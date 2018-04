Telital GM 210 (recenze)

Telital je na našem trhu jedna z méně známých značek. Její telefony jsou určeny pro široký okruh uživatelů a její modely se od sebe liší na rozdíl od jiných firem i designově. My máme na testování telefon GM210, ale ne tak hezké provedení, jako na prvním obrázku. Telefony na český trh dováží firma Cellular Star, na jejíchž stránkách jsou také ceníky.

Testovaná GM 210 má tmavý plastový kryt, který nebudí na první pohled svým vzhledem mnoho obdivu. Ale nenechme se odradit vzhledem a podívejme se na telital blíže.

Hmotnost telefonu je přibližně 150 gramů. Díky své krabicovité koncepci je trošku neskladný. Jeho rozměry jsou 145x60x20 milimetrů bez anténky, která po vysunutí prodlouží telefon na dvojnásobek.

Pohotovostní dobu telefon drží okolo 70 hodin, talk time překračuje 3 hodiny - Li-Iont baterie se kladně projevují. V praxi s telefonem vydržíte dva dny bez nabíjení.

Kryt telefonu je navzdory mému očekávání proveden vcelku dobře, takže zde nejsou žádné vrzající části, což je obvykle zaviněno špatným dolehnutím různých částí. Jednu malou vadu ale telefon má. A sice u spodního konektoru pro napájení a různé jiné příslušenství je škvíra, takže je trošku vidět dovnitř přístroje. Škvírka je opravdu malá, ale i přesto by se někomu mohlo podařit, že telefon upgraduje o nějakou tu "součástku", kterou se mu podaří, byť omylem, procpat dovnitř.

Po spuštění telefonu vás okamžitě zaujme vcelku velký, plně grafický displej s červeno oranžovým podsvícením. Telefon na vás zamrká grafickým nápisem GM 210 a pokud máte nastaven dotaz na PIN, tak se objeví požadavek PIN. Po jeho správném zadání se objeví na jedné polovině obrovský PAC-MAN, který se na vás vesele smajluje a na druhé polovině displeje je nakreslena ruka se zdviženým palcem. V opačném případě je smajlík nahrazen šklebícím se PAC-MANem a místo ruky je zde zobrazena SIM karta (plug-in).

Displej je jedna z věcí, kterou se může GM 210 opravdu chlubit. Pokud píšete, zobrazují se velké číslice nebo písmena a po zaplnění dvou řádků se automaticky změní font na menší a pak se na displej vejdou 4 řádky textu po 16ti znacích. To platí ovšem jen pokud nepíšete SMS, protože v editoru jsou celkem 3 řádky, kde je v prvním nápis "Zpráva:" a v dalších dvou se objevuje psaný text, který postupně roluje a po písmenech vyjíždí na vyšším řádku doleva.

V horní části displeje se nachází řádek s ikonami, kde je zobrazení pro baterii, signál, SMS, hlasovou zprávu, budík a čas. Hodiny jsou zobrazeny, jako na klasických digitálkách v "osmičkové" matici.

Menu telefonu je trošku obsáhlejší pro nezkušené uživatele, což mají zřejmě zpříjemnit dvě klávesy se symboly obálky (pro menu SMS) a telefonního seznamu. Pak může i nezkušený uživatel bez problémů začít používat telefon a postupně zkoušet, co všechno má za funkce. Bohužel jsme měli k testování telefon se starším firmware, takže v jeho češtině byla sem tam nějaká ta chybka, ale na trhu jsou již přístroje, které mají nový firmware s pořádnou češtinou.

A jaké jsou vlastně funkce tohoto telefonu? Kromě posílání zpráv v různých formátech, jak to již dnes dovoluje mnoho telefonů, má i spoustu nadstandardních funkcí. Nebo alespoň donedávna nadstandardních funkcí. Ty lze konfigurovat a aktivovat z již zmíněného menu.

Pokud vezmeme funkce postupně, musíme v první řadě zmínit to, že si telefon ukládá do paměti kromě posledních pěti volaných čísel i zmeškané hovory, u kterých eviduje kromě času i datum, což je vcelku dobrá vlastnost, kterou oceníme tehdy, pokud si někde zapomeneme telefon a vrátíme se pro něj po několika dnech. Na druhou stranu u některých telefonů dnes poznáme, kdy nám kdo volal i bez evidence data, jelikož většina přístrojů víc jak 2 až 3 dny v pohotovostním stavu nevydrží.

Další položkou v menu je nastavení hodin, kde si můžeme nastavit hodiny, datum, den a hlavně i budík. Ten se liší od jiných jednou velmi příjemnou vlastností. A sice tím, že zde po nastavení času máte k výběru i dny v týdnu. Můžete zaškrtnout všechny (Everyday), jeden, více a nebo žádný. To je docela užitečná věc například pokud si nehodláte v pátek vypínat budík, aby o víkendu nezvonil, tady ho jednoduše nezaškrtnete a budík bude zvonit pouze ve všední dny.

Co se upozorňování na příchozí hovor nebo zprávu týká je telefon odkázán na 4 typy "cvrlikání" a 4 další melodie, mezi které patří i melodie z filmu Podraz. :-) Co byste od tohoto telefonu ale opravdu nečekali je tvorba melodie vlastní. (přiznám se, že s mým hudebním nadáním dokážu vytvořit akorát stupnici ovšem tóny, které mají jít po sobě si již musí poskládat sám posluchač)

Pokud máte raději diskrétní upozornění je zde možnost nastavení vibračního zvonění. To je vyřešeno opravdu pěkně, jelikož vám telefon na stole nijak neskáče. Stejně tak nedělá žádné doprovodné zvuky způsobené právě vibračním zvoněním. Mohlo by se zdát, že telefon tedy vlastně vůbec nevrní, ale opak je pravdou. Dalo by se říci, že vibrační zvonění je zde dotaženo do konce.

Další možnosti se týkají opět displeje. Jak jsem zmínil má GM210 červeně podsvícený displej. Co jsem ale neřekl je, že intenzitu podsvícení si můžete vybrat ze čtyř stupňů a pokud nezvolíte ten nejnižší, telefon při zhasínání displeje prochází všechny stupně pod aktuálním. Výsledný efekt je podobný jako u telefonů Siemens.

Dále si můžete zvolit délku osvitu a kontrast displeje. Tyto funkce jsou poměrně důležité pro ty, kteří potřebují šetřit energií telefonu co nejvíce. Jednoduše vypnou podsvícení displeje a telefon vydrží v pohotovostním režimu o něco déle.

Přístroj poskytuje pro provoz v autě nebo při použití s přenosnou handsfree sadou odpověď libovolným tlačítkem nebo automatickou odpověď.

Mnozí uživatelé mobilních telefonů preferují například, když telefon při hovoru po určitém časovém intervalu pípne. S tímto telefonem by jistě byli tito lidé spokojeni. Někdo ovšem preferuje například pípnutí pár vteřin před započetím další minuty, aby mohl případně zavěsit. V tomto případě už ovšem nepotěším. Telital ale zobrazuje délku hovoru průběžně na displeji, což zrovna všechny telefony nemají.

Poslední menu telefonu nám prozradí IMEI přístroje, verzi firmware, informace o SIM kartě a celkovou životnost, což je vlastně informace, jak dlouho se s telefonem celkem telefonuje. Těm bohatším z nás se jistě podaří velmi jednoduše přetočit počítadlo, jelikož telefon má "jen" stovkovou pozici na místě hodin.

A na závěr se ještě pokochejte krásnou statistikou, která se objeví po zasunutí nabíjecího kabelu. Je ovšem škoda, že tato statistika se zobrazuje jen, pokud je telefon vypnutý. To mi připomíná, že telefon má velmi dobře udělanou diagnostiku, čehož je důkaz to, že mi telefon tak trošku upadl na stůl a posunula se baterie. Hned po té se na displeji objevila hláška "Battery damage". :-)