Telia a Telenor se možná budou v létě spojovat

Švédský státní telekom Telia AB a jeho norský protějšek Telenor AS se patrně v průběhu tohoto léta spojí. Uvedl to list Dagens Industry s odvoláním na zdroje blízké vládě a oběma firmám. Účelem tohoto spojení by měla být větší odolnost proti konkurenci na dříve monopolním trhu.

O fůzi těchto dvou společností se jednalo již vloni na jaře - tehdy byla tyto jednání smetena ze stolu proto, že se nedošlo ke shodě o podílu jednotlivých států.

Téměř pět let po pádu monopolu ve švédsku drží Telia stále rozhodující podíly na telekomunikačním trhu v zemi - a to i přes to, že je jednou z pěti posledních telekomunikačních společností v Evropě, které jsou plně vlastněny státem - podobně jako Telenor

Zajímavé bude, k jaké shodě ohledně podílů nakonec dojde. Tržní hodnota obou společností je velmi rozdílná - zatímco u společnosti Telia se hovoří o částce 12,8 milard USD, Telenor je oceňován na 6,7 - 9,4 miliard USD. Norsko přitom hodlá prodat jistou malou část akcií Telenoru letos v březnu - dubnu. Jde o politickou úlitbu, kterou musela udělat pro opozici současná vláda.

Hlavou sloučených firem by se patrně měl stát Tormod Hermansen, stávající výkoný ředitel Telenoru.

Tato změna může také trochu zamíchat kartami v alianční politice operátorů, protože Telia a Telenor jsou jedněmi z iniciátorů aliance Unisource, jejímž dalším partnerem je holandské KPN a švýcarský Swisscom - tedy defaccto i český SPT Telecom. Unisource ovšem nedávno opustilo AT&T, aby přistoupilo do jiné aliance spolu s British Telecom.