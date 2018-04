Telson TDT 2000 (Smlouva s ďáblem)

Nákup

Tak už je to tady. Firma Telson dorazila na náš trh s prvním digitálním bezdrátem. Modrá krabice obsahuje tyto komponenty. Základnu, sluchátko, telefonní i napájecí kabel, manuál, ohlašovací list, akumulátory a klip. Záruka je roční a přístroj je pochopitelně homologován.

Základna

Její rozměry jsou 119x168x67 mm. Je celá černá a uprostřed je hlubší prohlubeň, kam odkládáme sluchátko. Odložit ho můžeme pouze tlačítky vzhůru. Na pravé straně najdeme dvě kontrolky. Horní (zelená), indikuje bezdrátové spojení se sluchátkem (bliká při příchozím hovoru) a spodní (červená) ukazuje, že probíhá nabíjení sluchátka. Pokud bliká, znamená to, že je již nabito. Tlačítko pro paging vyzvání na sluchátkách po dobu třiceti sekund. Pak se automaticky ukončí. V zadní části nalezneme konektory na telefonní kabely. Jsou klíčovány, takže záměna není možná.

Sluchátko

Má zvláštní, ale příjemný tvar a dobře se drží v ruce. Jeho rozměry jsou 46x160x24 mm. V horní části je velký a dobře čitelný displej, který má dva řádky. První se symboly, druhý pro čísla. Má šestnáct pozic a celková délka zadávaného čísla je dvacet. Když displej odroluje, objeví se na displeji šipka. Pod displejem vidíme klávesy, mezi kterými dominuje velká modrá. Ve spodní části nalezneme nabíjecí kontakty a v zadní části je prostor pro akumulátory a můžeme připevnit i klip.

Telefonování

-Pokud svítí trvale, signalizuje spojení sluchátka se základnou. Když se rozbliká, jsme mimo dosah-Bliká při příchozím hovoru, svítí v jeho průběhu a při vytáčení-Vnitřní volání-Režim programování-Nastavena přímá volba-Vypnutí mikrofonu (mute)-Stav nabití akumulátorů. Tři pozice. Pokud bliká, je nutno nabíjet-Objeví se pouze tehdy, pokud přístroj detekuje tarifikační impulzy. Tuto službu si musíme objednat u poskytovatele-Slouží pro pohyb v menu, telefonním seznamu a v průběhu hovoru reguluje hlasitost ve sluchátku (tři stupně)-Maže posledně zadaný znak, nebo celé číslo, pokud podržíme déle. V průběhu hovoru má funkci vypnutí a zapnutí mikrofonu (mute)-Umožňuje provádět vnitřní volání. Dostupné pouze tehdy, pokud máme více sluchátek-Celému sluchátku vévodí toto tlačítko, které přijímá a ukončuje hovor. Je kruhově obklopeno předchozími klávesami-klávesy-Pamatuje si až čtyři posledně volaná čísla. Sem se neukládají čísla, která vybereme z telefonního seznamu (10 pozic). Při zadávání čísla vkládá pauzu, která je na displeji zobrazena jako písmeno "P"-Programovací klávesa nebo zpětný dotaz, jestliže jsme připojeni na pobočkovou ústřednu-Tato klávesa je trochu zapuštěna do těla přístroje a slouží pro vypnutí. Při kratším stisku zablokuje klávesy a to je signalizováno na displeji znakem "P"Šipka s tečkou-Vstup do telefonního seznamu který má deset pozic. Na danou pozice můžeme dojít pomocí šipek nebo stiskem číslice, pod kterou se číslo nachází. Pokud stiskneme klávesu, pod kterou není žádné číslo uloženo, sluchátko pípne a vrátí se do základního postavení

Příchozí hovor přijmeme buď sejmutím ze základny, nebo stiskem velkého modrého tlačítka. Hovor lze přijmout také libovolným tlačítkem, vyjma vypínače (červené).

Odchozí hovor uskutečníme dvěma způsoby. Stiskneme modré tlačítko a zadáme číslo, které se hned vytáčí. Druhá možnost umožní nejdříve číslo zadat, případně opravit a pak vytočit najednou. Můžeme použít i telefonní seznam, či klávesu redial. Při vytáčení číslice zablikají podle toho, která je právě vytáčena. Velice pěkný efektík. V průběhu hovoru se na displeji zobrazuje čas, případně poplatky, pokud máme aktivované tarifikační impulzy.

Programování

Tento režim aktivujeme vyhrazenou klávesou. Na displeji s objeví slovní vyjádření, takže manuál ve většině případů není potřeba. Tento způsob je mnohem lepší, oproti těm, které používají jen číselné kódy. Do zobrazené nabídky vstupujeme klávesou # a celou operaci potvrdíme opětovným stiskem programovací klávesy. Ozývá se potvrzovací nebo chybové pípnutí. Co všechno můžeme nastavit? Na displeji může být zobrazeno číslo sluchátka, nebo základny. Dále můžeme určit, jestli tlačítka při stisku pípnou. Sluchátko může vyzvánět jednou ze šesti melodií ve čtyřech hlasitostech. Dále můžeme nastavit příjem hovoru zvednutím ze základny. Pokud nastavíme číslo přímé volby, lze sluchátko uzamknout a pak stiskem libovolného tlačítka dané číslo vytočíme. Po dobu uzamknutí zadané číslo svítí na displeji a celá akce je signalizována ikonou zámku. Tato funkce je dobře propracovaná.

Dále je možno naprogramovat až deset čísel do telefonního seznamu a nebo je vymazat. Většina funkcí je chráněna kódem PIN, který je možno změnit a to se doporučuje. Sluchátko může být přihlášeno až ke čtyřem základnám. Lze nastavit buď konkrétní základnu, nebo tu, se kterou se podaří spojení navázat nejdříve.

Nyní se zaměřím na základnu. I ta má svůj PIN a je dobré ho také změnit. Co můžeme nastavit? Připojená sluchátka lze odhlásit. Hlasitosti a melodie nastavujeme stejně jako na sluchátku (šest melodií a čtyři hlasitosti). Lze nastavit délku pauzy pro vytáčená čísla (1,3,5 sekund), případně sekvence PSIC/EIC (Primary Station Identification Code/Exchange Identification Code) při sériovém zapojení. Samozřejmostí je i tónová a pulzní volba.

Lze nadefinovat až tři čísla tísňového volání. Ta pak můžeme volat i tehdy, jsou-li zakázány všechny odchozí hovory. Zablokovat můžeme u každého sluchátka až tři čísla. Následuje nastavení poplatků. Je ovšem nezbytné, abychom si u poskytovatele telefonních služeb aktivovali zasílání tarifikačních impulzů. V rámci nastavení musíme zadat cenu impulzu. Dále můžeme zobrazit cenu za poslední hovor, případně za všechny hovory, nebo částku vynulovat. Nenašel jsem funkci konto kapesného.

Baterie

Sluchátko obsahuje dva akumulátory AA NiMH (2.4V, 1200 mAh). V pohotovostním režimu vydrží až padesát hodin a hovořit můžeme až šest hodin. To jsou ucházející hodnoty. Stav akumulátorů je signalizován na displeji symbolem baterie. Pokud jsme už na dně, baterie bliká a ozývá se i varovný tón.

Manuál

Jak už bývá zvykem, je přehledný a pro běžné užívání vystačí. Jak už jsem se zmínil výše, při programování nebude potřeba, protože to je intuitivní. V závěru najdeme sekci, která nás informuje o tom, jak odstranit běžné závady. Také se můžeme dočíst, jaké hodnoty jsou nastaveny od výrobce. Nechybí ani tabulka parametrů. Je zde zmíněno, jak připojovat další sluchátka, ale už se manuál nezmiňuje, jak je to u jiného výrobce. Možné to je, protože specifikace GAP je podporována, ale podrobnější popis chybí.

Dosah

Přístroje Telson v kategorii CT1, byly mistři v dosahu. Nyní to už je jinak. V normě DECT není místo na hrdinství a všechny přístroje mají přibližně stejné vlastnosti. Ve volném terénu do 300 metrů, v zastavěné oblasti do 50 metrů. Pokud jsme už na hranici dosahu, kvalita hovoru klesne, případně se přeruší. Je-li základna bez proudu, případně se nacházíme mimo dosah základny, symbol anténky na displeji se rozbliká. Jak už u DECTů bývá zvykem, dosah lze prodloužit přikoupením dalších základen. Sluchátek může být šest a jedno může být přihlášeno až ke čtyřem základnám. Pokud máme více sluchátek, můžeme vést interní hovor. To je dobře propracované a na displeji je vidět, které sluchátko s kým hovoří.

Tabulka parametrů

Standard DECT/GAP Kmitočtové pásmo 1880-1900 MHz Počet kanálů 120 duplexních kanálů Typ modulace GFSK Dosah volný terén do 300 m Dosah v budovách do 50 m Vysílací výkon max. 250 mW Napájení-základna 9V DC, 350 mA/9 V AC, 260 mA Napájení-sluchátko 2 akumulátory AA NiMH (2,4 V 1200 mAh) Rozsah teplot, základna +10 až +40 Rozsah teplot sluchátko 0 až +40 Vlhkost vzduchu 20% až 70% Rozměry základny 119x168x67 mm Rozměry sluchátka 46x160x24 mm Hmotnost základna 225 g Hmotnost sluchátka 160 g Pohotovostní doba až 50 hodin Provozní doba až 6 hodin

Závěr

Přístroj se mi líbí. Ač sluchátko vypadá trochu jako briketa, nic to nemění na tom, že se jedná o kvalitní přístroj. Jeho cena je 4490 Kč s DPH (srpen 2000) a to se mi zamlouvá. Jak uvádí reklamní leták, hodí se do kanceláří, nemocnic, domácností, dílen,... (a další alegorické vozy). Ač je Telson TDT 2000 novinka na trhu, můžeme se na podzim těšit na nový model TDT 3000. Nejprve se zdálo, že Telson do kategorie DECT nijak nespěchá, a drží se svých osvědčených cé té jedniček, ale teď to rozjíždí tempem přímo ďábelským. Možná by nebylo od věci, kdybychom se upsali peklu. Já už jsem to udělal (Telson TCP-980) a nelituji.

Přístroj zapůjčila firma Atex . Děkujeme