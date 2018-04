Téměř neskutečné realitou: copy/paste na Apple iPhone je tady

To, že Apple svému prvnímu mobilnímu telefonu nedal do vínku užitečnou funkci kopírovat/vložit mu měli od počátku za zlé i jeho největší fandové. Jakmile však funkce nepřicházela ani s rostoucím číslem firmwaru (aktuálně 2.2.1), řady nespokojených majitelů se rozšiřovaly.

Minulý týden se však na Cydii objevila aplikace jménem Clippy Beta, která práci se schránkou umožňuje. Týden nato se objevila finální verze (tedy již bez přídomku beta). Před samotnou mini-recenzí dodejme, že aplikaci mohou vyzkoušet jen majitelé odemčených telefonů, tedy přístrojů po jailbreaku.

Clippy není první utilitou, která si vzala na mušku chybějící funkci copy&paste, již v půli září se na Cydii objevila aplikace CopierciN, která umožňovala kopírovat text mezi SMS, emaily a poznámkovém bloku. Počin s názvem Pastebud zase dovoloval kopírovat obsah webové stránky do textu emailu. Ostatně princip funkce je dobře patrný z následujícího videa.

Ač šlo v obou případech o zdařilé záležitosti, vždy byla funkce schránky nějakým způsobem očesána. Ne snad, že by Clippy byla zcela neomezená, v každém případě ale jde o nejméně omezenou textovou schránkou, s níž se mohou majitelé iPhone setkat (i když třeba text z webové stránky nezkopírujete).





Po instalaci Clippy se jednoduše dejte do psaní, následně označte text, který chcete zkopírovat - jednoduše dvojitým klepnutím a následným tažením a stiskněte tlačítko pro psaní číslic a znaků (?123). V tomto okamžiku se nad klávesnicí objeví nástavba s tlačítky copy/paste, stack a close. Další postup je zřejmý. Doplňme, že právě rozlišení posunutí textu a jeho označování bylo v Beta verzi dosti obtížné, ve verzi finální vše funguje výborně.





Text lze kopírovat nejen v téže aplikaci, ale i mezi nimi (text z poznámek vložit do emailu, webovou adresu do textové zprávy apod). Nově lze navíc často užíváná slova nebo celé fráze do schránky uložit a snadno je v budoucnu kdykoli vyvolat (pomocí tlačítka stack).





Co se týká omezení, lze říci, že kdekoli je k dispozici klávesnice (a tím i nástavba Clippy), tam můžete funkci copy/paste uplatnit. Vyjímkou je paradoxně jen neoficální nástroj k instalaci aplikací – Cydia. V oficiálním portálu App store však Clippy používat lze. V internetovém prohlížeči utilita funguje i v landscape režimu.

Další novinkou je snadné zkopírování celé textové zprávy (příchozí, i odeslané) dvojitým klepnutím na její text. Výjimku tvoří pouze zprávy od operátora nebo z internetového bankovnictví; ty takto uložit do schránky nelze.





Finální verzi Clippy toho k dokonalosti mnoho nechybí a citelně zvyšuje použitelnost telefonu k práci s textem. V každém případě jde o jasný signal, že neschopnost samotného výrobce takto užitečnou funkci integrovat přímo do systému nemusí znamenat, že se to nepodaří nezávislým vývojářům.

Schválně, jestli pak by se nástroj Ryana Petricha probojoval až do samotného App store, nebo by byl z nabídky vyřazen s odkazem na použití nepovolených nástrojů či nadbytečnou funkci? Tyto a podobné otázky nás naštestí díky Cydii nemusí trápit. Funkce copy/paste pro iPhone je tady, tak ji vyzkoušejte. Aplikace ale korektně funguje jen na FW 2.2.