Téměř dokonalý manažer - recenze Sony Ericssonu G900

Na počátku letošního února byla ve španělské Barceloně prezentována zcela nová modelová řada s označením G. Samotný výrobce uvedl, že modely z této série budou disponovat dokonalými organizačními funkcemi a výbavou pro pokročilé uživatele.

Sony Ericsson G900 a systémově velmi podobný komunikátor P1i

Stručná charakteristika:

Elegantní a nenápadný chytrý telefon klasické konstrukce, který v sobě ukrývá nejmodernější funkce současnosti.

Mezi prvními dvěma zástupci byly na jihu Evropy představeny modely G700 a dnes recenzovaný G900. Jediným velkým rozdílem mezi těmito přístroji je prakticky pouze jiné rozlišení fotoaparátu a funkce s ním spojené. Zatímco G700 používá rozlišení 3,2 Mpix, s G900 můžete pořídit fotografie o rozlišení až 5 Mpix. Druhý jmenovaný má také ve výbavě technologii wi-fi.

Technická specifikace Sony Ericssonu G900 zaujme na první pohled. Každý může hned poznat, že telefon nabídne prakticky všechny funkce, které by pokročilý uživatel mohl v současnosti po mobilu požadovat. Svou výbavou až nápadně připomíná model P1i. Ostatně - je postaven i na stejné platformě, tedy operačním systému Symbian UIQ.

Jak hodně se výrobce snažil a v čem by se měl u příštích modelů řady G polepšit, jsme se přesvědčili sami. Podrobný test právě začíná.

Vzhled a konstrukce - tichá voda břehy mele

Na první pohled vás G900 svým designem příliš nezaujme. Telefon oblečený do černého kabátku se stříbrnými rámy na bocích nelze rozeznat ani od low-endových modelů Sony Ericssonu. S rozměry 106 x 49 x 13 milimetrů a hmotností 99 gramů se jedná o drobný přístroj, který vás v kapse rozhodně tížit nebude.

Konzervativní vzhled byl dozajista použit záměrně. Telefon pro svou slušnou funkční výbavu udělá radost zejména manažerům, tedy těm, od kterých se mobil hýřící všelijakými barvami zrovna neočekává. Telefon působí zkrátka důstojně. Pokud si ho vezmete do ruky, poznáte, že jeho konstrukce je kvalitní. Nikde nic neskřípe, kryty drží na svém místě a celkově působí propracovaně.

Pokud se podíváme na přední stranu telefonu, jednoznačně jí dominuje velký displej. Ten má bohužel jednu nevýhodu. Zachytává se na něm prakticky neustále prach a všelijaké nečistoty. Aby tak zůstal vždy čitelný, budete se muset smířit s častým leštěním. Vedle numerické klávesnice a několika systémových tlačítek nalezneme v horní části ještě čočku sekundárního fotoaparátu, což nám evokuje podporu sítí třetí generace. Kousek vedle tohoto fotoaparátu také "vykukuje" stylus, který lze použít pro ovládání dotykového displeje.

Na pravém boku můžeme spatřit tlačítko pro spuštění fotoaparátu, klávesu pro zamykání tlačítek a také klávesy pro ovládání hlasitosti. Na vrchním boku je vypínací klávesa. Konektor Fast port pro připojení napájecího i datového kabelu pak najdeme na levém boku přístroje. Zde je i LED dioda, která zeleným blikáním informuje o nových událostech (například o zmeškaných hovorech či nově přijatých textových zprávách). Červeně pak upozorňuje na vybitou baterii.

Telefon nabízí i slot pro paměťové karty typu Memory Stick Micro, ke kterému se dostanete po odejmutí zadního krytu. Na zadní straně se již standardně nachází čočka primárního fotoaparátu a vedle ní i k naší spokojenosti blesk (nebo spíše jen přisvětlovací dioda). V dolní části je pak externí reproduktor.

Ovládání a klávesnice - budou vám stačit prsty

Sony Ericsson G900 nabízí poměrně netradiční kombinaci dotykového displeje s klasickou numerickou klávesnicí. Velmi potěšující je, že ke většině úkonů není třeba brát do ruky již zmíněný stylus. Telefon lze vcelku pohodlně ovládat i za pomoci prstů. Pokud byste však na displeji potřebovali kliknout na menší ikonku, lze ho samozřejmě kdykoliv vysunout. Jediné, co bychom vytkli, je jeho malá délka. Sedm centimetrů je zejména pro uživatele s mohutnějšími prsty docela problém.

Jak již bylo řečeno, telefon nabízí klasickou numerickou klávesnici, nad níž je umístěno i čtyřsměrné kruhové tlačítko s potvrzovacím středem. Vedle kláves typických pro modely Sony Ericssonu (tlačítko C pro umazávání textu, obálka pro vstup do zpráv a klávesy pro návrat o jednu úroveň zpět) je zde i tlačítko pro vstup do poznámek.

Musíme ocenit, že výrobce tentokrát implementoval i tři kontextové klávesy. I když - slovo klávesa asi není to správné označení. Jedná se vlastně o imaginární "tlačítka", která lze stisknout již na dotykovém displeji.

Na klávesnici Sony Ericssonu G900 se píše vcelku dobře. Tlačítka nevydávají žádné nepříjemné zvuky a tisknou se naprosto bez problémů. Opět by zde ale mohl nastat problém u uživatelů s většími prsty. Tlačítka jsou doslova "nahečmána" na velice malé ploše a jejich vzájemný rozestup je nepatrný. Podsvícení kláves je jinak zářivě bílé a rovnoměrně vyvážené.

Ovládání přístroje je na vysoké úrovni. Vždy si můžete vybrat, co se vám v danou chvíli zamlouvá nejvíce. Můžete používat buď klasická tlačítka, případně si pomoci prsty nebo zvolit stylus. Až na několik zmíněných výtek směrem k malým rozměrům telefonu je tedy nutno výrobce pochválit.

Displej a uživatelské prostředí - o krok vpřed

Ačkoliv se Sony Ericsson G900 s modelem P1i v lecčem shoduje, právě v oblasti displeje a uživatelského prostředí bylo leccos vylepšeno. Předně jmenujme displej, který sice nabízí rozlišení 240 x 320 pixelů (úhlopříčka 2,4 palce) s možností zobrazit shodných 262 tisíc barevných odstínů, ale jeho čitelnost na slunci je oproti zmiňovanému předchůdci o něco lepší. Barvy jsou jasné a v nastavení si lze případně upravit i intenzitu podsvícení.

Co se týče uživatelského prostředí a systému, je taktéž shodné s P1i. To s sebou nese spoustu nevýhod v podobě absence datových technologií, ke kterým se dostaneme později. Výrobce ale zapracoval na několika praktických záležitostech. Většinu nabídek totiž zvětšil tak, aby je šlo ovládat i pouhými prsty. Nejde to sice vždycky, ale po stylusu je třeba sáhnout až v krajní situaci. Pomocí funkce lupa si můžete některé informace i podle libosti zvětšit.

I pohotovostní displej je o něco propracovanější. Můžete na něm mít pouze tapetu a nebo si zvolit takzvaný aktivní pohotovostní režim. V tom případě se v dolní části zobrazí několik ikon, kterými lze pomocí šipek projíždět. Jakmile na nějakou "najedete", vysune se nad ni panel s danými funkcemi. K dispozici jsou čtyři základní panely (například zprávy nebo kalendář), vybrat si můžete ale ještě několik přídavných - třeba hudební přehrávač nebo světový čas.

V levé horní části můžete kliknout i na jakousi šipku, a rychle tak přejít například k vytvoření nové textové nebo multimediální zprávy či nastavení konektivity. Vše je po grafické stránce velmi pěkně zpracováno a naanimováno. To platí i pro hlavní menu, které je tvořeno z matice devíti ikon. K dispozici je samozřejmě multitasking. Jakmile se pomocí ikonky v pravém horním rohu displeje dostanete do menu otevřených aplikací, zobrazí se nabídka právě spuštěných programů. Bohužel zde nejsou žádné doplňkové informace o tom, kolik paměti v daném momentě využívají. Mezi aplikacemi jde poměrně jednoduše přepínat, ale vzhledem k malým ikonkám budete pravděpodobně potřebovat stylus.







Jestliže bychom měli zhodnotit odezvu a rychlost celého systému, je na tom G900 v porovnání s P1i opět o něco lépe. Jakmile stisknete tlačítko, telefon zareaguje. Problémem jsou zde ovšem všelijaké malé animace, které svižnou práci s přístrojem tak trochu komplikují. Občas se nám také stalo, že displej na naše dotyky vůbec nezareagoval. To však může být chyba prvních verzí firmwaru a časem se vše zlepší.

Na závěr této kapitoly ještě uvedeme některé systémové informace. Procesor smartphonu je taktovaný na 208 MHz a telefon nabízí RAM paměť o velikosti 128 MB. Po spuštění telefonu systém využívá zhruba polovinu této paměti. Interní paměť přístroje je 160 MB a jak již bylo řečeno, lze ji rozšířit pouze pomocí paměťových karet typu Memory Stick Micro.

Baterie - rychle se unaví

Sony Ericsson G900 disponuje akumulátorem typu Li-Ion s kapacitou 950 mAh. Zde velmi záleží na tom, jakým způsobem telefon využíváte. Je jasné, že při několikahodinovém poslechu hudby a častém telefonování se přístroj rychle vybije. Při našem testování jsme museli mobil napojit na nabíječku prakticky každý den.

Nároky telefonu na energii lze ale snížit například změnou intenzity podsvícení displeje. Pokud vypnete i bluetooth a wi-fi, G900 se může dožít i tří dnů, což už stačí. Výkony akumulátoru jsou tak spíše průměrné.

Telefonování a zprávy - co víc si přát

K adresáři telefonu nemáme prakticky žádné připomínky. Uložit lze samozřejmě stovky vícepoložkových kontaktů. Připojit lze nespočet doplňkových informací - od data narození až po firmu, ve které daný člověk pracuje. Ke každému kontaktu lze zvolit i konkrétní vyzváněcí melodii a obrázek.

Sony Ericsson G900 je triální, dokáže tedy pracovat v sítích GSM 900, 1 800 a 1 900 MHz. Kromě toho podporuje i 3G sítě, a jak nám již naznačila čočka fotoaparátu na přední straně fotoaparátu, uskutečňovat lze i videohovory. Kvalita hovorů je plně dostačující, nezaznamenali jsme žádné rušivé elementy.

Přístroj pochopitelně podporuje jak textové, tak i multimediální zprávy. K dispozici je naštěstí i e-mailový klient. Esemesky lze psát buď klasickým způsobem na numerické klávesnici, nebo rozpoznáváním písma. Zde je lepší použít stylus. Jednoduše na displej napíšete tiskací písmeno a telefon ho následně vepíše do editoru. Nyní budeme opět chválit. G900 rozpoznal většinu textu, který jsme chtěli napsat. Dokonce dokáže rozlišit i malá a velká písmena. Znaky editor neodpočítává, vidíte pouze počet již napsaných písmen, a také kolikátou jste již započali zprávu.

Využít lze i dvou prediktivních možností. Jedna vám bude našeptávat písmena, která byste potencionálně mohli chtít napsat, a druhá rovnou celá slova. Můžete je samozřejmě kdykoliv vypnout, nebo mít zapnutou pouze jednu z nich. Telefon také nabízí automatickou kapitalizaci, tedy že bude psát na začátku každé věty velké písmeno.

Data a organizace - na EDGE se zapomnělo

Synchronizace telefonu s jinými přístroji je vyřešena znamenitě. G900 stejně jako P1i podporuje synchronizaci přes ActiveSync, snadno tak lze komunikovat například s programem Microsoft Outlook. S počítačem můžeme telefon propojit datovým kabelem, který je dodáván v základním balení, nebo také prostřednictvím bezdrátové technologie bluetooth. Infračervený port chybí, ale vzhledem k široké škále ostatních technologií to zase tolik nevadí.

Sony Ericsson G900 podporuje i wi-fi, za což výrobci upřímně děkujeme. Jedna z největších nevýhod modelu P1i je i nevýhoda dnes recenzovaného přístroje. Chybí totiž podpora datových technologií jako je EDGE nebo HSDPA. Přítomno je pouze klasické GPRS a vysokorychlostní datové přenosy spojené s podporou sítí třetí generace, tedy WCDMA.

V menu telefonu najdeme internetový prohlížeč Opera, se kterým jsme spokojeni nebyli. Můžete si sice zvolit, aby se internetové stránky přizpůsobovaly velikosti displeje či otočit náhled o devadesát stupňů, ale to jsou jen malá pozitiva, která nevyrovnají občasnou laxnost prohlížeče. Stránky se načítají velmi pomalu a vypadá to, jako by systém nestíhal zpracovat velké množství informací najednou.

Po krátké sprše výtek nyní budeme opět chválit. Dostáváme se totiž k organizačním funkcím, tedy již tradičně velké doméně Sony Ericssonu. Ostatně, sám výrobce anotoval modely nové řady G jako dokonalé správce času. Integrovaný kalendář prakticky nic nepostrádá. Nabízí denní, týdenní a samozřejmě měsíční náhledy. Můžete si do něj zaznamenat jak datum důležité schůzky, tak i obyčejnou upomínku či například výročí. Vedle kalendáře je ale k dispozici i klasický úkolovník.

Velmi dobře je zpracovaný také budík. Lze si nastavit až tři na sobě nezávislé opakované alarmy a k nim zapsat i krátkou poznámku (výrobce přednastavil nepříjemně znějící příkaz "Vstávat!"). Sony Ericsson kladl při vývoji G900 až příliš velký důraz na funkci poznámek. Svědčí o tom i samostatné tlačítko, po jehož stisknutí můžete vytvořit novou poznámku na pozadí, které připomíná klasické kancelářské žluté samolepící štítky. Co je příjemné - můžete vypnout textový režim a na štítky začít i kreslit.

A co dalšího ještě nalezneme v menu Organizér? Jsou to především jednoduché stopky a odpočítávání času, konvertor s širokým spektrem nejrůznějších veličin, dále pak kalkulačka, prohlížeč souborů ve formátu PDF či aplikaci QuickOffice pro otevírání dokumentů, a to i s možností jejich editace. K dispozici je i užitečná funkce svítilna, která z blesku na zadní straně telefonu udělá lampičku. To zajisté přijde vhod například při nočním hledání klíčové dírky u dveří.

V nabídce organizačních funkcí je stejně jako u komunikátoru P1i skener vizitek. Můžete pak vyfotografovat klasickou papírovou vizitku, systém ji následně zanalyzuje a přidá do telefonního seznamu jako nový kontakt.

Další aplikace si můžete doinstalovat jak pro platformu Java, tak i Symbian UIQ. Musíte se ale smířit s tím, že pro tuto verzi operačního systému je na trhu poněkud menší portfolio programů než například pro telefony série S60.

Zábava - i manažer se rád baví

Přestože je Sony Ericsson G900 určen spíše k práci a dokonalé organizaci času, dokáže vám obstarat i poměrně slušnou porci zábavy. Co se týče her, v telefonu je předinstalované pouze Sudoku, ale jak již bylo řečeno, další lze stáhnout díky platformě Java a Symbianu UIQ. Přítomna je i speciální technologie pro trojrozměrné hry.

V menu zábava je pro modely Sony Ericssonu již typická nabídka aplikací. Jmenujme například MusicDJ pro skládání vlastních písniček či diktafon. Ten je zpracovaný velmi přehledně - jakmile totiž začnete nahrávat, na displeji se okamžitě začne zobrazovat, kolik bude soubor zabírat paměti.







K dispozici je i FM rádio, které lze spustit až po připojení sluchátek, která jsou součástí základního balení a slouží také jako anténa. Prostředí rozhlasového přijímače je po grafické stránce zpracováno poměrně pěkně. Implementována je technologie RDS. Na displeji se tak bude zobrazovat jméno aktuálně hraného songu či například dopravní zpravodajství. Pokud bude v rádiu vyhrávat pěkná písnička a vy si nebudete jistí jejím názvem, poslouží aplikace TrackID, která ji po připojení k internetu rozpozná a dohledá podrobné informace.

Na čem tvůrci opravdu zapracovali, je prohlížení multimédií. Jak obrázky, tak i hudbu a video lze otevřít po vstupu do nabídky Média v hlavním menu. Od této chvíle jako bychom pracovali s úplně jiným telefonem. Vše je animované, efektní, líbivé. V hlavní nabídce multimédií, která se může zobrazovat i na šířku a lze ji pohodlně ovládat prstem, nejdříve popíšeme nabídku Foto, tedy prohlížení obrázků i pořízených fotografií.

Obrázky lze velmi snadno vyhledávat. Ke každému je totiž možno přiřadit jakýsi tag. Díky němu bude řazení fotografií do alb z dovolené jedna radost. Fotografie jdou i jednoduše upravovat - můžeme je otočit či přidat efekt. Nechybí ani funkce X-Pict Story, která odprezentuje všechny obrázky až v šesti režimech (například romanticky, šťastně či smutně) i s hudbou.

I hudební přehrávač nám udělal radost. Nejenže dokáže přehrát prakticky všechny důležité formáty (vedle MP3 a AAC+ například také WMA, MIDI, WAV, XMF, DLS či Real Audio), ale jeho ovládání je velmi přehledné. Po nahrání skladeb do telefonu si systém automaticky přerovná všechny songy podle ID3 tagů. Vyhledávat tak můžete podle jména interpreta, alba, konkrétních písniček nebo si lze vytvořit i vlastní playlist. V nastavení je i možnost přehrávat songy náhodně nebo opakovaně.

V nabídce je ekvalizér s jedenácti rozmanitými režimy (zajímavý je například Mega Bass pro zesílení basů). Trochu nás zamrzelo, že si nelze nastavit vlastní režim. Chcete-li hudbu poslouchat s bezdrátovými sluchátky, je pro vás připraven i Stereo Bluetooth profil A2DP. Sluchátka dodávaná spolu s telefonem nás překvapila svou kvalitou. Nezaznamenali jsme žádný šum a společně s režimem pro zdůraznění basů bylo jejich vyhrávání srovnatelné s běžnými kapesními hudebními přehrávači.

Přehrávač videa se také povedl. Pro jeho podporu důležitých videoformátů si dovedeme představit i sledování filmů. Bude ale samozřejmě zapotřebí dokoupit paměťovou kartu s větší kapacitou. I když je Sony Ericsson G900 telefonem pro práci, multimédia jsou zvládnuta na jedničku.

Fotoaparát - zaostřete dotykem

Integrovaný digitální fotoaparát je jednou z hlavních domén tohoto přístroje a měl by být také lákadlem pro uživatele. Jeho rozlišení je pět megapixelů a dokáže tedy pořizovat obrázky o velikosti 2 560 x 1 920 obrazových bodů. Z doplňkových funkcí, které jsou v nabídce, jmenujme především blesk (jedná se spíše o přisvětlovací diodu - prostor před objektivem příliš neosvítí), možnost zvolit si scénu (soumrak, na výšku, na šířku, sporty či dokument), samospoušť, vyvážení bílé a konečně zlatý hřeb - několik způsobů zaostřování.

Nejenže je přítomný autofokus, tedy automatické zaostřování, ale také makrorežim a úplná novinka - touchfokus, tedy zaostřování dotykem. Při fotografování pak jednoduše na displeji kliknete na bod, na který chcete zaostřit a domáčknete spoušť. Výsledné fotografie jsou dostatečně ostré, horší je to v některých případech s podáním barev.





Lze natáčet i krátké videosekvence, a to v rozlišení QVGA (320 x 240 pixelů), přičemž objektiv stihne pořídit třicet snímků za sekundu. Kvalita videosnímků je poměrně slušná. Je nutno podotknout, že se jedná o mobilní telefon, nikoliv o kameru.