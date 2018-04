Telit GM 822: Lákají vás nepravidelné tvary? (preview)

Většina výrobců mobilních telefonů již velmi správně pochopila, že pokud jde o telefony kategorie low-end, tedy levné telefony, nejde v první řadě o funkce. Žádný přístroj v nižší cenové hladině jimi neoplývá, hlavní předností bývá především design. Vzhled je to, co zákazníky přitahuje, zvláště mladé lidi, kteří si často tyto levné telefony kupují v předplacených sadách. Italská firma Telit, která zatím výrazněji neprorazila v oblasti mobilních telefonů, přišla s přístrojem sice obvyklých rozměrů, ale rozhodně nezvyklých tvarů.

Telit GM822 je přímým konkurentem takových telefonů, jako například Alcatel OT 301 nebo Siemens C35i. Od jiných telefonů ho však rozeznáte stejně jistě, jako před třemi lety modely od francouzského Sagemu. Mobily této firmy se vyznačovaly na svou dobu překvapivým designem, jehož hlavním poznávacím znamením byla šikmá vrchní strana telefonu. Telit GM822 má zešikmenou pro změnu dolní stranu, na té vrchní zase, jak je dnes zvykem, chybí anténa. Ta je totiž integrovaná do těla přístroje, které váží rovných sto gramů a jeho rozměry jsou 111x 51,6 x 21,5 mm.

Také proto, že primárním zájmem mnoha mladých telefonistů je vzhled jejich mobilního miláčka, nabízí firma Telit tento model v pěti různých barevných provedeních: korálově červená, azurově modrá, ocelová, svit hvězd a lipově zelená. Bohužel však není možné přístroj upravovat později pomocí různých krytů či jiných výměnných dílů.

Ačkoliv ještě zdaleka ne všichni využívají bezdrátového přístupu k internetu, tedy služeb WAPu, výrobci dnes již nepřicházejí s modely, které by tuto funkci postrádaly. GM822 je dokonce dostatečně moderní, obsahuje totiž novější verzi prohlížeče WAPu, tedy 1.2.1. Jeho displej sice není zvlášť veliký, ale čtyři řádky textu pro běžné využívání všech funkcí přístroje postačí. Jestliže si chcete prohlížet WAP opravdu pohodlně, budete se muset poohlédnout po jiné značce.

Na jedno však displej přeci jen stačí - na prohlížení obrázkových SMS. Telefon podporuje stále více rozšířený standard EMS (Enhanced Messaging System), který umožňuje pomocí krátkých zpráv posílat i obrázky, loga na displej nebo vyzváněcí melodie. Posílání přitom funguje i mezi telefony různých značek.

Pokud jde o výdrž, není Telit nijak pozadu. Baterie typu NiMH s kapacitou 500 mAh udrží telefon v provozu po dobu 260 hodin, popřípadě vám umožní hovořit až 270 minut. Bohužel, GM822 úplně postrádá „úložný prostor“, tedy nenabízí vlastní telefonní seznam ani paměť na SMS. U tohoto telefonu si tedy budete muset vystačit jen s pamětí na SIM kartě.

Poslední z výhod telefonu, která je však téměř nejdůležitější, je jeho cena. Prodávat by se měl začít v listopadu v zemi svého původu, Itálii. Zákazníci za něj zaplatí méně než 200 tisíc lir, tedy necelých 3500 korun. V předplacené sadě by tedy tento přístroj mohl být k dostání za pouhých 3000 korun, což je srovnatelné s nejlevnějšími modely, které lze dnes sehnat. Oproti nim je však Telit GM822 přeci jen lehčí a podstatně zajímavější. Rozhodně nepochybujte, že budete-li mít tento mobil, každý si ho všimne. Jen se budete muset naučit odpovídat na otázku: „Co to je za divný telefon?“