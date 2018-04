Televize v mobilu: jak je to s ní ve světě?

Mobilní televize je dalším krokem v logickém posunu multimediálních služeb. O existenci této služby jste si na našem serveru mohli přečíst již velmi mnoho informací, až nyní jsme ale od jejího komerčního nasazení skutečně jen malý krůček.

Stále dokola ale zaznívají názory, k čemu taková služba bude a zda má vůbec smysl její komerční nasazení - setká se se stejným nepochopením, s jakým se potýkaly multimediální zprávy v době svého uvedení? Nebo má podle analytiků šanci dosáhnout až na metu oblíbenosti krátkých textových zpráv? Sám T-Mobile v tiskové zprávě naznačil, že vše záleží na uživatelích. O konečné podobě a načasování komerčního spuštění prý bude rozhodnuto především podle výsledků pilotního provozu, přičemž rozhodujícími faktory budou právě poznatky zákazníků.

Co čeká nás?

Zkušební vysílání interaktivní televize v mobilu operátora T-Mobile bude jedním z prvních na světě, jež funguje na bázi otevřené architektury zabezpečení obsahu DVB-CBMS. Jedná se o flexibilní řešení, jež dává operátorovi možnost vyvinout řadu nových obchodních modelů jako různé kombinace forem placené televize. Zavedení do praxe ale musí předcházet důkladné testování a plnohodnotný zkušební provoz je plánován až na druhé pololetí roku 2006. Nasazení této služby ale komplikuje především omezená dostupnost přístrojů s podporou zmíněné technologie, lépe řečeno na našem trhu se nepotkáte prozatím s žádným.

T-Mobile navíc do své služby implementuje interaktivní služby, jako je například hlasování pro oblíbený klip či stahování vyzváněcích tónů. Zkušební vysílání probíhá na bázi standardu DVB-H doplněného o specifické prvky, které umožňují právě interaktivní část vysílání. Do budoucna se pak počítá se zabezpečeným přístupem k obsahu. Pro zajištění přístupových práv pak bude sloužit speciální SIM karta T-Mobile, která tak bude fungovat podobně jako přístupová karta v případě placených televizních kanálů.

Eurotel si na oplátku připravil balíček služeb, které ale s digitálním vysíláním mají pramálo společného. Jeho videoslužby jsou postaveny především na datové propustnosti připravované sítě UMTS, která uživatelům kromě rychlého internetu umožní i plnohodnotný streaming videa v reálném čase. Takové řešení má ale velké nároky na infrastrukturu sítě a nedá se v žádném případě považovat za plnohodnotnou konkurenci digitálního vysílání.

Jinak je na tom ale Český Telecom, který na Invexu představil i své řešení digitálního vysílání upraveného speciálně pro mobilní telefony. Je též postaveno na technologii DVB-H, na rozdíl od T-Mobile je ale ochuzeno o interaktivní obsah. Prezentace mobilní televize byla ale u Telecomu zastíněna spíše běžným digitálním vysíláním, které ve spolupráci s hudební stanicí Óčko přináší i interaktivní způsob hlasování v hitparádě.

Nad budoucností služby v našich končinách se ale stále snáší oblaka mlhy, která není zcela snadné prohlédnout. Rozruch, jenž kolem připravované technologie rozpoutal především T-Mobile, je prozatím jen prázdným výkřikem do tmy právě díky dostupnosti koncových zařízení, která je i na světovém trhu velmi omezená. S komerční dostupností digitálního vysílání v mobilních telefonech se tak můžeme setkat až za poměrně dlouhou dobu, nynější tah operátorů se dá chápat spíše jako výmysl marketingu.

Jak je to ve světě?

Napřed si udělejme pořádek ve standardech používaných ve světových metropolích. V Evropě se setkáme jen se standardem DVB-H, který z velké části vychází ze stacionární technologie pro příjem digitálního vysílání DVB-T a snaží se službu přizpůsobit složitějším mobilním podmínkám, jakými je například vznik šumu při pohybu. Na druhé straně pak stojí druhý standard, který nalezneme v Jižní Koreji. Nese název DMB a oproti evropské verzi byl již od počátku vyvíjen jako mobilní služba, což s sebou přináší i mnohé výhody (více zde...). Právě Jižní Korea nám může velmi dobře posloužit k dohadům o úspěšnosti připravované služby.

Největší jihokorejský operátor SK Telecom zahájil pilotní provoz satelitního DMB (Digital Mobile Broadcasting) již v lednu tohoto roku a v neděli 1. května spustil ostrý provoz. Server AsiaTimes uvádí, že za pět měsíců se prodalo celkem 24 000 televizních mobilů, ale jejich množství zdaleka nenaplnilo vkládaná očekávání. SK Telecom totiž v lednu ohlásil, že do konce roku chce mít uživatelů 600 000. Přitom na asijském trhu se s dostupností přístrojů podporujících danou technologii nepotýkají, což v Evropě díky v podstatě nedávnému schválení standardu DVB-H je prozatím ten hlavní problém.

LG LD1200 určený pro technologii DMB

Na evropském poli pak můžeme usuzovat od blízkých sousedů v Německu, kde nadnárodní společnost Vodafone na spuštění této služby ztroskotala. Její zkušební provoz zahájený v Berlíně v průběhu olympijských her v roce 2004 musel být po nesčetných problémech s přiděleným frekvenčním pásmem nakonec zrušen, navíc spuštění služby nepřejí ani rozdílné přístupy jednotlivých členských států. Vodafone za provoz služby v Bavorsku musí platit přes 230 000 euro ročně při licenci na osm let, přičemž je tento kontrakt vázán na vyřešení potíží s frekvenčním rušením sítí GSM. Jiné členské státy ale za přidělení frekvencí nepožadují žádné finanční vyrovnání.

O čem mluví analýzy?

Z některých analytických zpráv jasně vyplývá, že digitální televize v mobilních telefonech bude opravdovým hitem. Například ČTK vydala před nedávnem zprávu agentury Informa, podle které se letos prodá okolo 130 tisíc mobilů s televizí a v roce 2010 to bude už 83,5 milionu. Celkovou poptávku po digitální televizi vyčíslila Informa v horizontu pěti let na 125 milionů uživatelů. Mobilní operátoři si tak od televize slibují nový zlatý důl a výrobci hardwaru zase vidí další příležitost pro odbyt infrastruktury i koncových zařízení - bohužel to tak ale prozatím nevypadá.

Podle analytiků stojí za chladným přijetím nové služby také hlavně vysoká cena dostupných mobilů, která se pohybuje okolo dvaceti tisíc korun. Setkali jsme se i s námitkou, že za takovouto částku si pořídíte opravdu velkou televizi, ale mobilní asi skutečně nebude. Dalším pádným argumentem je podle nás i vzhled dostupných zařízení, který by se dal jednoduše specifikovat jako "divný" a mobilní televize jistě není pro spotřebitele takovým argumentem, aby si je nakoupili a začali používat.

Siemens a jeho řešení zařízení pro DVB-H

Naopak podle studií Frost Sullivan bude technologie DVB-H v horizontu šesti let největším evropským distribučním kanálem, přičemž největšího zlomu dosáhne kolem roku 2008. Podle toho se i řídí někteří výrobci hardwaru, kteří se na zlatou éru mobilního digitálního vysílání připravují více než pečlivě. Siemens již má svůj prototyp koncového zařízení, Nokia se přiklonila k externímu řešení dodávanému k modelu 7710 a francouzský Alcatel dokonce zavedl speciální skupinu zaměřenou právě na mobilní televizi nazvanou Alcatel Mobile Broadcast.

Nelámejme hůl

Z předchozích řádků je jasné, že služba mobilního digitálního vysílání je obestřena ještě mnoha otazníky a na její úspěch či případný neúspěch si budeme muset ještě chvíli počkat. Silně nám ale rozruch kolem této technologie připomíná reakce při uvedení sítí třetí generace - dodnes jsou velmi skeptické, všichni ale vědí, že jejich nástupu se nevyhneme. Musíme na to hledět tak, že jiná cesta k vývoji multimediálních služeb nevede a mobilní příjem televize je skutečně nevyhnutelná budoucnost podobně jako UMTS sítě ve spojení s neustálým zvyšováním kapacity celkové datové infrastruktury.