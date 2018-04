TELSON TCP-980

Přístroj je zabalen v žluto bílé krabici, ve které se nachází základnová a přenosná část (sluchátko), napáječ základnové části (9 V), kabel RJ45 a návod k obsluze. Přístroj jsem zakoupil u firmy Telecom-Teleset. A jak to tak odhaduji, už si sem nikdy nic koupit nepůjdu. Prodavač byl nepříjemný a arogantní. Poskytl mě i některé nepřesné informace ohledně tohoto modelu. Například, že dokáže zobrazovat čas hovoru. (To umí až typ TCP-999)

Zapojení

Do základové stanice (slouží jako nabíječ přenosné části) se připojí napájení a kabel RJ45. Potom je nutné zapnout sluchátko a nechat ho nabíjet. Před prvním použitím výrobce doporučuje 10 hodin.

Vzhled

Základnová stanice má rozměry 182x158x70 a je poměrně malá. Má otočnou, čtrnáct centimetrů dlouhou, anténu. Jsou zde tři ledky (napájení, spojení, nabíjení/blokování) a tlačítek pro vnitřní volání (Interkom). Na spodní straně je pět přepínačů. Lze jimi nastavit hlasité nebo tiché vyzvánění, tónovou či pulzní volbu a uzamknout celý přístroj. Dva přepínače jsou bez funkce. Ze základnové stanice nelze provádět vnější volání. Přenosná část má tyto rozměry: 180x57x33. Je tedy trochu větší než Fizz. Působí zakulaceně a dobře se drží v ruce. Anténa je pevná a z přístroje vystupuje 2.5 cm. Tlačítka 0 - 9, #,* jsou nezbytná. Dále je zde zelené tlačítko pro obsazení nebo uvolnění linky. Pokud je linka obsazená na displeji svítí stejný symbol. Tlačítko interkomu a odpojení mikrofonu (mute) je rovněž při použití signalizováno na displeji. Dále je možno nastavit hlasitost hovoru (2 stupně), poslední volané číslo, programování (viz dále) a deset pamětí.

Manuál

Podrobný popis se vešel na dvacet stránek. Našel jsem zde jednu nepřesnost. Na krabici je uveden dosah 600 m a v manuálu pouze 500 m.

Baterie

Baterie je Ni-Cd, 3,6 V, 600 mAH. Pohotovostní stav je 30 hodin, hovorový čas 6 hodin. Vybití je signalizováno na displeji . Před prvním použitím výrobce doporučuje nabíjení v délce 10 hodin. Sluchátko by nemělo být trvale v nabíječi.

Displej

Displej obsahuje osm symbolů, které zobrazují stav přístroje. Dvanáct pozic pro číslo a jedna pozice pro označení přenosné části.

Popis symbolů



telefon - vyzvánění Nejdříve začne vyzvánět základna a se zpožděním sluchátko.

sluchátko - obsazení linky

interkom - vnitřní volání

akumulátor - vybitý akumulátor

zámek - uzamčená klávesnice

hodiny - čas překročen. Nepodařilo se navázat spojení se základnou. Základna je vypnutá nebo je sluchátko moc daleko

paměti - práce v paměťovém režimu

mute - vypnutý mikrofon

K základnové části můžeme připojit celkem čtyři přenosné části. Mezi sluchátkem (ky) a základnou můžeme provozovat interkom (int).

Programování

Pomocí tlačítka (prg) můžeme naprogramovat následující vlastnosti:



čtyři druhy vyzvánění

hlasitost vyzvánění (viz přepínač na spodní straně základny)

pípání klávesnice

hlasitost ve sluchátku

uzamčení přístroje (viz přepínač na spodní straně základny)

číslo přenosné stanice

(0 - jedna stanice)

(1-4 - více stanic)

(0 - jedna stanice) (1-4 - více stanic) osobní kód (používá se pro omezení volby)

omezení volby (zákaz 0609, mezinárodní hovory, ...)

Některé volby lze nastavit na základně a na sluchátku také.

Paměti

Pomocí tlačítka můžeme naprogramovat a používat deset pamětí. (0 - 9) Použití pamětí je zobrazeno na displeji.

Telefonování

Stiskneme zelené tlačítko a napíšeme číslo, které se zároveň zobrazuje na displeji nebo použijeme číslo v paměti. Hovor přijmeme stiskem zeleného tlačítka a stejným způsobem ho také ukončíme. Interkom je obousměrný a lze ho inicializovat ze základny i ze sluchátka. Interkom je možný i při vnějším hovoru, v tom případě je vnější hovor odložen a lze se k němu vrátit. Vnější hovor lze předat i na jiné sluchátko.

Další vlastnosti



Standard - CT1 Pásmo - 914/959 Dosah (volný terén) - 600 m Dosah (budovy) - 150 m Volba - Pulzní /tónová

Telefon lze zakoupit ve třech barvách (červená, zelená, černá) a na přenosnou část se prodává pouzdro. Dále lze dokoupit samostatně sluchátko a napáječ sluchátka. Přístroj je homologován. Telefonování je možné jen tehdy, pokud je napájena základna. Proto se doporučuje zapojit ještě běžný telefonní přístroj.

Závěr

Cena tohoto přístroje byla 4509 bez DPH (říjen 98). Telefon se hodí do domácností a kanceláří. Dosah 600 m ve volném terénu je největší, který je nabízen. Dosah v zastavěné oblasti 150 m je rovněž příjemný. Displej a paměti na deset čísel jsou už samozřejmostí u telefonů této kategorie. Omezení volání jistě najde uplatnění hlavně v kancelářích.

Dodatek (po půl roce)

Nejdříve se objevila jedna malá chybička. Když zazvonila základna a na přenosné stanici jsem přijal hovor , ten se neuskutečnil, pokud sluchátko alespoň jednou nezazvonilo. Ale stačilo nechat sluchátko alespoň jednou zazvonit a vše bylo v pořádku. Další zádrhel se projevil až později. To bylo už horší. Při příchozím hovoru nebyl protějšek slyšet. Nejdříve se to stalo tak jednou do týdne, ale pak už několikrát za den. Telefon jsem odvezl do prodejny Telesetu, kde jsem ho koupil. Opět tam byl ten nepříjemný prodavač. Tentokrát jeho arogance ještě stoupla a asi to nebyl jen můj názor. Když jsem odcházel, zaslechl jsem rozhovor dvou lidí, kteří právě opouštěli prodejnu: "To je ale blbec". Už je to tři týdny a ještě nevím, jak oprava dopadla.



Závada se v servisu neprojevila a při dalším používání už také ne. Asi to byla jen nějaké chvilková slabost.