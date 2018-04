Televize v mobilu je hezká, ale zbytečná

Ještě na začátku roku přehrávání videoklipů nebo televizního zpravodajství na mobilech vypadalo jako něco, čeho se ještě dlouho nedočkáme. I když se vědělo, že je možné tyto aplikace realizovat i v sítích GSM, video se čekalo až s příchodem UMTS. Dnes už je vše jinak – jen v České republice máme dvě aplikace pro sledování videoklipů a zpráv na mobilech Nokia 7650. Jenže po překonání technologických obtíží je tady jiný problém. Video v mobilu není moc použitelné a hlavně není jasné, proč by jej měl někdo sledovat.

Problém, na který lehce narazily multimediální zprávy a se kterým se video v mobilu těžce potýká, je přidaná hodnota ve srovnání s jinými komunikačními kanály. V televizních zprávách na mobilu se totiž nedozvíte nic víc oproti zprávě přijaté prostřednictvím MMS (nebo SMS, pokud nevyžadujete ani obrázky). U některých zpráv, které jsou špatně namluvené, se dozvíte ještě méně, než když si ji sami přečtete. Konkrétně zprávy Novy nejsou pro mobily vůbec připravené, naopak nejlepší je zřejmě zpravodajství Reuters.

Oproti MMS kanálu například od iDnes nebo ČTK je navíc televizní zpravodajství v mobilu neaktuální. Zpráva vám přijde na mobil v okamžiku, kdy ji poskytovatel zpravodajství pošle. K televiznímu vysílání se musíte připojit sami od sebe a teprve si vybrat, co chcete vidět. Z titulků navíc nepoznáte, o co vlastně jde. A aby toho nebylo málo – přijatou multimediální i textovou zprávu si můžete uložit a prohlížet, kolikrát chcete. Streamované video si přehrajete u U-Turnu jednou, u Eurotelu víckrát, dokud ale neopustíte přehrávací aplikaci. Poté musíte za přehrání zaplatit znovu… Už vůbec asi nemá smysl diskutovat o tom, že televizní vysílání v mobilu má ještě horší kvalitu než to na internetu, a to je ve srovnání s klasickou televizí opravdu strašné.

Snad jediné, co stojí za to na mobilu zhlédnout, jsou zábavné klipy, které na internetu nenajdete a které jsou opravdu vtipné a pobaví. Jenže k jejich přehrání sáhnete asi jenom tehdy, když budete někomu chtít ukázat, co vaše Nokia 7650 umí, anebo se budete opravdu hodně nudit. Podobné využití budou mít i erotické videoklipy. Protože kvalita obrazu i zvuku je nic moc, budete potřebovat opravdu bujnou fantazii. Nemluvě o tom, že je levnější si koupit erotický časopis, nebo použitelnější připojit se přes stejný mobil k internetu a tam si najít podobný obsah v mnohem lepší kvalitě.

Nepoužitelnost televizního vysílání nemá na svědomí mobilní síť. Ta vás totiž nijak nelimituje, s výjimkou lokálně přetížených kanálů pro GPRS. Mnohem větším zabijákem televize v mobilu je Nokia 7650. Ta totiž není koncipována jako multimediální mobil, ale jako ukázka toho, co dokázali vývojáři Nokie před rokem vyvinout a z čeho budou vycházet dál. Procesor je totiž pro přehrávání videa pomalý, takže ani nezjistíte, že své limity má i displej. Je pravda, že datový tok je optimalizovaný (rozuměj snížený) vzhledem k reálným schopnostem sítě GPRS, takže do mobilu nedostanete tolik dat, aby se procesor mohl výrazně zpomalit. Někdy jde ale vidět, že pracuje na hranici svých možností (trhání není způsobeno pomalým přenosem, protože data se ukládají do bufferu, a pokud mobil nedokáže stahovat data potřebnou rychlostí, přehrávání se zastaví).

Výtku si zaslouží i reproduktor. Pro telefonování je dobrý, pro hlasité přehrávání už moc ne. Nokia přitom standardně nedodává sluchátka (bondovku) a většina neoriginálních se 7650 nefunguje. Nokia 7650 zkrátka není mobil určený pro tuto aplikaci. Jenže na jiném mobilu ji pro změnu nespustíte. Aplikace je totiž napsána přímo pro operační systém Symbian ve verzi pro 7650. Kdyby byla v Javě, tak video nepřehrajete na žádném mobilu – 7650 totiž stále patří k nejrychlejším…

Problémem pro uživatele může být i to, že za sledování televize na mobilu platí (nyní od 13 do 40 korun za klip + cena podle objemu přenesených dat), zatímco v klasické televizi nebo na internetu mají totéž zadarmo, nebo jen za koncesionářský poplatek.

Pokud se má televize nebo video na přání v mobilu chytit, bude to až s novou generací mobilů určených pro UMTS. A to nikoliv kvůli podpoře sítí třetí generace, ale kvůli prostému faktu, že v té době budou cenově dostupné rychlé procesory a kvalitní displeje pro mobily. Do té doby bude sloužit televize jenom jako demonstrace schopností mobilní sítě a telefonů, ale o širším využití (a to i v relativním srovnání s počtem těch, pro které by to mohlo být zajímavé) se nebude dát mluvit.