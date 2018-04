Telital GM 410 (recenze)

Italský výrobce mobilních telefonů Telital je znám především sortimentem telefonů v nejnižších cenových hladinách. Své produkty dodával především jako dotované pro italské operátory, např. T.I.M. (který je také podílníkem v českém Radiomobilu).

Nová řada mobilních telefonů Telital dohání přední světové výrobce, a není proto divu, že se v této řadě objevil velice zajímavý, a na první pohled sympatický telefon GSM fáze 2 - GM 410.

Design

Vzhled telefonu je poměrně nový, i když vzdáleně připomíná design Nokie (pár známých se mě po letmém pohledu zeptalo, co to je za novou Nokii).

Dolní část telefonu, ve které je umístěna klávesnice a baterie, je mírně oblá a je tvarována tak, aby pěkně seděla ve dlani nás GSM (za chvíli i DCS) pozitivních. V téže části je umístěn i mikrofon. Zezadu je umístěna baterie, pod kterou se schovává slot pro malou SIM - kartu. V horní části najdete samozřejmě displej. Někdo by hledal i anténu, ta je však zabudována uvnitř a nekazí tak celkový dojem z decentního vzhledu. Nad zabudovaným sluchátkem je malý výstupek ve tvaru "středověkého štítu", který je po krajích perforovaný (abyste dobře slyšeli). V tomto výstupku je umístěna malá dvoubarevná LED dioda, která signalizuje stav sítě, příchozí hovory i stav baterie. Na druhé straně horní části je umístěn malý klip, se kterým si designéři také pěkně pohráli a vedle něj je schován výstup na externí anténu.

Telefon se dodává ve dvou barevných provedeních - v tmavě modré a tmavě šedé, téměř černé. Se standardní SLIM Li-Ion baterií má rozměry 130 x 48 x 15 mm.

Displej

Přesné rozlišení grafického displeje mi zatím není známo, podle subjektivního počítání by mohl mít tak 90 x 50 bodů. V nastavení telefonu lze měnit velikost písma a zobrazovaných symbolů. K dispozici jsou tři velikosti, já používal to nejmenší písmo. Při psaní používá telefon dynamické změny velikosti písma. Jakmile začátek textu dosáhne konce displeje, přepne velikost písma na menší, a když dosáhne zase konce, přepne na velikost nejmenší. V nejmenší režimu se do plochy určené pro psaní textu vejdou 3 řádky po 15 znacích.

Nad touto plochou je místo pro symbol stavu baterie a síly signálu, jméno používané sítě, místo pro symbol zmeškaného hovoru, příchozí SMS, atd.

Pod plochou pro psaní textu jsou dva obdélníky, do nichž se inverzně píše význam pod nimi ležících tlačítek.

Displej i klávesnice jsou dostatečně osvětleny zeleným světlem. Lze volit 7 úrovní síly podsvětlení a nebo jej úplně vypnout. Podsvětlení efektně zhasíná po určité době plynule do ztracena.

Taktéž lze volit 7 úrovní kontrastu displeje.

V klidovém režimu vidíte na displeji kromě klasických symbolů také čas a datum.

Klávesnice

Na klávesnici najdete mimo čísel tlačítko "M" pro vyvolání/schování menu, tlačítko ze symbolem zeleného sluchátka, které slouží pro volání vybraného čísla. Čísla 1 až 9 volají na čísla korespondující s pozicí tel.čísla uloženého na SIM kartě. Napsání čísla od 10 až po 100 a následovný stisk levé multifunkční klávesy vybere odpovídající číslo z paměti SIM karty a vloží jej na displej. Při prázdném displeji slouží tlačítko ze symbolem zeleného sluchátka pro zobrazení seznamu 20 posledních volaných / přijatých nebo vložených čísel. Vložit číslo můžete například tehdy, čtete-li SMSku a chcete na toto číslo později volat.

Na klávesnici samozřejmě nechybí ani tlačítko ze symbolem červeného sluchátka, které slouží k ukončení hovoru nebo zapnutí/vypnutí telefonu.

Nad všemi klávesami se nacházejí ještě dvě multifunkční tlačítka, jejichž aktuální význam je vyznačen v dolní části displeje.

Tlačítka "2" / "4" / "6" / "8" se v menu využívají jako kurzor, tlačítko "5" pak slouží jako "Enter", tlačítka "1" a "3" pro rychlý pohyb v tel. seznamu.

V klidovém režimu je pravé tlačítko bránou do seznamu telefonních čísel. Význam pravého tlačítka si v klidovém režimu můžete vybrat a slouží jako "Hotkey". Můžete mu přidělit číslo z telefonního seznamu či jiné číslo, nebo si můžete vybrat libovolnou položku z menu.

Klávesnice se zamyká stisknutím tlačítka "M" a následovným stisknutím tlačítka "*+". Téměř okamžitě se zhasíná podsvětlení displeje. Stejným způsobem se klávesnice odemyká.

Když nevíte kód země, do které chcete volat, stačí napsat "+" a pak si můžete vybrat z předvoleb snad všech států.

Práce s pamětí telefonu

Telefonní čísla se ukládají pouze do SIM karty, což v současné době už nemusí stačit. Telefonní seznam umožňuje vytvoření 5 skupin pro rozdělení tel. čísel. Telefon však tyto skupiny už nijak jinak nevyužívá. Při hledání telefonního čísla se používá trochu neobvyklý způsob. Zobrazí se řada písmen od A do Z. Viditelná jsou ale pouze ta písmena, na která začínají uložená jména. Pak si kurzorem vyberete a vidíte seznam čísel od daného písmena.

Baterie

Standardně se telefon dodává se SLIM Li-Ion baterií, jejíž kapacitu zatím neznám. Udávaná výdrž je v klidovém stavu 86 hodin, doba hovorů 4.7 hodin. Mně telefon s baterií vydržel 48 - 60 hodin. S touto baterií je ale telefon široký pouhých 15 mm a váží cca 110g, a to je to, co potěší.

Pravděpodobně velká většina uživatelů má možnost v průběhu 48 hodin telefon dobít, což trvá cca 2 hodiny, a tak není výdrž baterie příliš omezujícím faktorem. Pro Ni-MH baterie je v menu položka "vybít baterii", což určitě dopomůže k udržení kapacity i větší životnosti baterie. V průběhu dobíjení telefon kontroluje stav baterie.

Anténa

Anténa, jak již bylo uvedeno, je zabudovaná uvnitř telefonu. To však nijak neovlivňuje kvalitu příjmu a dovoláte se bez problémů i z chodeb budovy nebo z odlehlejších míst se slabým pokrytím. Anténa je konstruována tak, aby vyzařovala signál směrem od hlavy a výrobce doporučuje nosit telefon zadní stranou směrem od těla. Výkon vysílače je 2W.

SMS

Telefon umí posílat i přijímat SMS o délce do 160 znaků. Správa došlých zpráv je jednoduchá a přehledná. Přijetí SMS signalizuje rozsvícením displeje, ikonkou a poněkud slabým pípnutím. Umí třídit došlé SMS podle předefinovaného klíče. Můžete tak odfiltrovat SMS oznamující novou hlasovou zprávu. Umí CELL BROADCAST.

Bezpečnost a přesměrování

Telefon zvládá klasické bezpečnostní opatření. Zamknutí SIM karty, dotaz na PIN kód při zapnutí telefonu, blokování odchozích i příchozích hovorů, pevné volání, omezení volání na určitý počet provolaných jednotek. Můžete volat 112 i bez karty nebo se zablokovaným telefonem.

Telefon podporuje přesměrování hovoru / faxu i dat při nezvedání telefonu, když jste nedostupní, když máte obsazeno nebo pokaždé.

Vyzvánění

K dispozici je 20 typů vyzvánění, z toho 9 zvuků a 11 melodií. Bohužel už nelze vytvořit vlastní melodii jako u nižších typů, a tak si nemůžu naprogramovat melodii z mého oblíbeného Mrazíka.Lze vybrat z 5 úrovní hlasitosti vyzvánění nebo jej úplně vypnout. Jestliže si koupíte vibrační Ni-MH baterii, můžete i vibrovat. Dále lze vypnout už tak slabé pípnutí při příchodu SMS, pípání klávesnice, pípání po minutě hovoru, pípnutí pří ztrátě/nalezení sítě, lze vypnout blikání podsvětlení displeje při příchozím hovoru/SMS a lze vypnout i vibrace.

Volání

Můžete si nechat zobrazit provolanou dobu i sumu peněz. Telefon umožňuje konferenční hovory i oznámení o dalším hovoru (CALL WAITING). Můžete si během hovoru zapisovat čísla. Můžete si vybrat automaticky nebo ručně síť. Pokud je volané číslo obsazené, můžete si vybrat automatické znovu-vytočení, telefon vždy oznámí hlasitým pípnutím, že znovu vytočil číslo a pokud je stále obsazeno, pokračuje ve zvětšujících intervalech ve znovu-vytáčení. Můžete si vybrat, aby telefon automaticky zvedl příchozí hovor (pokud máte handsfree). Neumožňuje ručně si nastavit, jestli se bude zobrazovat/nezobrazovat vaše číslo volajícímu.

Menu

Telefon má přednastavené 4 úrovně složitosti menu - základní / manažerskou / standardní / uživatelskou. V uživatelském menu si můžete položky přesunout nebo skrýt dle libosti.

Alarm

Můžete si nastavit 5 alarmů a napsat si k němu text. Nastavujete čas, datum, text a opakování-jednou / denně / týdně.

Příslušenství

Telefon má ze spodu umístěn konektor pro připojení dalšího příslušenství - cestovní nabíječky, CL-nabíječe, stolního nabíječe, handsfree, osobního minihandsfree, terminálu pro příjem / vysílání dat a faxů.

Dále jsou k dispozici 4 typy baterií.

Li-Ion Slim - 4.7 hodin hovorů / 86 stand-by

Ni-MH Standard - 6.3 hodin hovorů / 115 stand-by

Ni-MH Standard + vibrace - 6.3 hodin hovorů / 115 stand-by

Li-Ion rozšířená - 10 hodin hovorů / 186 stand-by

Telefon dodává na český trh firma Cellular Star a cena telefonu se pohybuje okolo 7000 Kč.