Téměř polovina Slováků má soukromý mobil

(ČIA, SITA) – Soukromý mobil vlastní 46,1 procenta Slováků, zatímco služební mobil má 3,5 procenta obyvatel a služební i soukromý současně jedno procento. Pevnou telefonní linku má v domácnosti zavedeno 75 procent obyvatel Slovenska. Vyplývá to z prosincového průzkumu agentury Taylor Nelson Sofres (TNS). Pětina z respondentů, kteří zatím mobil nevlastní, si jej plánuje obstarat v následujících šesti měsících. Naopak třetina z respondentů, kteří mobil nevlastní, si jej údajně koupit neplánuje.

Tři čtvrtiny dotázaných z těch, kteří nyní využívají měsíční uživatelský program u jednoho z mobilních operátorů, případně jeho kombinaci s předplacenou kartou, neplánují tento program zrušit a přejít pouze na systém předplacených karet. Kombinaci obou možností chce využívat šest procent respondentů. K případnému třetímu mobilnímu operátorovi – pokud nabídne lepší podmínky – by přešlo téměř 40 procent dotázaných. Dalších 7,5 procenta respondentů by k němu přešla v případě, když by jim obstaral stejné telefonní číslo. Více než 35 procent Slováků zatím neví, jestli by lepší nabídku třetího operátora využilo.

Největším mobilním operátorem na Slovensku je Globtel, který měl ke konci loňského roku 1,205 milionu aktivních zákazníků. Konkurenční EuroTel Bratislava jich evidoval 942,6 tisíce. Penetrace mobilních telefonů na Slovensku tak činí zhruba 40 procent. V září loňského roku poprvé počet mobilů překonal počet pevných linek.