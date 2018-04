Ten displej musíte zažít - recenze multimediálního monstra HTC Touch HD

Probírali jsme to již v preview na HTC Touch HD – modely tchajwanského výrobce z řady Touch byly sice první reakcí na tehdejší představení Apple iPhonu, ale nikdy se mu nemohly postavit čelem. Celé to bylo dáno tím, že Windows Mobile přístroje měly vždy trochu jinou filosofii, než telefon od Applu, a nic na tom výrazně nezměnilo ani uživatelské prostředí TouchFLO 3D. A tak se může zdát, že HTC Touch HD na tom také nic změnit nemůže.

Katalog mobilů:

Katalog mobilů: HTC Touch HD, stájový kolega Touch Diamond a konkurence v podobě Apple iPhone 3G a Samsungu SGH-i900 Omnia.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Multimediální komunikátor s operačním systémem Windows Mobile 6.1 a obřím WVGA displejem.

Jenže trochu paradoxně je Touch HD asi největším klonem iPhonu, o jaký se zatím kdo pokusil. Dodnes totiž těžko můžeme hledat přístroj, který by se iPhonu přiblížil svými rozměry a dalšími parametry tak, jako to dělá právě Touch HD. A tak možná paradoxně až s příchodem tohoto modelu můžeme pochopit, co je na iPhonu tak zajímavé. A Touch HD dokazuje, že to nutně nemusí být OS X a jeho jednoduché ovládání.

Vzhled a konstrukce – černá placka

Na první pohled zaujme Touch HD svými výraznými půdorysnými rozměry. Hodnoty 115 x 63 x 12 mm nejsou opravdu málo (tedy s výjimkou tloušťky), na druhou stranu se jen minimálně liší od rozměrů iPhonu 3G. Ten ale působí přeci jenom o něco menším dojmem. Možná za to může o tři desetiny palce menší úhlopříčka, možná zaoblenější tvarování zad telefonu. Touch HD je opravdu jedna velká placka bez nějakých výrazných designových prvků. Snad jen mírný výstupek ve spodní části telefonu, který zvyšuje jeho tloušťku asi o milimetr nebo dva, vás upoutá. Na krytu baterie mu dělá protiváhu dle nás trochu nevkusné orámování čočky fotoaparátu. Díky tomu ale telefon leší na stole zcela rovně.

Na zpracování přístroje si není proč stěžovat. Použité plasty jsou kvalitní, kryt baterie má jemně pogumovanou úpravu, takže je docela příjemný při držení v ruce. Jenže díky velké šířce se Touch HD již nedrží tak dobře, jako jeho menší stájoví sourozenci. A upřímně řečeno, placka tohoto formátu již není ani kdovíjak pohodlná pro nošení v kapse kalhot.

Co se vzhledu týče, jeho posouzení necháme spíše na vás. Na nás nepůsobil telefon tak konzervativně, jako třeba Samsung Omnia, nicméně iPhone 3G je dle nás větší krasavec.

Displej a ovládání – je to o úhlopříčce

Pokud nejste zarytý fanoušek Apple nebo absolutní technický antitalent, musíte po chvíli strávené s HTC Touch HD zcela zákonitě uznat, že to, co dělá tento telefon a vlastně i iPhone 3G zajímavým, je jeho obří displej. Uvědomíte si to ve chvíli, kdy spousta ikon, která by byla na běžném Windows Mobile komunikátoru naprosto neovladatelná, se dá na Touch HD stisknout prstem naprosto bez potíží. Jednoduše proto, že na ohromující úhlopříčce 3,8 palce je prostě i ten nejmenší checkbox najednou dostatečně veliký. Jistě, filosofie ovládání MacOS X na iPhonu je o něco jednodušší, ale rozdíl mezi Touch HD a třeba Touch Diamond je tak obrovský, že najednou pochopíte, že na iPhonu není operační systém tím jediným, co by mohlo za jeho úspěch.

Popisovat prostředí TouchFLO 3D potažmo ovládání samotných Windows Mobile 6.1 Professional by asi nemělo na tomto místě mnoho smyslu. Napsáno toho totiž o obojím již bylo dost a z tohoto hlediska si můžete prostudovat třeba recenzi HTC Touch Diamond. Zde se tedy pouze spokojíme s konstatováním, že Touch HD se i bez použití stylu ovládá velmi dobře a daleko lépe, než cokoli se stejným operačním systémem. A nijak výrazně nám nechybí navigační klávesa, kterou přístroj prostě nemá a místo toho disponuje pouze čtveřicí senzorových tlačítek pod displejem. Z nichž třeba návratové tlačítko nemá mnoho smyslu, což dokazuje třeba nedávno představený model HTC MAX 4G určený pro sítě WiMAX. Ten je totiž sourozencem Touch HD a má s ním mnoho společného, právě návratovou klávesu u něj ale konstruktéři vynechali a tak zůstaly pouze praktická tlačítka pro ovládání hovoru a tradiční home klávesa. Inu, jasné přiblížení filosofii iPhonu, zdá se.

Nicméně Touch HD nás donutil k zamyšlení, kdy naposledy (kromě iPhonu) jsme se s tak příjemným a snadným ovládáním setkali. A po delší době uvažování jsme ze šuplíku vytáhli dnes již trochu letitý handheld Palm T|X. Ten je posledním klasickým PDA, které Palm představil. A stejně jako Touch HD nabídne dotykový displej s úhlopříčkou 3,8 palce – rozlišení má naopak shodné s iPhonem – 320 x 480 pixelů. A právě T|X stejně jako řada palmů před ním představovala jakýsi etalon v uživatelské přívětivosti. Pravda, to smartphony Treo sice také, ale jejich malý displej již nikdy uživatele tolik nelákal k dotykům, jako velké displeje původních PDA. Vede nás to k trochu kacířské myšlence, že na operačním systému vlastně vůbec nezáleží, závisí především na tom, kolik prostoru dostane uživatel pro interakci s ním. A jak iPhone 3G, tak Touch HD nebo letitý Palm T|X mu jej dávají vrchovatě a tudíž se uživatel cítí dobře.

HTC ale oproti iPhonu nebo letitému palmu nabízí jednu zásadní výhodu – displej má rozlišení WVGA – tedy 480 x 800 pixelů. Jinak řečeno, to co iPhone nabídne na výšku displeje, má HTC na jeho šířce. Rozdíl v jemnosti zobrazení je opravdu hodně znát a to prosím displej iPhonu chválíme a stále chválit budeme. Navíc je Touch HD velmi svižný, což nebývá u Winows Mobile komunikátorů zvykem. Vděčí za to silnému 528 MHz procesoru Qualcomm a pořádné porci RAM paměti – ta má velikost 288 MB, ROM nabídne neméně zajímavých 512 MB.

Baterie – patálie s firmwarem

Při našem preview Touch HD jsme si na slabou výdrž telefonu nijak nestěžovali. Pak jsme do něj nahráli finální verzi firmwaru, která ještě zrychlila reakce na uživatelské pokyny a také bylo vše zdánlivě v pořádku. Jenže po nějaké době se nám telefon začal prakticky bez jakéhokoli důvodu vybíjet přes noc. Opět jsme zkusili přehrát firmware a opět bylo vše bez problémů. Za pár dní jsme se ale vrátili do stejného podivného stavu. Nepochybně tak jde o softwarovou chybu, která se ale nemusí projevit hned.

A pravděpodobně se nemusí projevit u všech přístrojů, protože námi recenzovaný model pocházel ještě z původní předsériové edice. Je tak možné, že se v praxi s tímto problémem uživatelé nesetkají a budou se těšit z vcelku klasické a rozumné výdrže tohoto stroje. I při intenzivním používání totiž jinak Touch HD bez problémů držel skoro dva dny, což není špatná hodnota. Velký podíl na tom má akumulátor s kapacitou 1 350 mAh.

Telefonování a zprávy – opět něco okoukali

Ani v oblasti telefonování a práce se zprávami nepřináší HTC Touch HD něco, co bychom již neznali z mnoha předchozích Windows Mobile přístrojů. Zajímavostí tak je jenom nový způsob přijímání hovorů, který autoři částečně okoukali u iPhonu. Touch HD totiž při příchozím hovoru na displeji nabídne posuvník, kterým lze hovor přijmout. Ovšem jeho posunutím na opačnou stranu také můžete hovor odmítnout, což iPhone takto neumí. Na jednu stranu se tento krok zdá být jen jakousi kopií, na stranu druhou je velmi praktický – u HTC Touch Diamond se nám totiž často stávalo, že jsme stihli hovor nedopatřením zvednout již při vytahování z kapsy – prostě se nám podařilo v kapse prsty trefit poměrně velké tlačítko, které k tomuto účelu sloužilo. U Touch HD se vám tak tohle nestane, ale dávat pozor si stejně musíte – na vině jsou tentokrát senzorové klávesy pod displejem, jimž také stačí jen letmý dotyk.

Soustředili jsme se také na komfort psaní zpráv na Touch HD. Obří displej totiž nabízí dostatek prostoru pro onscreen klávesnici. Ta je velmi podobná té u iPhonu, ostatně co bychom čekali, že? Výhodou je, že klávesnici si můžete zobrazit i v zobrazení naležato, v tu chvíli nabízí opravdu královský prostor. Jenže musíme konstatovat, že vzhledem k přítomnosti vrstvy digitizéru není stisk virtuálního tlačítka na displeji nikdy tak jistý, jako je tomu u čistě skleněného displeje iPhonu. Proto se nám v důsledku psaly zprávy lépe za pomocí stylu. Při tomto způsobu je totiž ťuknutí pera o displej dostatečným důkazem toho, že jste se strefili. Při psaní prsty by pravděpodobně pomohla vibrační odezva, kterou ale telefon nabízí jen při mačkání senzorových tlačítek pod displejem a při volbě některé ze záložek TouchFLO. Jinde telefon nevibruje a tato funkce nejde v menu zapnout, což je trochu škoda.

Organizace a data – bez gigabajtů

Jestli budou příznivci Apple iPhonu. Samsungu Omnia nebo třeba symbianové Nokie N96 novému HTC něco vyčítat, tak to bude absence velké vnitřní paměti. Již model Touch Diamond nepotěšil „pouhými“ 4 GB bez možnosti rozšíření, ale v době jeho uvedení jsme považovali paměť za dostatečnou. Jenže Touch HD nenabídne žádný takový prostoro a uživatel se musí spolehnout na paměťové karty. Pravda, možná je to v důsledku lepší způsob – karty dnes nejsou drahé a za chvíli bude dostupná i kapacita 32 GB. Jenže za cenu okolo 15 000 korun, za kterou se dnes Touch HD začíná prodávat, by člověk přeci jenom nějakou tu porci paměti v základu očekával.

V ostatním ohledu je ale Touch HD na špičce. Hovořit o přítomnosti klasických PIM aplikací nebo mobilní sady Microsoft Office prakticky nemá smysl – bereme ji jako samozřejmost. Stejně tak se v poslední době staly standardem Google Maps, zde podpořené vestavěným GPS modulem. Nicméně opět bychom za danou cenu mohli čekat, že telefon nabídne i nějaký plnohodnotný navigační software. Zatím tomu tak ale není a opět budete nuceni k dalším investicím.

Pro prohlížení internetu zde tradičně slouží Opera Mobile 9.5 a připojit se můžete přes wi-fi nebo jakoukoli z technologií GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA. Nechybí ani Bluetooth 2.0 s možností připojení stereo sluchátek. Mezi programy může zaujmout třeba program na skenování vizitek, který dle naší zkušenosti funguje překvapivě dobře a rychle. Dále nechybí možnost bezdrátového tisku na Bluetooth tiskárnách.

Touch HD nabídne jako jeden z mála Windows Mobile přístrojů i klasický přístup na kartu pomocí technologie USB Mass Storage. Tuto možnost připojení vám dá na vybranou ve chvíli, kdy telefon spojíte kabelem s počítačem a je v něm vložena paměťová karta. Pokud karta není přítomna, možnost z menu spojení zmizí a zůstane zde jen ActiveSync a sdílení intenetu.

Zábava – multimédia jsou jeho doménou

Obří displej Touch HD doslova vybízí k přehrávání videí. K tomu slouží přehrávač přímo vestavěný v prostředí TouchFLO, pokud by se vám nelíbil, můžete použít i klasický Windows Media Player. Přehrávač se opět inspiroval u iPhonu a díky pohybovému senzoru (který lze mimochodem kalibrovat) můžete snadno zvolit ideální orientaci přehrávání. Podobně i hudební přehrávač svou inspiraci americkým vzorem nezapře, není to ale rozhodně nijak na škodu. HTC také tradičně nabízí program pro přehrávání streamovaných médií. U Touch HD pak také nemůže chybět ani vestavěná YouTube aplikace.

Daleko zajímavější než samotný přehrávač je však fakt, že Touch HD je prvním modelem z dané řady tchajwanského výrobce, který nabídne klasický 3,5 mm jack konektor. Sluchátka již tedy nebudete muset připojovat přes tovární extUSB nebo přes redukci. Konektor se navíc nachází na vrchní straně telefonu, což je logické a rozumné umístění.

Velmi zajímavým prvkem Touch HD by mohl být také jeho pětimegapixelový fotoaparát. Ve finálním firmwaru se o něco málo zlepšila kvalita snímků a tak můžeme konstatovat, že Touch HD z tohoto hlediska patří mezi pětimegapixelovou konkurencí k lepšímu průměru. Ve vodách Windows Mobile strojů pak zcela jasně drží primát. Je velká škoda, že výrobce telefon nevybavil alespoň přisvětlovací diodou, pak by i výsledky za špatných světelných podmínek vypadaly o něco lépe. V preview jsme také hovořili o zajímavé možnosti fotografovat širokoúhlé snímky – v praxi se ale sníží rozlišení na 4 megapixely, jelikož telefon prostě jen ořízne obraz. Tím trochu tento způsob fotografování postrádá půvab, nicméně někdy tímto způsobem můžete vytvořit zajímavé snímky, které posléze nebudete muset ořezávat ručně. Fotografovat v tomto režimu ale standardně asi nemá smysl.

Shrnutí – výkonné monstrum