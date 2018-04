Ten, jemuž se nesmí říkat Omnia. Recenze Samsung i8910 HD

Samsung i8910 HD patří mezi nejlépe vybavené dotykové mobilní telefony. A rozhodně se mezi nimi může pochlubit jedním z nejlepších fotoaparátů. Některým zájemcům ale může vadit operační systém Symbian, byť je překrytý pro Samsung tradičním uživatelským prostředím TouchWIZ.

Na druhou stranu je nutné uznat, že je i8910 HD jistě vhodným rozšířením nabídky. Komu se Symbian nelíbí, má u Samsungu možnost vybrat si podobně výborně vybavené modely bez operačního systému, s Windows Mobile a nebo také s Androidem. Samsung tak dává uživatelům opravdu hodně na výběr a to je potřeba pochválit.

Stručná charakteristika:

Dotykový telefon s velkým displejem, operačním systémem Symbian a osmimegapixelovým fotoaparátem se schopností natáčet HD video.

Model i8910 HD byl původně představen jako Omnia HD, výrobce se ale následně rozhodl, že označení Omnia bude patřit pouze Windows Mobile telefonům. Proto tedy ten tak trochu nic neříkající název.

Vzhled a konstrukce – lesklý konzervativec

Design modelu i8910 HD je řekněme dost neutrální. Telefon se prozatím dodává pouze v lesklé černé barvě. Právě lesklá úprava je asi tím jediným, co telefon trochu oddaluje od zcela tradičního konzervativního vzhledu. A možná je to trochu škoda, protože na lesklých plastech, které rozhodně nepůsobí příliš hodnotně, je neustále vidět mastnota a otisky prstů. Jediným výrazným prvkem v designu telefonu je fotoaparát – jeho čočka se ukrývá v prostředku velmi výrazného prstence, který navíc vystupuje z jinak rovné zadní plochy a přidává telefonu něco málo na tloušťce.

Když jsme u rozměrů – HD rozhodně není žádný drobeček, ba naopak – patří mezi ty největší dotykové telefony a směle se může měřit třeba s HTC Touch HD. Konkrétní rozměry jsou 123 x 59 x 12,9 mm a telefon váží 148 gramů.

Ačkoli jsme zmiňovali, že použité materiály nepůsobí příliš hodnotně, z hlediska zpracování výtky mít nemusíme. Rozměrný zadní kryt baterie má sice mírnou vůli v podélném směru, ale na svém místě drží dobře a není zdrojem žádných nepříjemných zvuků. Potěší kvalitní krytky, které zahalují konektory a slot pro kartu. U krytek jsme totiž neměli pocit, že by se měly po několika týdnech používání ihned odlomit.

Na levém boku je pod krytkou schován slot pro karty, vpravo pak microSD konektor, na vrchní straně zase pro změnu 3,5 mm jack konektor. Jako většina dotykových telefonů dneška ani i8910 HD to nepřehání s ovládacími prvky. Vpravo tak najdeme jen spoušť fotoaparátu a zamykací tlačítko, vlevo pak kolébkový ovladač hlasitosti. Pod displejem pak najdeme trojici ovládacích tlačítek.

Displej a ovládání – neduhy Symbianu

Hlavní chloubou i8910 HD má krom fotoaparátu být jeho obří displej s úhlopříčkou 3,7 palce. Rozlišení 640 x 360 pixelů by mělo být dostatečné pro jemnou reprodukci obrazu, jenže realita se zdá být trochu jiná. Může za to pravděpodobně použitý operační systém Symbian S60 5th Edition, který přeci jenom stále vypadá poněkud kostrbatě. Samsung systém standardně zakryl svým tradiční uživatelským prostředím TouchWIZ, ale to nezvládne zamaskovat úplně vše. Proto displej trochu zaostal za našimi očekáváními.

Prostředí TouchWIZ se u i8910 vyskytuje opět v trochu jiné iteraci, než v ostatních přístrojích. Drobnou odlišností tak je třeba systém přepínání mezi trojicí ploch, které nabízí úvodní obrazovka. Mezi plochami se totiž nedá listovat, je nutné mezi nim přepínat pomocí ikonek, které se zobrazí po otevření nabídky widgetů. To je trochu krkolomné.

Displej je kapacitní a nedisponuje podporou technologie multi-touch. To jen tak pro pořádek. S trochou ironie ale můžeme říci, že systém nám multi-touch dopřeje. V některých případech je totiž nutné položky v podmenu volit nikoli pouhým klepnutím prstem, ale dvojitým klepnutím. Uživatel, který není s touto nutností obeznámen, bude chvíli trochu tápat, než přijde na to, ve kterých chvílích telefon vyžaduje dvojité potvrzení volby a kdy mu naopak stačí jedna. Když k tomu přidáme i poměrně tradiční občasné zaškobrtnutí systému, mohou z této podivné vlastnosti vznikat opravdu na nervy lezoucí situace.

Že bude na vině operační systém Symbian je v tomto případě více než jasné. Samsung i8910 HD totiž disponuje moderním procesorem ARM Cortex A8 s taktem 600 MHz a grafickým čipem PowerVR SGX. To je tedy naprosto stejný hardware, který má k dispozici iPhone 3G S. Pravda, oproti takové Nokii N97 je i8910 HD ďábelský rychlý stroj s přesnými reakcemi na uživatelské pokyny.

Jen pro pořádek připomeňme, že telefon umožňuje nastavit odezvu na dotyky v podobě zvuků a vibrací. U obojího je možné nezávisle nastavovat intenzitu. V tomto případě by se měla občas konkurence u Samsungu přiučit.

Baterie – lehce nadstandardní klišé

Symbianový dotykový Samsung disponuje akumulátorem o více než slušné kapacitě 1 500 mAh. To napovídá tomu, že by toho mohl tento model hodně vydržet na jedno nabití. Inu, realita není nijak zázračná, ale rozhodně je kapacita baterie v praxi znát. Vybít telefon během jediného dne používání, to už dá docela hodně práce. Konkurence den perného zacházení mnohdy jen tak tak přežije a pak musí navštívit nabíječku.

Samsung vydrží déle, jenže pak je tu riziko, že v plném nasazení odejde uprostřed druhého pracovního dne. Takže pozitivní dopad na praktické používání mu vlastně jenom ten fakt, že se prostě na baterku v telefonu můžete více spolehnout. Při střídmém užívání se snadno uživatel dostane ke třem dnům výdrže, jenže pak je možná na čase se zamyslet nad tím, jestli má takový telefon pro něj smysl.

Telefonování a zprávy – trochu frustrující editor

V oblasti telefonování vytýkáme samsungům s prostředím TouchWIZ jednu takovou nelogičnost. Prostředí totiž nabídne vstup k vytáčení telefonních čísel první ze čtveřice ikon v dolní části obrazovky. Odsud ale nelze kontakty vyhledávat, opravdu lze jen vytočit telefonní číslo. Pro hledání v kontaktech slouží druhá ze čtveřice ikon, jenže po jejím zvolení je standardně k dispozici pouze listování v kontaktech. Teprve po klepnutí do vyhledávacího políčka se zobrazí virtuální klávesnice a lze položku hledat.

U Symbianového Samsungu se ale k trochu komplikovanějšímu vyhledávání přidává i méně přívětivý editor SMS zpráv. U něj je také nutné vždy klepnout do daného políčka, aby telefon zaregistroval, co chcete dělat. Takže po zadání jména příjemce jednoduše nelze začít rovnou psát, musí se klepnout do pole pro psaní zprávy. Pak telefon chvíli zapřemýšlí, přetočí obraz na šířku a zobrazí velkou dotykovou qwerty klávesnici.

Ta sice dostala daleko více prostoru, než třeba u modelu Jet bez operačního systému, ale tolik si nás nezískala. Virtuální klávesnice Jetu nám přijde přesnější a píše se nám na ní jaksi přirozeněji. Napoprvé budou někteří uživatelé také tápat při odesílání SMS – rozpoznat tu správnou ikonu podle piktogramu není tím nejlehčím úkolem.

Trochu zvláštním úkrokem stranou je také podpora synchronizace s Exchange serverem. Zatímco u Jetu je přímá rovnou v menu, u i8910 HD k ní slouží aplikace Road Sync. No a jak už to občas u aplikací třetích stran bývá, ta nemusí vždy fungovat správně. Je to i případ i8910 HD. Program se občas prostě rozhodne, že synchronizovat přestane – stává se to třeba ve chvílích, kdy telefon ztratí signál a pak se opět přihlásí do sítě. Road Sync ale jaksi aktivní připojení už sám nezaregistruje a je nutné synchronizaci ručně obnovit. To je dost otravné a trochu to popírá smysl push-emailu.

Organizace a data – ucelený komplet

Ačkoli je Samsung i8910 HD především výkonný multimediální mobil, ani v oblasti organizace času a práce s daty a datovými připojeními není mnoho prostoru pro výtky. Co se podpory datových technologií týče, je prakticky kompletní – nechybí tu HSDPA, wi-fi ani Bluetooth. Telefon má vnitřní paměť 8 GB a navíc disponuje slotem pro karty microSD. Pro data je tu tedy místa více než dostatek. Pro cestovatele nechybí ani GPS, dokonce tu je i vestavěný kompas.

Většina funkcí pro organizaci času je přehledná a telefon k nim navíc usnadní přístup třeba pomocí widgetů, které si může uživatel nastavit na tři strany úvodní obrazovky. Telefon navíc nabízí hodně zajímavých funkcí navíc – třeba pokročilou správu wi-fi sítí nebo výkladový slovník (ten známe třeba i ze symbianových nokií).

Trochu nepříjemné překvapení přijde ale ve chvíli, kdy chce uživatel pracovat s kancelářskými dokumenty. Sada QuickOffice je zde sice přítomna, ale tak nějak se úplně zapomnělo na to, že jde pouze o demoverzi. Po vypršení dočasné licence si dokument uživatel ani neotevře, natož aby jej vytvořil.

Zábava – to je to hlavní

Hlavním úkolem Samsungu i8910 HD je svého uživatele především bavit. Toho telefon dociluje řadou multimediálních a zábavních funkcí. Videopřehrávač na velkém displeji vykouzlí opravdu výborný obraz, samozřejmostí je kvalitní přehrávač hudby a vestavěné FM rádio. K telefonu Samsung dodává celkem obstojná sluchátka, která budou pří běžném cestování většině uživatelů dostačovat. Pokud někdo přeci jenom vyžaduje kvalitnější poslech, není problém připojit jakákoli sluchátka přes 3,5 mm jack. Konektor zároveň slouží také jako televizní výstup.

Na zábavní telefon překvapí přítomnost jediné hry – ta ale na druhou stranu stojí za to – je jí totiž Asphalt 4 a díky výkonnému grafickému čipu si závodění na velkém displeji opravdu užijete. Ve srovnání s některými Nokiemi je zážitek z hraní této hry o několik řádů lepší. Samsung u symbianového modleu možná trochu překvapivě ustoupil od tradiční nálože javových her. Těch rozhodně není škoda, protože i v běžných modelech jde většinou o demoverze a nebo velmi nezáživné hříčky. Jen pro pořádek, Javu telefon pochopitelně podporuje a to ve standardu 2.0.

Kladem i8910 HD je rozhodně jeho fotoaparát. Ten vytváří na mobilní telefon velmi kvalitní snímky s rozlišením 8 megapixelů. Automatické ostření je samozřejmostí, pro fotografování v horších světelných podmínkách je tu dioda. Fotoaparát zvládá řadu funkcí včetně rozšířeného dynamického rozsahu nebo stabilizátoru. Nevýhodou těchto funkcí je ale fakt, že nezůstávají zapnuté a po každém spuštění fotoaparátu je nutné je znovu aktivovat. Dále tu jsou funkce jako rozpoznávání obličejů nebo úsměvu. Pokud bychom měli fotoaparátu něco vytknout, tak je to fakt, že makrofotografie nejsou zrovna jeho nejlepší disciplínou. A fotit makro v horším světle za pomoci diody je prakticky zbytečné – telefon nemá řízení množství světla, takže blízký předmět bude zaručeně přepálený.

Své přednosti ukáže i8910 HD při nahrávání videa. Čip s vysokým rozlišením a výkonný hardware totiž telefonu umožňuje nahrávat v HD rozlišení – tedy 1280 x 720 pixelů a to frekvencí 24 snímků za sekundu. Tradiční rychlostí 30 snímků za sekundu pak lze snímat v rozlišení 720 x 480 pixelů, což je stále velmi dobrý výkon. Videa jsou ale datově opravdu obsáhlá. Lze je ale editovat přímo v telefonu, takže třeba z dlouhého záznamu můžete udělat jen sestřih toho nejzajímavějšího a původní video smazat.

Shrnutí – hodně za hodně

Samsung i8910 HD je opravdu hodně dobře vybavený mobilní telefon, zaměřený především na multimédia. Zklame v případě některých běžných funkcí, které jsou především díky Symbianu občas řešeny trochu krkolomně. Pokud se ale dovede přes tyto nedostatky uživatel přenést, získá velmi výkonný mobilní telefon, který mu bude více než kvalitním každodenním společníkem. Výhodou Samsungu je, že dovede uživatelům nabídnout řadu alternativ. Komu se tak některé vlastnosti symbianového i8910 HD nelíbí, může se poohlédnout po jiném, často podobně vybaveném telefonu na jiné platformě.

Za model i8910 HD si nechá Samsung dost zaplatit. Stojí asi 15 000 korun. Na druhou stranu to je cena odpovídající konkurenci a třeba takový iPhone 3GS je podstatně dražší. Ze symbianových dotykových mobilů je i8910 HD rozhodně nejlepší a to i po stránce použitelnosti. Na konkurenci získává náskok svými multimediálními schopnostmi a fotoaparátem, naopak trochu ztrácí v přívětivosti uživatelského prostředí.