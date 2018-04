Telson TCP-999 (král dosahu)

Nákup

Přístroj standardu CT1 je zabalen ve žlutavé krabici. Je zde základna, sluchátko, nabíječka, telefonní kabel, manuál a homologace. Na recenzi tohoto typu jsem se těšil, protože jsem vlastníkem předchozího modelu TCP-980 a zajímalo mě, jak firma pokročila ve vývoji. Takže tato recenze bude tak trochu srovnávací.

Základna

Má rozměry 150x121x83 mm. Na rozdíl od předchozího modelu na podložce stojí a co víc, dá se i zavěsit na stěnu. Najdeme zde tlačítko pro paging a tři kontrolky pro indikaci napájení (žlutá), hovoru (zelená) a dobíjení sluchátka (červená). V zadní části se připojuje napájecí a telefonní kabel. Oba mají jiné zakončení, takže se nespleteme a kabely neprohodíme. To je pěkné. Navíc jsou zde úchytky pro kabely. Anténa z přístroje vystupuje v délce 35 mm.

Sluchátko

Má rozměry 51x148x24 mm a na rozdíl od svého staršího brášky je hranaté. U předchozího modelu je sluchátko trochu větší, ale má banánový tvar a příjemně sedne ke tváři. Zde je navíc klip, který lze sundat. Musí se ale pořádně zabrat. Část klipu blokuje přístup k baterii. Slabá žena bateriový kryt těžko odstraní. Na spodní straně se nacházejí nabíjecí kontakty, které výrobce doporučuje čas od časy vyčistit. U předchozího modelu se sluchátko do základny dalo vkládat oboustranně. Zde už pouze tlačítky ven. Anténa má délku 25 mm a pokud se jí nešetrně dotkneme, cvakne to uvnitř přístroje. Tady bych doporučoval opatrnost. Jinak se ale sluchátko jeví jako masivní celek.

Displej

SYMBOLY

Je dvouřádkový. Horní řádek je určen pro osm symbolů, druhý pro číslice. Vejde se jich dvanáct a při delším čísle rolují.

ČÍSLO PŘENOSNÉ ČÁSTI: Pokud je sluchátko v základně, číslo svítí trvale, mimo základnu bliká.

INTERCOM: Svítí, pokud probíhá volání, bliká tehdy, když intercom vyzvání.

TELEFON: Svítí pokud probíhá hovor, bliká při vyzvánění

BATERIE: Symbol přeškrtnuté baterie se rozbliká v okamžiku, kdy je nezbytné sluchátko dobít v základně.

ŠIPKA: Indikuje práci v paměťovém režimu

HODINY: Pokud jsme mimo dosah základny, nebo základna není napájena, rozbliká se tento symbol a zazní varovný tón. U předchozího modelu byly hodiny přesýpací

ZÁMEK: Přístroj je uzamčen.

MUTE: Vypnutý mikrofon

TLAČÍTKA

SLUCHÁTKO (zelené) : používá se pro zahájení nebo ukončení hovoru

INTERCOM: Zahájení nebo ukončení vnitřního volání

MUTE: Vypnutí/zapnutí mikrofonu0 - 9, #

* dočasné přepnutí do tónové volby. Na displeji se zobrazí znak "b". Tuto funkci má i model TCP-980, ale ani zde není v manuálu popsána. ŠIPKY: Přepínání hlasitosti ve sluchátku (nízká, vysoká). Nastavení je platné pouze pro aktuální hovor. REDIAL/PAUSE: Opakování naposledy volaného čísla nebo vložení pauzy do čísla (znak "P"). Vhodné pro volání dálkových čísel, nebo při volání z pobočkové ústředny

R/F: Při napojení na pobočkovou ústřednu aktivuje zpětný dotaz, jinak se používá na programování přístroje.

PAMĚŤ: Vyvolání nebo uložení čísla v paměti. Pamětí je celkem deset a jejich nastavování a používání je jednoduché. Jen si musíme pamatovat, pod kterým tlačítkem je kdo uložen. Možná bychom si mohli vytvořit samolepku se jmény a přilepit na sluchátko (viz. Panasonic KX-TCD950)

VYPÍNAČ (červené): zapnutí vypnutí sluchátka. Tlačítko není vystouplé, takže náhodné vypnutí nehrozí. Navíc při vypnutí musíme chvíli podržet a zamáčknout pod úroveň krytu. U předchozího modelu byl vypínač mezi nabíjecími kontakty.

Telefonování

Zde je několik novinek. Hovor lze přijmout zvednutím sluchátka ze základny. Pokud v základně není, stiskneme zelené tlačítko. Hovor lze také přijmout stiskem libovolného tlačítka (kromě vypínače).

Jestliže chceme uskutečnit odchozí hovor, stiskneme zelené tlačítko a napíšeme číslo, které se hned vytáčí. Není možné číslo nejdříve napsat a pak vytočit najednou. K dispozici je také deset pamětí a posledně volané číslo. V průběhu hovoru je na displeji zobrazen hovorový čas. To se mi líbí a u předchozího modelu toto postrádám.

Intercom

Zde k žádné změně nedošlo. Hovor je možný pouze mezi sluchátkem a základnou. V rámci intercomu můžeme předat vnější hovor na jiné sluchátko, pokud jich máme více.

Programování

Tentokrát malá změna nastala. Programujeme vlastnosti sluchátka a také základny. Vše provádíme ze sluchátka. Dříve se základna nastavovala pomocí přepínačů na dolní části základny. Při nastavování musíme postupovat svižně. Po patnácti sekundách nečinnosti se přístroj přepne zpět do základního režimu. Jestliže programujeme základnu, svítí na displeji text "bU Prog", při programování sluchátka "Prog".

Základna

Nejdříve je nutné navázat spojení pomocí intercomu mezi základnou a sluchátkem. Potom lze nastavit následující vlastnosti

Nastavení hlasitosti zvonění: Zde jsou jen dvě hodnoty. Hlasité a tiché.

Volba: Tónová nebo pulzní. Na tónovou se lze dočasně přepnout tlačítkem "*". Vhodné například pro dálkové ovládání záznamníku nebo pro některé vlastnosti ústředen.

Uzamčení volby: Pokud aktivujeme uzamčení, lze hovor pouze přijmout. Pokud stiskneme zelené tlačítko pro odchozí volání, rozbliká se na dipleji symbol zámku a na základně červená kontrolka. Intercom funguje obousměrně bez omezení.

Sluchátko

Druh vyzvánění: Jsou zde čtyři druhy zvonění. Pravděpodobně pro každé sluchátko. Ani málo, ani moc. Tak akorát.

Hlasitost zvonění: Dva stupně hlasité a tiché

Potvrzovací tón klávesnice: Pípání může být nepříjemné, tak ho lze vypnout.

Hlasitost ve sluchátku: Opět dva stupně. Toto ale můžeme ovlivnit i pomocí tlačítka šipky na sluchátku v průběhu hovoru. Ale to nastaví hlasitost jen na tento hovor.

Uzamčení klávesnice: Všechna tlačítka jsou blokována a na displeji svítí trvale symbol zámek. Lze pouze přijmout vnější a vnitřní hovor.

Více přenosných částí

Pokud chceme použít další sluchátko, je nutné ho přihlásit k základně. Při použití pouze jednoho sluchátka jej označíme číslem "0" (tovární nastavení). Jestli-že jich používáme víc, už se "0" nesmí použít. Při této operaci se sluchátko vkládá do základny, takže jistá úroveň bezpečnosti tu je. Nikdo by se tedy na náš přístroj neměl z vedlejšího bytu či kanceláře, napíchnout. Navíc volání ze sluchátka se na základně projeví cvaknutím, tak to poznáme. S předchozím modelem TCP-980 základna nespolupracuje.

Omezení volání

Tímto způsobem můžeme zakázat některé odchozí hovory. Meziměstské, mezinárodní, 0609,.. Lze zakázat jako celek, nebo s výjimkou. To znamená asi toto. Zakážou se všechny mezinárodní hovory s výjimkou Polska. Toto blokování je chráněno čtyřmístným kódem. Doporučuji kód změnit. Při jeho zapomenutí si nemusíme rvát vlasy, ale stačí sluchátko znovu přihlásit k základně a kód je na tovární hodnotě.

Dosah

Je známo, že přístroje od firmy Telson mají zvýšený dosah. S tím souhlasím a hned to doložím. Testoval jsem hned, jak jsem přístroj přinesl od prodejce. Venku ale trochu mžilo, tak jsem sluchátko schovával do rukávu. V tom okamžiku jsem si připadal jako Desperado, když šel vybílit Tarasco bar. Ten měl ovšem v rukávu krátkou palnou zbraň. Já si ale myslím, že Telson jeho zbraně trumfne. Dosah je impozantní. Výrobce udává 500 metrů ve volném terénu a to opravdu sedí. V paneláku o šesti patrech jsem v pohodě vyjel do posledního (bydlím v přízemí) a hovor proběhl s neznatelným zarušením. Když jsem pobíhal po sídlišti, stál jsem za třemi paneláky a signál jsem měl. Sice na hranici slyšitelnosti, ale fungovalo to. Kamera chválí :-)

Baterie

Baterie Ni-MH se vkládá pod zadní kryt. Jak už jsem se zmínil, jde těžce odejmout. V pohotovostním stavu vydrží až třicet hodin a hovorový čas trvá čtyři hodiny. Před prvním použitím se nabíjí deset hodin. Nutnost nabití poznáme i na displeji, kde se rozbliká symbol baterie. Parametry uspokojivé. Nemám co bych vytknul.

Manuál

I u předchozího modelu byl manuál strohý. Má 24 stran, ale je tam uvedeno vše potřebné. Snad jen nepopsané tlačítko "*", které dočasně přepíná přístroj do tónové volby. Dosah v zastavěné oblasti není uveden, ale lze předpokládat, že to bude jako u předchozího modelu, kolem 150 mtrů.

Tabulka parametrů

Standard CT1 Kmitočtové pásmo 914/959 Mhz Počet kanálů 40 Vysílací výkon 10 mW Dosah ve volném terénu až 500 m Druh volby pulzní/tónová Napájení základny síťový adaptér 9V, 300 mA/150 mA Napájení sluchátka Ni-MH akumulátor 3.6 V, 280 mAh Pohotovosti doba až 30 hodin Hovorový čas až 4 hodiny Provozní teplota prostředí 0 - 55 C Rozměry základny 150x121x83 mm Rozměry sluchátka 51x148x24 mm

Závěr

Jestli budu srovnávat s vyšší kategorií DECT, tak tento přístroj nemá velké množství funkcí, ale myslím, že to nijak neubírá na jeho kvalitě. Zobrazení hovorového času a přítomnost klipu jsou novinky, které mě příjemně překvapily. Ovšem dosah zůstal zachován a pokud vám jde právě o tuto vlastnost, utíkejte rychle nakupovat. Tímto si dovoluji přístroj firmy Telson pasovat na krále dosahu. Cena je 5198 Kč s DPH (říjen 1999).

Přístroj zapůjčila firma ATEX. Děkujeme