Telit G90 a G83 - Elegán a Tchajwanec z Itálie (první informace)

Společnost Telit připravila dva nové modely, které se začnou prodávat na začátku příštího roku především v Itálii. První z obou novinek je multimediální mobilní telefon, který by mohl zaujmout i za hranicemi své domoviny a to především svoji cenou. Druhá novinka nepochází z vývojových dílen společnosti Telit, jedná se o převzatý model od tchajwanské společnosti Mitac. Telit G90 je pouze převlečený smartphone Mio8380.

Telit G83

Novinku označenou G83 navrhlo znovu známé designérské studio Giugiaro, které se podílelo i na předchůdci - modelu G80. Na tento model navazuje novinka i po stránce určení a výbavy. Na rozdíl od něj se může pochlubit kompaktnějšími rozměry při podobném nezvyklém designovém ztvárnění.

Výbava nového Telitu G83 není nikterak chudá. Model G83 se může pochlubit aktivním TFT barevným displejem s podporou 65 tisíc barev a rozlišením 128 x 160 obrazových bodů. Dále nabídne integrovaný VGA fotoaparát s čtyřnásobným přiblížením na zadní straně telefonu. Vedle čočky fotoaparátu se nachází praktické zrcátko pro pořizování autoportrétů. Nový Telit také nabízí editaci pořízených fotografií. Přítomnost barevného displeje a fotoaparátu dává tušit podporu multimediálních zpráv MMS. Ty se neobejdou bez datové podpory GPRS (třída 10). Pro úplný výčet komunikačních možností je nutné zmínit vestavěný POP3/SMTP e-mailový klient s možností odesílat přílohy. Nový Telit nenabízí pouze vestavěný klient pro Instant Messaging. Ten si však uživatel bude moci donahrát, jelikož novinka z Itálie podporuje Javu. V telefonu samozřejmě nemůže chybět ani wapový prohlížeč (ve verzi 2.0). Telit G83 také nabízí integrovaný modem.

Komunikaci s nejbližším okolím obstará infraport, případně kabel. Telit G83 je vybaven šestnáctihlasým polyfonním vyzváněním a nechybí ani vestavěný skladatel melodií. Z dalších funkcí stojí za zmínku organizér, budík, kalkulačka, konvertor měn i veličin a čtyři vestavěné hry - Papers, Pegs, Apples & Snake a Shot ‘em All. Telit G83 také nabízí možnost vytáčení kontaktů hlasem a hlasový záznamník. Hlasem se budou moci ovládat i jednotlivé funkce telefonu.

Telit G83 je standardně dodáván s Li-Ion baterií s kapacitou 750 mAh. S touto baterií by měla novinka od Telitu vydržet přes osm dní na příjmu nebo mezi dvěma a půl až pěti a půl hodinami hovoru. Nový Telit G83 je třípásmový (900, 1800 a 1900 MHz) a jeho rozměry jsou 108 x 45 x 20 milimetrů. Hmotnost se standardní baterií je 90 gramů. Telit G83 by se měl začít prodávat ještě do konce tohoto roku za velmi sympatickou cenu 200 Euro - tedy okolo šesti a půl tisíce korun.

Telit G90

Druhou novinkou je smartphone s operačním systémem Microsoft Smartphone 2002 - Telit G90. Nejedná se ovšem o vlastní výrobek společnosti Telit, ale pouze o prodej známého modelu Mio8380 od tchajwanské společnosti Mitac pod vlastní značkou. Zajímavostí na uvedení novinky od Telitu je prohlášení společnosti Mitac, která se po dlouhodobém anoncování nakonec rozhodla svůj model Mio8380 v Evropě oficiálně nenabízet. Tchajwanská společnost se rozhodla počkat s dobytím evropského trhu až na svůj nový model Mio8390, který už využívá operační systém Microsoft Smartphone 2003 a tak v jeho výbavě nechybí ani podpora technologie Bluetooth.

Telit G90 je vybaven stejným procesorem jako Mitac - Intel Xscale taktovaný na 200 MHz. Paměť nového italského smartphonu je 32MB (16MB SDRAM). Paměť je možné rozšířit pomocí SD/MMC paměťových karet. Nový Telit je vybaven infraportem a nechybí také možnost propojení s osobním počítačem pomocí USB kabelu.

Telit G90 se může pochlubit stejnou výbavou jako jeho předobraz Mio8380. Ve výbavě tedy nechybí integrovaný fotoaparát (QVGA 320x240 obrazových bodů), barevný TFT displej s rozlišením 176 x 220 obrazových bodů a podporou 65 tisíc barev, venkovní displej s rozlišením 64 x 48 obrazových bodů a zobrazením čtyř odstínů šedi, GPRS třídy 10 (4+2), podpora zpráv MMS, nahrávání videa MPEG4 (až do celkové délky jedné hodiny), Wap 2.0, čtyřicetihlasé vyzvánění a možnost pořídit zvukový záznam dlouhý až tři minuty. Další výbava je odvislá od použitého operačního systému Microsoft Smartphone 2002 - MS Pocket Outlook, MS Pocket Internet Explorer, Windows Media Player (formáty WMA, WMV, MP3) atd.

Třípásmový Telit G90 není žádný drobeček, což dokazují rozměry 97 x 51,5 x 28,5 milimetrů a především jeho hmotnost - 135 gramů s baterií Li-Ion o kapacitě 1000 mAh. Telit G90 není nijak levný - bude stát přibližně 600 Euro (okolo 19 a půl tisíce korun). Originální Mitac Mio8380 však nabízí internetové obchody za vyšší ceny. Společnost Telit také spolupracuje na vývoji dalšího chytrého telefonu, tentokrát pro ruského výrobce Rolsen.