblokovaneho Siemense M35i ceskou T9 nebo alespon posledni firmware a to vse pokud mozno v Brne? DekujiDO M35 nejde dát česká T9, češtinu nahrát umím, ale ne poslední firmware verzi. V Brně kontaktujte Alfamobil v Alfa pasáži.Jo Stando jeste mi vysvetli, proc jsi se nechal v Mobilitach vyfotit jenom ze zadu?? Stejne kazdej, kdo si zjisti jmeno vlastnika tve domeny, dojde na tebe??Příliš velká popularita mi nesvědčí. :)Co mas za osobni telefon, ze by komunikator? Na mych hodinach je 20.03 budes uz koncit?Zodpovím dotazy a končím.To sám odblokovavate, a nebo vam někdo pomaha (manželka,děti...)Pomáhají mi tři spolupracovníci, v jednom se to nedá zvládat.> máte zájem o řešení NĚKTERÝCH 16f? (trading) http://www.easynet.hu/~phonesoft/alca16funlock.zipVíme o tom, že to tam je, ale myslíme si, že je to nefunkční.Delal jsem radia a cipy v motorech. Taky treba el. tachaky. Co vybaveni a techniky je v tom nejaky rozdil?? DikJe to složitější firmware, než u rádií a motorových čipů. Na rádia stačilo mít tehdy čtečku eepromek, dneska je to už ale taky jinak. Hlavně jde o to, mít do začátku nějakou pomoc, pak se člověk chytne.Myslím, že jeden z nejznámějších českých odblokovávačů by měl veďet, že Eriky se dal odblokovat i po NCK! Stejně jako SIEMENS X35 Lze nejjednoduseji odblokovat pomoci NCK! Sam nekolik techto databazi vlastnim a o funkčnosti jsem se již 3xpřesvedčil! Myslíte si že máte na odblokování nadání? podle mě je to otázka vybavení a materiálního zajištení!Ano, tyto telefony šly dříve takto odblokovat, ale novější verze se již řeší jinak.Chtěl jsem se zeptat, jak to vypadá např. s Nokia 5110 fw.5.30 a jejím odblokování pouze s kabelem? (kubajs) To umí už skoro každý:-)Flasher už má na to dnes kdekdo a dá se koupit či postavit.Existuje nejaký mobil který se nedá zablokovat?Myslím si, že se dají zablokovat všechny.proč zrovna sf2 ???A proč ne? Tuto přezdívku mi dal můj kamarád Pavel a asi věděl proč... A proč Tatranka?Kolik hodin travis denne na inetu? Kde jinde bys taky soft shanel ze jo? :-)))Tak čtyři hodiny mi stačí, radši tři...Jakto ze se to neda zvladnout, vsechno kde kdyz se chce, mas delat az do pulnoci ale to delas asi uz ted ze jo ? :-))To je sice hezké, ale co můj sexuální život? Ten mám stíhat kdy?Zkousel si nekdy udelat rekord v odblokovani ? (mobilu/den)?Ne, proč bych to dělal?Při četbě příspěvků v některých českých konferencích o odblokování, nedojímá Vás někdy, kdo všechno a s jakými technickými znalostmi se dneska už vrtá do mobilů?Lidé jsou různí...Dobrý večer. Kdo dělá profesionálně unlock v Pardubicích? Koho znáš třeba i osobně.Osobně neznám, jen po telefonu. Někdo tam v podchodu, co je u Zelené brány, ale fakt z hlavy nevím.Jak sexualni zivot, dyt mas uz decko, takze to asi bude jen takova rutina a povinnost :-)))Rutina to není a sex jako každý člověk potřebuji.kolik že je těch spolupracovníků? nějak mi to nesedí... typoval bych alespoň 5-7Nějak tak to bude. Nemohu vše stíhat sám.Jelikoz v clanku v mobilitach bylo, ze na tom spolupracovali vy a GSM Asfix, takze nechapu, proc se v tom angazovali.S Asfixem spolupracuji formou výměny zkušeností, ale jinak s nimi nemám nic společného. Ale proč by si je do časopisu nevybrali, mohli vzít kohokoliv.Udelas urcite i nejake mrtvoly ze jo ?Samozřejmě a ztráta jde z mých vlastních financí. Proto nejsem bohatý.No nepublikuji, kdyby neco existovalo tak byse to urcite nekde objevilo, nemyslis? Taky jsi urcite nebyl nadseny, kdyz par chytraku dalo volne k dispozici databazi kodu na C/M35 ne?Jsou věci, které se málokdo dozví, a ten, kdo se je dozví, si je radši nechá pro sebe. A ty se divíš, že jsem nebyl nadšenej z té databáze odblokovávacích kódů? Ničí to kšeft...Nebojis, ze ted budou ildi stepovat u tebe pred barakem a za chvilu ti nekdo zapali byt? Nebo mas vilu :-))Doma to již nedělám, dělám to u sebe v prodejně a tu mám dobře pojištěnou. A nostop hlídanou agenturou V.I.P Security Servises s.r.o - viz reklamní baner na mé stránce...Je to tvoje firma nebo neci jina ?Je to rodinná firma.A ty bys mi ho mohl poslat za uplatu treba na CD postou?Nevím, co chceš poslat a dělám pouze výměnu či jiný barter.No ja tem investicim verim, v mobilitach je napsano statisice je tomu skutecne tak nebo cekate az to je nekde free ???Statisíce bylo přehnané, ale v mnoha případech to kupuji, ale mám radši free.Jeste jeden dotaz. Dostal se mi do ruky zablokovany Sony CD5. Da se nejak zjistit pro kterou sit je zablokovan? Dekuji.Míro, dyť to víš. hvezdicka krizek SIMLOCK krizek (nemuzu to najít na klávesnici).umíte a30x v137?Měl by jít.Dobre a ta vymena je co? Nedelej zes nikdy zadnej unlock neprodals hmm ?Ke konci bude na mě uveden kontakt, můžeme si o tom popovídat osobně.Jo nepovidej, tak to si asi nikdo z renomovanych unlockeru nedovoli, kdyz udela mrtvolu to pak vratit majiteli. Nemyslis, ze ze sebe delate moc velke drsnaky? Teda vetsinou kdyz s nekym z tohoto oboru mluvim tak to na me tak pusobi :-))Pokud zkazím telefon, tak dám majiteli náhradu - buď zcela nový přístroj, anebo peníze.No tak free ma radsi asi kazdej ze jo, ale ne u vsech modelu to jde.To je bohužel pravda.Koukam, ze ty otazky uz pekne probiras :-))Otázky píšou ze dvou míst seznamu dva redaktoři, takže se nedivte, když se neberou popořádku. Zátež je vysoká, otázek je hodně.Proc mas na kamere tak stare datum?V současné době jsem otevřel svoji novou prodejnu a čekám na zavedení telefonu či pevné linky a Telecom řeší tohle dlouho. Takže kamera čeká...Drzis ceny nebo delas nejake mnozstevni slevy nebo kdyz ses zoufalej? Kde mas kseft? Ze bych ti ho prijel vybilit :-))Milý Ondro, proč bys mi chtěl vybílit krám? Copak jsem ti někdy udělal něco zlého? Nebo jen bohapustě závidíš? Podívej se na mé stránky a na mou hlídací agenturu, který tam má reklamu, a nepřál bych ti se s ními pustit do křížku. Objekt mám nonstop hlídaný.Tak to je me jasne, ze nevratis mrtvolu. Co mas za auto, jestli vubec nejake mas :-))Mám obyčejného Favorita.Myslim si, ze odblokovavaci jsou jakymsi vredem byunysu MT, kdy operátoři neblokovali (o výrobcích nemluvě), tak by byl tento byznys pasé a zákazník by měl po problému. Napadá mě takové zablokované auto pro jízdu na okresních silnicícch ...Ano, je to pravda, ale pracovních příležitostí je stále málo.které firmy by jsi konktretně v Praze lidem doporučil na odblokování telefonu (kromě sebe)www.volny.cz/gsmnokia, anebo Asfix, www.060x.czNo osobne nevim, protoze do prahy tak casto nejezdim. hmm ale prodals ja to vim nebo aspon urcite chtels.Je možné, že se to stalo.No proc by si je vybirali, proc tam teda misto vas nebyl nekdo primo z Asfixu ??Protože si vybrali mě.Hello ,jde 3210 v5.36 pouze pres m2bus kabel ? neb jen pri povolení zapisu na 24c128. Jake mas zkusenosti z 3310 ? 6210. Co pouzivas za programator na ser. eeprom, vlastni vyrobu neb koupeny ? DikNedělám to přes eepromu, používám speciální box na Nokie.Nekde na netu kdosi prodaval nabvod na volani z prepaidu v Polsku. Takze asi neco takovyho jde.Je to možné.Hmm nejak se nam to tu zvrhlo. Hele a co puzivas za nick treba jestli se vyskytuje nekde na chatech nebo tak neco ?SF2, ale moc tam nejsem.Rekord... nevim mozna aby si Zandlovi, nebo sobe dokazal, ze si fakt nejlepsi....Nechci nikomu nic dokazovat, Patrick mě prostě požádal, aby se obyčejní lidé něco dozvěděli.To byla poslední otázka v rozhovoru...