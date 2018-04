TelMe na CeBITu: smartphonu T919 to docela sluší

Rakouský výrobce Tel.Me rozhodně nepatří k lídrům v prodejích a ve vývoji technologií, ale rozhodně mu nelze upřít fakt, že jeho mobily jsou zajímavé. Kdyby se jich prodávalo více, byly by rozhodně zpestřením pro uživatele. Jenže Tel.Me dosud ještě nedokázal přijít s mobilem, který by dokázal prodávat ve velkých množstvích. Podobný osud nejspíše čeká i chytrý mobil T919, který si již můžete objednat na webu Tel.Me za 499 euro (15 800 korun). Jde sice o zajímavý a multimediálně velmi dobře vybavený mobil, jenže o tento typ telefonů není až tak velký zájem, a navíc Tel.Me nemá pořádnou distribuční síť.

Tel.Me v současnosti působí především v Rakousku, Německu, Itálii a Slovinsku. Už několik let mluví i o proniknutí na český a slovenský trh, ale zatím zůstává spíše u slov. Podle zástupce Tel.Me na CeBITu probíhaly rozhovory i s českými operátory o zařazení mobilů do nabídky (ale už nespecifikoval, o kterých mobilech se jedná), ale zatím prý nic nebylo dohodnuto a schůzky se nesly spíše v informativní rovině. Mobily nicméně nejsou tím, co by firmu živilo. Na domácím rakouském trhu se profiluje jako významný producent MP3 přehrávačů a s mobily to zatím spíše zkouší. V tomto roce chce Tel.Me prodat 100 tisíc mobilů (loni to bylo 20 tisíc a předloni 10 tisíc).

Tel.Me T919 je poměrně kompaktní a dobře se drží v ruce. Díky rozumné šířce a větší tloušťce se s ním dá i pohodlně telefonovat (ploché a široké telefony se v ruce při telefonování špatně drží). Displej je zapuštěný, ale přesto není chráněný proti poškrábání. V kapse se asi T919 moc nosit nedá, a tak při jeho případné koupi počítejte i s tím, že bude vhodné si pořídit i pouzdro nebo alespoň nějaký obal. Klávesnici T919 nemá - čísla a znaky můžete zadávat na dotykovém displeji prostřednictvím virtuální softwarové klávesnice. V menu se můžete pohybovat i prostřednictvím funkčních tlačítek po stranách telefonu.

Tel.Me T919 má velký barevný displej s rozlišením 256 x 128 bodů schopný zobrazit 32 768 barev. Jde samozřejmě o displej dotykový, který můžete ovládat prstem nebo speciálním perem. Na CeBITu nebyl přítomný žádný z vývojářů, a proto vám nemůžeme přiblížit operační systém, který T919 používá. Nicméně grafika je povedená. Ikony jsou ale dostatečně velké i pro ovládání prstem a srozumitelné pro každého.

Majitelé Tel.Me T919 snad ocení skutečnost, že některé technologie a protokoly jsou implementovány v současné nejvyšší verzi (WAP 2.0, EMS 5.0, xHTML, IMAP4). Mobil umí zobrazit obrázky (JPG, GIF, BMP) a také textové dokumenty (TXT, DOC). Z hudebních formátů podporuje MP3, WAV, MIDI a nechybí samozřejmě ani přehrávač videa ve formátu MPEG-4.

Na zadní straně Tel.Me T919 je digitální fotoaparát, schopný pořizovat fotografie v rozlišení 640 x 480 bodů. Zaznamenávat můžete i video ve formátu MPEG-4. V mobilu je přímo 6 MB paměti pro uživatelská data. Do rozšiřujícího slotu můžete vložit paměťovou kartu SD; podporována je kapacita až 512 MB. Do počítače můžete data přenášet prostřednictvím infračerveného portu nebo sériového kabelu pro rozhraní USB. Tel.Me T919 nepodporuje Bluetooth. Synchronizovat data z oragnizéru a z adresáře je možné s Microsoft Outlookem. Ve čtvrtém čtvrtletí by mělo být i rozšíření pro synchronizaci prostřednictvím protokolu SyncML, což umožní sdílet data s libovolnou aplikací podporující SyncML.