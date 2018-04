Téma týdne: Odblokování mobilů je stále žhavou otázkou

Přestože by se již dnes mohlo zdát, že má každý operátora, kterého chce, a má i mobil, který v jeho síti funguje, je blokování a zejména odblokování mobilů stále žhavým tématem. Mobilní operátoři Eurotel a RadoMobil blokují většinu prodávaných mobilů – dotovaných i v předplacených sadách. I když u těchto operátorů můžete obvykle nakoupit mobil nejdráže na českém trhu, je o ně stále zájem. Mají totiž prodejny téměř všude a zajišťují spolehlivý servis (byť ne vždy rychlý tak, jak by si zákazníci představovali).

Jediným operátorem, který mobily neblokuje, je Český Mobil - a to i přes to, že si u něj levně nakupují telefony i zákazníci ostatních operátorů. Zřejmě vychází z předpokladu, že loajalita jeho zákazníků je dost vysoká a ti, co ho jako operátora používat nechtějí, si stejně mobil odblokují.

Zajímavě se k blokacím mobilů staví i jejich výrobci. Sice se jim nelíbí, že jejich výrobek je funkčně omezený (nemůžete ho používat v libovolné síti), ale kvůli svým největším zákazníkům (mobilním operátorům) jej rádi zablokují pro použití jen v jedné nebo skupině sítí. Odblokované mobily pak považují za neodborně servisně ošetřené, čímž ale poškozují svou síť autorizovaných servisů. Do nich totiž nikdo s odblokovaným mobilem v záruční době raději nechodí, protože ví, že ho odmítnou, nebo mu mobil znovu zablokují. Servisy tak přicházejí o peníze z drobných úkonů, které by si u nich jinak tito zákazníci nechali udělat.

Nejvíce ze všech ale blokace poškozují zákazníky. Ti si totiž kupují mobily, které nemohou používat dle libosti; dokud si je neodblokují, jsou omezení na jejich použití jenom v jedné síti. Pokud chtějí přejít k jinému operátorovi, musejí si nechat mobil odblokovat, čímž ale přijdou o záruku. Navíc si v případě neodborného odblokování mohou přivodit další problémy.

